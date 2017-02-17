Керченский мост остановил строительство дорог в России?

Специально для Крым.Реалии

Керченский мост из имиджевого и геополитического проекта превратился в обузу для оскудевающего российского бюджета и повод для чиновничьих оправданий. Причем кремлевской «стройкой века» прикрываются руководители регионов, далеких от Крыма. Нехватку средств на строительство и ремонт дорог в Сибири местное начальство объяснило возросшими тратами на «сакральный» полуостров.

Глава управления дорог Забайкалья (Сибирский федеральный округ) Евгений Присташ заявил, что из-за расходов на Керченский мост в России заморозили практически все проекты по строительству новых дорог. «Надо понимать, что Крымский мост является не только суперобъектом в дорожной или мостовой сфере. Это единичный объект в масштабах не только России, но и всего мира. Поэтому, естественно, основные деньги туда уходят. За счет того, что строят этот мост, практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России», – цитирует слова чиновника региональное издание.

В Забайкальском крае России отложили строительство пяти новых объектов, потому что в стране не хватает на них денег

По его информации, в Забайкальском крае России отложили строительство пяти новых объектов, потому что в стране не хватает на них денег. Присташ добавил, что в последние годы такое происходит постоянно. Он привел в пример мега-расходы на Олимпиаду в Сочи, строительство ненужного моста на остров Русский и другие проекты. Чиновник подчеркнул, что подобные стройки имеют важное политическое значение, и общественность должна отнестись к расходам с пониманием.

В Росавтодоре опровергли заморозку строительства дорог из-за моста в аннексированный Крым. Федеральные чиновники заверили, что ни один из возводимых дорожных объектов в 2016 году заморожен не был. «Строительство Крымского моста финансируется из ФЦП развития Крыма и Севастополя, в то время как дорожное хозяйство – из подпрограммы «Автомобильные дороги» транспортной ФЦП. Перераспределить деньги между этими программами невозможно», – заявили в ведомстве.

Важная деталь: Присташ говорил о нынешнем состоянии дорожного строительства, а Росавтодор подтвердил информацию только за прошлый год. Дескать, в 2016-м дорожные работы не замораживали. Речь идет о типичной логической уловке и подмене понятий. Судя по контексту, глава управления дорог Забайкалья говорил о ремонте и строительстве дорог федерального и регионального значения. Последние находятся вне компетенции Росавтодора. Исключение составляет лишь трасса «Таврида», которая должна соединить Керченский мост, Симферополь и Севастополь. Федеральное ведомство консультировало «власти» Крыма, так как Москву смутила стоимость проекта, предложенная республиканскими дорожниками – около 175 миллиардов рублей. Российское правительство изначально рассчитывало на 43 миллиарда, потом сумма выросла вдвое. Итоговую смету обозначили в 139 миллиардов рублей. Работы должны были стартовать в текущем месяце.

В прошлом году траты на дорожное строительство существенно сократили по всей России, оставив лишь самые нужные направления и Керченский мост

Еще в прошлом году траты на дорожное строительство существенно сократили по всей России, оставив лишь самые нужные направления и Керченский мост. Запланированные расходы упали со 140 миллиардов до 97 миллиардов рублей. С региональными путями ситуация оказалась более туманной. Сначала министерство транспорта предложило изыскать 70 миллиардов за счет перераспределения доходов регионов в пользу дорожных фондов. То есть дополнительно их пополнять за счет аренды земельных участков и парковок в полосе отвода автодорог, штрафов за несоблюдение правил дорожного движения. Затея не увенчалась успехом. И тогда в российском правительстве решили существенно сократить поддержку региональных дорог. В проекте бюджета на 2017 год заложили на эти цели только 42 миллиарда рублей. Сопоставьте данную сумму с расходами на «Тавриду» и мост через Керченский пролив. Сравнение не в пользу российских регионов.

Летом прошлого года инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Росавтодор в текущем году планировал получить из бюджета 535 млрд руб. на строительство и реконструкцию участков федеральных дорог общей протяженностью в 210 километров. То есть 2,5 миллиарда рублей за километр (!) асфальтового покрытия. Получили ли предприятия указанную сумму, неизвестно. Повторимся, к восстановлению региональной дорожной инфраструктуры данные деньги отношения не имеют.

Российские чиновники не в первый раз прикрывают Крымом собственные недоработки или финансовые проблемы

Учитывая вышеперечисленное, заявление Евгения Присташа соответствует действительности: денег на дороги в Забайкалье катастрофически не хватает. Край считается одним из самых бедных в России. Важно другое. Российские чиновники не в первый раз прикрывают Крымом собственные недоработки или финансовые проблемы, спровоцированные непродуманной политикой Кремля. Первый громкий эпизод произошел еще летом 2014 года. Тогда министр финансов Антон Силуанов заявил, что Москва потратила пенсионные накопления россиян на Крым. Тогда государство фактически обокрало собственных стариков на 243 миллиарда рублей. Слова министра подтвердили версии о том, что у Москвы изначально не было «свободных» денег на освоение Крыма, равно как и плана по его интеграции без «сухопутного коридора».

Судя по сообщениям россиян (преимущественно бюджетников) в социальных сетях, руководители на местах объясняют им сокращение зарплат, стимулирующих выплат и прочих казенных расходов необходимостью «интегрировать» аннексированную территорию или «борьбой с терроризмом» в Сирии. Присташ оказался в числе первых региональных чиновников, кто столь громко и публично упрекнул Крым в экономических проблемах российской провинции.

Еще полтора года назад такое трудно было представить. Чиновники чувствуют настроения на местах, понимают, что эйфория от «присоединения» Крыма давно прошла. Людей раздражает экономический кризис и отсутствие внятной правительственной программы по его преодолению. В такой ситуации заявления о том, что крымчане «объели» Россию воспринимаются с молчаливым согласием или даже одобрением. Дальше негативные настроения будут только нарастать. Ведь Керченский мост и трассу «Таврида» могут строить и ремонтировать бесконечно долго, транжиря бюджетные средства, отобранные у других регионов.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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