Уже почти месяц восьмеро моряков из России и Украины находятся в плену у нигерийских пиратов. Трое из них – крымчане. Членов экипажа похитили 5 февраля, когда их судно BBC Caribbean проплывало в Гвинейском заливе. Руководство севастопольской компании, которая набирала моряков, заверяет, что они живы и у них нет проблем со здоровьем. Судовладелец, а также российские и украинские дипломаты заявляют, что продолжаются переговоры с пиратами по поводу выкупа пленников.

Пираты напали на сухогруз BBC Caribbean 5 февраля. Это произошло в Гвинейском заливе, в 120 километрах от нигерийского острова Бонни, когда корабль направлялся из камерунского города Дуэла в один из портов Ганы. В результате были захвачены восьмерых членов экипажа. В немецкой компании Briese Schiffahrt, которой принадлежит судно, сообщили, что семеро из них являются гражданами России и один – Украины. Как именно происходило нападение, не разглашается.

В наборе экипажа BBC Caribbean участвовала крюинговая фирма «Бризе крюинг Крым». По информации директора этой компании Максима Нестера, трое моряков, оказавшихся в плену, – из Севастополя. Это боцман Александр Сажин, матрос Виталий Самохвалов и корабельный кок Олег Рыжов. Все они – российские граждане.

Живы-здоровы

Спустя несколько дней после похищения моряков Briese Schiffahrt объявила, что для эвакуации похищенных моряков создали команду, которая сотрудничает с немецкими властями. Однако пока никаких результатов это не принесло.

Компания Briese Schiffahrt неохотно комментирует тему происходящих переговоров. Считается, что если в медиа попадает много информации о похищении, то пираты могут потребовать большую сумму выкупа.

«Сейчас мы не разглашаем информацию. Мы просим вас понять, что мы не можем сообщить вам новые детали», – сообщила пресс-служба Briese Schiffahrt, отказавшись сообщать в каком состоянии сейчас находятся пленные моряки.

А директор «Бризе крюинг Крым» Максим Нестер в комментарии для Крым.Реалии заявил, что все члены экипажа живы и здоровы.

Сидят в лагере – все живы-здоровы

«В пятницу звонил капитан, сказал, что все хорошо. Сидят в лагере – все живы-здоровы. С родственниками я связывался, предупредил их. Мы на финальной стадии. Переговоры в активной стадии, они ведутся и полиция Германии участвуют», – сказал он.

Украинские и российские дипломаты также не раскрывают подробности о BBC Caribbean. Руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии Радіо Свобода заявил лишь о том, что уполномоченные лица ведут переговоры с похитителями.

«Продолжаются переговоры уполномоченных судовладельцем лиц с пиратами в деле освобождения похищенных членов экипажа судна BBC Caribbean. Однако я хотел бы заметить, что чрезмерная публичная детализация дела могла бы повредить ожидаемому результату – их освобождению», – пояснил Кирилич.

Пресс-атташе российского посольства в Нигерии Артем Романов сообщил чуть больше. Он заявил, что «есть прогресс» в переговорах. При этом он затруднился назвать сроки возможного освобождения моряков.

«Сроки трудно оценивать, чтобы не давать ложную надежду или, наоборот, ее лишать. Одно могу сказать – переговоры продолжаются», – рассказал Романов в комментарии РИА Новости.

Трое на свободе

Похищение моряков пиратами в прибрежных регионах Нигериb – это довольно распространенное явление. По словам главы Украинского независимого морского профсоюза Бориса Бабина, как правило, заложников отпускают после того, как судовладелец заплатит N-ную сумму.

Пираты в Нигерии – это обычные грабители. А теперь они еще и начали захватывать заложников

«Пираты в Нигерии – это обычные грабители, которые, пользуясь коррумпированностью тамошней власти, неплохо себя чувствуют в прибрежных водах. Они обычно занимались просто грабежом, а теперь еще и начали захватывать заложников», – сказал Бабин.

Он уточнил, что месяц в плену для подобных случаев – небольшой срок.

Интересно, что пираты захватили только людей, а само судно BBC Caribbean трогать не стали. Трем членам экипажа удалось выйти на нем в безопасное место. Двое из них – севастопольцы. Как им удалось остаться невредимыми – пока не сообщают. По информации директора «Бризе крюинг Крым» Максима Нестера, они уже вернулись домой.

«Они были вчера у нас в офисе. Я комментировать подробно не могу. Но они живы-здоровы, восстанавливаются, с родными, близкими. Все чувствуют себя хорошо, стресса у них в глазах я не увидел или испуга. Конечно, рассказали страшные вещи», – рассказал Нестер.

Он убеждает, что восьмеро плененных моряков также в ближайшее время вернутся домой. Надежду на это усиливает то, что 1 марта из плена освободили троих граждан Украины с судна Gaz Providence – другого корабля, на который также напали нигерийские пираты.