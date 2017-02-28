К вам пришли с обыском. Что делать

Обыски в Крыму – частое явление, и лучше уж быть к этому подготовленным. Как вести себя при обыске, на что вы имеете право, и почему все нужно записывать – рассказывает российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне.
Когда постучали в дверь
- Вы имеете право вызвать собственного адвоката. Не соглашайтесь на адвоката по назначению – в большинстве случаев он сотрудничает со следователем.
- Всегда переписывайте личные данные всех следователей, которые пришли на обыск.
- Вы можете позвать двух знакомых вам людей, не родственников, в качестве понятых.
- При обыске следователь обязан иметь ордер на обыск и проводить его только в вашем присутствии и в присутствии понятых
- Вы имеете право не открывать дверь следователям до приезда адвоката и понятых.
- По факту, если следователи ждут, например, адвоката слишком долго, то могут выломать дверь, чтобы войти. На этом же основании "опоздавшего" могут не допустить к обыску.
Во время обыска
- До приезда адвоката старайтесь минимально говорить или пытаться себя оправдать. Любые показания могут быть использованы против вас.
- Вы должны лично присутствовать во время обыска. Это значит, что следователи не имеют права расходиться по разным комнатам.
- Если сотрудник находит предмет, который вы никогда до этого не видели, не трогайте его ни в коем случае, не оставляйте отпечатков.
- Старайтесь фиксировать все происходящее на диктофон, камеру или на бумаге. По закону следователей снимать на камеру можно, но на практике это не всегда получается.
- Если у вас изымают технику, вы имеете право потребовать скопировать данные, но чаще всего следователи в этом отказывают.
- Лучше, если ваша техника – под паролем. У вас их могут потребовать, но сообщать их вы не обязаны.
Когда обыск завершен
- Внимательно прочтите протокол, сверьте все данные и обязательно занесите в него свои замечания.
- Попросите понятых сделать то же самое и сверить их показания и персональные данные.
- Все оставшиеся пустые поля должны быть перечеркнуты, чтобы туда невозможно было что-то дописать.
- Протокол должны подписать: следователь, вы и понятые.
- Вы вправе потребовать копию протокола. Если ее не дают, то попросите записать замечания в оригинал документа и постарайтесь его сфотографировать или переписать.
- Если все-таки копию вам не дали, следует обратиться в прокуратуру и обжаловать действия сотрудников по статье 125 Уголовно-процессуального Кодекса России.
- Не торопитесь и тратьте на все действия столько времени, сколько вам потребуется.
- Изъятую технику до окончания следствия вернуть вряд ли получится.
В статье также использованы советы от правозащитного объединения юристов и журналистов "Команда 29"
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