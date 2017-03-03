С наступление весны российская полиция начинает предупреждать население о недопустимости участия в «незаконных публичных мероприятиях». Организаторам и участникам таких акций грозят многотысячные штрафы и аресты. По мнению общественницы Фатмы Исмаиловой, таким образом местные власти запугивают крымских татар перед годовщиной депортации.

Например, в Каменском массиве Симферополя в последнее время неспокойно. После закрытия городской свалки здесь резко возросло количество краж и ограблений. Чтобы препятствовать этому, жители массива создали «народный патруль». Об этом Крым.Реалии сообщила активистка объединения «Крымская солидарность» Фатма Исмаилова.

«У нас на дачной Каменке, где я проживаю, за последние месяца два участились грабежи домов. Причем такие, что точнее это назвать чисткой домов. Стоит людям уехать на день-два... И дом чистит какая-то группа лиц, уносят все из дома, что только можно: технику, одежду домочадцев, продукты, кастрюли, посуду, шампуни и так далее», – рассказала общественница.

Местные жители сообщили корреспонденту Крым.Реалии, что связывают начало массового воровства в жилом массиве с закрытием властями свалки в Каменке. По их словам, на свалке получали доход десятки асоциальных лиц, которые теперь остались без средств к существованию. Жители Каменки подозревают, что именно эти люди занимаются воровством и грабежами в массиве.

Под предлогом участившихся краж 17 февраля в массиве прошли массовые проверки населения.

Заходили к людям в дома, проверяли документы, записывали с мобильных телефонов и устройств какие-то адреса IP

«Когда патрулировал ОМОН по дачной Каменке, они ведь так и говорили сами – что из-за участившихся краж они находятся здесь. Заходили к людям в дома, проверяли документы, записывали их, с мобильных телефонов и устройств какие-то адреса IP», – рассказала Фатма Исмаилова.

По информации общественницы уже тогда просматривалась определенная ориентировка в действиях силовиков. Более тщательно проводились выяснения в семьях мусульман.

«Мне известно, что, заходя в дома соблюдающих мусульман, проверяли и записывали все имеющиеся в доме документы, а вот к остальным – достаточно было сказать ФИО свое и все. Какая-то выборочная проверка и это настораживало», – сообщает общественница.

После проверок ОМОНа утром 21 февраля российские силовики провели обыск в доме жителя Каменки Марлена Мустафаева.

Позже стало известно, что задержали 11 активистов, которые пришли поддержать Мустафаева. Перед тем, как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

В подконтрольном Кремлю Киевском райсуде Симферополя Марлену Мустафаеву присудили 11 суток административного ареста. Мустафаеву вменяют нарушение статьи 20.3 часть 1 КоАП России (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Причиной стал пост в социальной сети «ВКонтакте», сделанный в июле 2014 года с изображением символики организации «Хизб ут-Тахрир».

Части крымчан, задержанных 21 февраля в микрорайоне Каменка Симферополя, присудили по пять суток административного ареста. На задержанных составили протокол по статье 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

Этими действиями они «решают» сразу несколько задач: запугивают крымских мусульман и искореняют инакомыслие

По мнению общественницы Фатмы Исмаиловой, операция силовиков в Каменке, где проживает много мусульманских семей, может быть началом весенней акции устрашения крымских татар перед годовщиной депортации – 18 мая – когда традиционно десятки тысяч крымских татар выходят на площади крымских городов.

«Мне кажется, этими действиями они «решают» несколько задач сразу: запугивают крымских мусульман, отрабатывают планы по противодействию экстремизма и терроризма (ведь средства выделяются на это и немалые, а отрабатывать нужно, даже если терроризма и нет вовсе) и искореняют инакомыслие, используя физическую силу, запугивания, административные штрафы, аресты и так далее. Только почему должны страдать невинные люди – вот это мне непонятно. Чего должны бояться образованные и порядочные семьи? Никогда еще несправедливость не была показателем мощи того или иного государства», – отмечает общественница.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму. МИД также призывал Россию прекратить репрессии против местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.