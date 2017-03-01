Таврический национальный университет им. Вернадского переехал из Крыма в Киев в 2016 году. Перед началом учебного года у ТНУ не было ни учебных корпусов, ни общежитий, ни штатного расписания. Но все же учебное заведение удалось открыть – и 27 сентября начались занятия.

Станислав – студент первого курса английской филологии. Он переехал из Крыма сразу после аннексии и поступил в Национальный авиационный университет. Но узнав об открытии Таврического университета в Киеве, решил подать документы.

«Я был очень рад: ушел из НАУ и перепоступил сюда – это было в моих планах еще в Симферополе три года назад», – говорит студент.

Вначале на первый курс набрали 236 студентов, а в конце сентября их было уже около 700 человек – вместе со студентами-иностранцами. Всего сейчас в вузе учатся 2200 студентов.

Ректор Таврического национального университета Владимир Казарин рассказывает, что первый семестр был непростым, но очень важным.

«До 20 сентября у нас продолжались вступительные экзамены. Их специально продлили, поскольку у многих детей были проблемы с пересечением «границы» (административной границы с Крымом – КР). Например, молодых людей задерживали под предлогом «ты еще не отслужил в армии». Они (пограничная служба ФСБ России – КР) всячески старались прервать поток», – рассказал Крым.Реалии ректор.

​Трудовые будни

Теперь университет находится в Киеве – на улице Ивана Кудри, 33. Учебному заведению передали корпуса и общежития киевской Академии муниципального управления – согласно распоряжению Кабинета министров Украины, она вошла в состав ТНУ. Но мест все же не хватает, поэтому студенты учатся в две смены.

Студент 4 курса гуманитарного института Николай переехал из Крыма и сейчас проживает в общежитии. При этом он не оплачивает проживание – за него платит государство. Николай говорит, что связался с вузом еще прошлой зимой – хотел учиться именно здесь.

«Я понимаю, сейчас у университета достаточно проблем, в основном это организационные моменты, сложно проводить учебный процесс. Но в целом, думаю, все решаемо», – рассказал студент.​

В свою очередь, ректор Владимир Казарин отмечает, что закон «Об оккупированных территориях» не действует. В соответствии с ним, студенты из Крыма и Донбасса имеют право обучаться за счет госзаказа – им должны платить стипендии, предоставлять бесплатное общежитие. Но если второе еще исполняется, то первое, увы, нет.

«Пока общежитий хватает, но я не называл бы их состояние нормальным. К тому же, постоянно растут группы иностранных студентов, которых мы обязаны селить в общежития. Сейчас проблема не кричащая, но есть основания думать, что она станет острой», – прокомментировал ситуацию Казарин.

Планы на будущее

Второй семестр учебы в вузе начался 6 февраля. Один из самых масштабных проектов на 2017 год – восстановление Крымского государственного медицинского университета им. Георгиевского в качестве института ТНУ.

«В Крыму сейчас медуниверситет стал называется академией, а потеряв название, они потеряли свои регистрации по всему миру», – сказал ректор ТНУ Владимир Казарин.

Также в ближайшее время планируют восстановить факультет химии и биологии, а также открыть филиал в Луцке.

В рамках программы обмена студенты будут получать два диплома: и наш, и польский

Казарин также добавил, что существует договоренность о сотрудничестве с некоторыми европейскими вузами. К примеру, Открытый университет Швейцарии (The Open University Of Switzerland) планирует открыть свой филиал при Таврическом национальном университете. Зарубежные преподаватели будут обучать студентов бизнесу и гостинично-ресторанному делу. А вместе с польскими вузами ТНУ разрабатывает программу обмена студентами.

«Мы активно ставим вопрос о выдаче двух дипломов. Например, с польскими вузами: студенты будут получать и наш диплом, и польский, а польские студенты, которые у нас обучаются, будут получать польский диплом и наш», – отметил Казарин.

По словам Казарина, помимо Луцка, филиалы ТНУ собираются открыть и в двух других городах Украины. Однако подробности переговоров пока не раскрывают.