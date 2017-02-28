К вам пришли с обыском. Что делать

Обыски в Крыму – частое явление, и лучше уж быть к этому подготовленным. Как вести себя при обыске, на что вы имеете право, и почему все нужно записывать – рассказывает российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне.

Когда постучали в дверь

Вы имеете право вызвать собственного адвоката. Не соглашайтесь на адвоката по назначению – в большинстве случаев он сотрудничает со следователем.

Всегда переписывайте личные данные всех следователей, которые пришли на обыск.

Вы можете позвать двух знакомых вам людей, не родственников, в качестве понятых.

При обыске следователь обязан иметь ордер на обыск и проводить его только в вашем присутствии и в присутствии понятых

Вы имеете право не открывать дверь следователям до приезда адвоката и понятых.

По факту, если следователи ждут, например, адвоката слишком долго, то могут выломать дверь, чтобы войти. На этом же основании "опоздавшего" могут не допустить к обыску.

Во время обыска

До приезда адвоката старайтесь минимально говорить или пытаться себя оправдать. Любые показания могут быть использованы против вас.

Вы должны лично присутствовать во время обыска. Это значит, что следователи не имеют права расходиться по разным комнатам.

Если сотрудник находит предмет, который вы никогда до этого не видели, не трогайте его ни в коем случае, не оставляйте отпечатков.

Старайтесь фиксировать все происходящее на диктофон, камеру или на бумаге. По закону следователей снимать на камеру можно, но на практике это не всегда получается.

Если у вас изымают технику, вы имеете право потребовать скопировать данные, но чаще всего следователи в этом отказывают.

Лучше, если ваша техника – под паролем. У вас их могут потребовать, но сообщать их вы не обязаны.

Когда обыск завершен

Внимательно прочтите протокол, сверьте все данные и обязательно занесите в него свои замечания.

Попросите понятых сделать то же самое и сверить их показания и персональные данные.

Все оставшиеся пустые поля должны быть перечеркнуты, чтобы туда невозможно было что-то дописать.

Протокол должны подписать: следователь, вы и понятые.

Вы вправе потребовать копию протокола. Если ее не дают, то попросите записать замечания в оригинал документа и постарайтесь его сфотографировать или переписать.

Если все-таки копию вам не дали, следует обратиться в прокуратуру и обжаловать действия сотрудников по статье 125 Уголовно-процессуального Кодекса России.

Не торопитесь и тратьте на все действия столько времени, сколько вам потребуется.

Изъятую технику до окончания следствия вернуть вряд ли получится.

В статье также использованы советы от правозащитного объединения юристов и журналистов "Команда 29"