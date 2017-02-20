Мост для бегства оккупантов

Специально для Крым.Реалии

Технологический мост, построенный через Керченский пролив для возведения авто- и железнодорожной магистрали из России в Крым, подвергся ледовой атаке. Работают ледоколы, но фарватер заторошен. В проливе застряло около сотни российских судов.

Интересно, что именно ледяные штормы вместе с ледовыми глыбами разрушили первый керченский мост. Его построили сразу после освобождения полуострова из материалов от немецких оккупантов. Мост рекордно рухнул через 107 дней после его возведения. За несколько дней до этого по нему проехали главы правительств по антигитлеровской коалиции, возвращаясь с Ялтинской конференции. А вот ехал ли этим поездом Иосиф Сталин, историки сомневаются, предполагая, что советский диктатор покинул Крым на автомобиле через Херсон.

Первыми, кто загорелся идеей моста, были англичане – еще на заре прошлого века. Они планировали шелковый путь из Лондона в Дели. Для начала они проложили дном Керченского пролива телеграфный кабель. Но чтобы железнодорожные караваны пошли в Индию, необходимо было построить еще один мост – через Ла-Манш. Мощностей и финансов на такой размах не хватало.

Ко второй мировой войне о крымском переходе размечтался Сталин. Планы были сильными, а советская сталь – слабой. Позже идею Сталина подхватил Гитлер. До войны союзническая Германия произвела для большого друга Советского Союза мостовые конструкции. Их вместе со стройматериалами завезли на полуостров. А потом дело продолжили сталинцы. Мост строили быстро, что стало одной из причин катастрофы. Не успели тщательно забетонировать все опоры, не построили ледорезы. Но главную разрушительную роль сыграла стихия. Многотонные торосы срезали более сорока опор.

Интересно, что по наблюдениям синоптиков, ледовая обстановка, месячные температурные показатели 1944 года очень напоминают нынешние погодные условия. Правда, ледяные торосы слабее. Но и технологический мост, по сравнению с разрушенным советским мостом, как спичка против сосны.

Путину нужен мост как опора под его провалившийся авторитет

Сталин спешил, сооружая Керченский мост, – нужна была дополнительная артерия для стратегического маневра войсками. Спешит и Путин – нужна продовольственная артерия с Крымом. Полуостров стремительно деградирует, как и в послевоенные сталинские времена. А еще Путину нужен мост, как опора под его провалившийся крымский авторитет. Потому что паромная переправа захлебывается от нагрузки даже в штиль, а в непогоду дорогу на другой берег приходиться ожидать часами, растягивая их на сутки, а то и на двое. К концу второй декады февраля в очереди на паром собралось более тысячи грузовиков. С российского берега водители, протестуя, перекрыли подъездную дорогу.

Керченский мост, по замыслу путинских пропагандистов, должен сыграть ту же роль, которую в свое время играла для Брежнева Байкало-Амурская магистраль. БАМ со своей задачей справился – добавил эмоционального пиетета в затхлую конюшню Советского Союза. Но сегодня советская гордость лежит миллиардным хламом в Забайкальской тайге. С Керченским мостом у Путина получается хуже. Энергомост уже провалился. Несмотря на пропагандистские заверения, полуостров хронически недополучает электроэнергию из России, хотя лично Владимир Путин обещал ее избыток.

Старший научный сотрудник Института водных проблем российской академии наук Юрий Медовар считает, что построить «можно все», однако неизвестно, сколько это будет стоить и сколько простоит. «Пример Ростова – там два моста рухнули. Еще лучший пример – Борисоглебск. Я видел это сам. Там сделали мост, а он рухнул, и убило того, кто стоял под ним. Вы знаете, когда принимается мост, под него становится главный проектировщик», – говорит российский ученый. Юрий Медовар считает, что рухнет и Керченский мост, потому что его строят на полых карстовых породах – опоры уйдут под землю.

Пока же крымчане вдохновляются строительством моста, ожидают его второго дыхания. Но надо спешить, а то может так случиться, что Путин не успеет выполнить обещание. Сойдет с дистанции...

Украина, возможно, больше чем Россия заинтересована в добротном строительстве Керченского моста. После того, как мы вернем полуостров, по нему убегут оккупанты, а из России начнут возить товары и ресурсы в качестве компенсации за нанесенные убытки.

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