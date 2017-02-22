За один день в Симферополе одиннадцатерых крымскотатарских активистов отправили в изолятор. Одного из них – Марлена Мустафаева – осудили за «распространение экстремистских материалов», а остальных – за «несанкционированный митинг» в его поддержку. По мнению лидеров крымских татар, их соотечественников наказали за то, что они проявили беспокойство за судьбу своего соседа. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, кто именно угодил в спецприемник и чего добиваются местные власти их арестом.
Утром 21 февраля житель симферопольского массива Каменка Марлен Мустафаев вышел из дома на работу. До своего офиса он не доехал – его задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и полицейские. После этого они провели обыск в доме Мустафаева.
«У нас изъяли литературу, системный блок компьютера, телефон. В шкафах осмотрели все вещи. Сказали выйти в другую комнату мне с ребенком, пока они обыскивают помещение», – описала произошедшее супруга Марлена Эльнара.
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Во время обыска дом Мустафаева оцепили бойцы ОМОНа. Новость о незванных гостях у соотечественника быстро разлетелась по Каменке, и местные жители стали приходить к его двору. Они говорили силовикам, что те нарушают российское законодательство, и публиковали информацию о происходящем в фейсбуке. В результате полицейские задержали десятерых человек, колторые собрались у дома Мустафаева, и затащили их в автозак.
Во второй половине дня до поздней ночи проходили суды над задержанными. Судья Виктор Можелянский признал Марлена Мустафаева виновным в распространении экстремистских материалов и арестовал его на одиннадцать суток.
По словам адвоката Эмиля Курбединова, суд посчитал нарушением то, что задержанный в 2014 году якобы разместил «Вконтакте» публикацию с символикой организации «Хизб ут-Тахрир». Защитник Мустафаева утверждает, что судья грубо нарушил процессуальные нормы: он отказался даже изучать содержимое диска, на котором находился «запрещенный» пост подсудимого.
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Остальные задержанные – Руслан Сулейманов, Осман Арифмиметов, Ремзи Бекиров, Меджит Абдурахманов, Абляким Абдурахманов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев, Алим Каримов, Реза Изетов, Энвер Тасинов – получили по пять суток ареста.
Их всех суд признал виновными по статье 20.2 КоАП России – нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга. На три заседания даже не допустили адвокатов. По словам Эмиля Курбединова, к задержанным применяли пытки – держали в автозаке без воды и еды, а одного из них избили.
«Народ-диссиденты»
Защитники арестованных крымчан считают, что их подопечных осудили незаконно, поскольку на самом деле никакого митинга у дома Мустафаева не было. По мнению адвоката Эдема Семедляева, активистов арестовали, поскольку российскую власть не устраивает, что во время обысков у домов крымских татар собираются неравнодушные граждане, которые оказывают помощь соотечественникам и распространяют информацию.
Люди будут выходить и будут отстаивать свои права
«Может быть, государству не нравится, что есть активисты. Но среди крымскотатарского народа сегодня одиннадцать человек закрыли, а завтра появится сто человек. Это естественный процесс, потому что каждый возмущен этим, каждый будет интересоваться. И будут люди выходить и будут отстаивать свои права. Потому что крымскотатарский народ – это народ-диссиденты, которые прошли депортацию, КГБшные тюрьмы, репрессии», – заявил Семедляев.
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Крымская журналистка Лиля Буджурова отметила, что аресты 21 февраля означают запрет для крымских татар подходить к дому соотечественников, когда у них проходит обыск.
Скоро, видимо, крымских татар будут преследовать за то, что они живут рядом
«Скоро, видимо, крымские татары будут подвергаться уголовному преследованию за то, что живут рядом друг с другом», – отметила журналистка.
Координатор объединения «Крымская солидарность» Дилявер Меметов в разговоре в корреспондентом Крым.Реалии отметил, что арестованный за «распространение экстремистских материалов» Марлен Мустафаев активно помогал соотечественникам, подвергшимся репрессиям. Дилявер познакомился с Марленом, когда тот начал оказывать помощь его отцу – Ремзи Меметову, арестованному по подозрению в членстве в «Хизб ут-Тахрир».
– После того, как наших посадили, Марлен был одним из немногих, кто, живя в Симферополе, помогал семьям с передачками в СИЗО. Он работает в инкассаторской фирме по обслуживанию банкоматов. Понимая, что есть нужда у семей после алуштинских арестов, севастопольских арестов, бахчисарайских арестов сформировалась группа примерно из пяти человек, которые ради Аллаха, своих соотечественников жертвовали своим временем, своей работой для того, чтобы помочь. Хорошо, что я у своего отца взрослый сын. А у остальных арестованных ребят дети все маленькие. Некоторые жены на то время были беременные. И для того, чтобы не ехать с другого конца Крыма на передачки, Марлен и другие ребята закупали продукты и передавали их в СИЗО.
– Как бы вы еще охарактеризовали Марлена Мустафаева? Чем он еще занимается, состоит ли в каких-либо организациях, каких взглядов придерживается?
– Он мусульманин, верит в Аллаха. Его вера подкрепляется соответствующими действиями. Он совершает пятикратный намаз, он держит пост в месяц Рамадан. Какой общественной деятельностью занимался? Ну, делал вот эти передачки. На мусульманские праздники Ураза-байрам, Курбан-байрам он и другие делали праздники для детей, для своих соотечественников.
Марлен женился пять-шесть лет назад. У него долго не было детей. Недавно появился долгожданный ребенок – дочка. Он работает для своей семьи, не занимался ничем противозаконным и нарушающим общественную безопасность.
Они своей сплоченностью давали понять, что, несмотря на преступления против мусульман Крыма, мы не боимся ничего и никого, кроме Аллаха
– Расскажите о 10 крымских татарах, задержанных за «несанкционированный митинг». Что это за люди?
– Это люди, которые, несмотря на работу, несмотря на загруженность, жертвовали своим временем, чтобы прийти на суды, поддержать своих соотечественников, которые несправедливо и незаконно находятся в местах лишения свободы. Они своей сплоченностью и массовостью давали понять, что несмотря на преступления против мусульман Крыма, мы не боимся ничего и никого кроме Аллаха.
«Не приходите, иначе будем так»
Один из лидеров крымских татар Нариман Джелял считает, что российские спецслужбы и силовики стали применять новые подходы по отношению к активистам крымскотатарского национального движения. По его словам, вместо уголовных производств против несогласных стали чаще открывать административные дела.
– Это началось немного ранее, когда людей тогда еще не запрещенного Меджлиса призвали к административной ответственности за то, что дома у Ильми Умерова они провели встречу, пообщались, и несколько человек были осуждены на административные сроки. Потом эту практику применили к другим активистам, неравнодушным людям. Сначала к тем, кто приходил 12 мая к месту обысков в кафе «Салачик» в Бахчисарае, – это Сейран Салиев и еще несколько ребят. Позднее Сейран Салиев подвергся второму административному преследованию. Если в первый раз у него был просто штраф, то ыо второй раз – уже срок двенадцать суток. Одновременно адвокат Эмиль Курбединов был подвергнут административному аресту. А сейчас мы наблюдаем третью волну административных исков. Когда за очень короткий срок сразу одиннадцать человек были привлечены.
– На ваш взгляд, чего власти добиваются этими арестами?
– Силовики действуют с одной целью – прекратить информационный поток вокруг их незаконной деятельности, в частности, преследований украинских граждан в Крыму. Потому что всех тех людей, которые вчера были арестованы, можно назвать в той или иной степени активистами. Многие из них в последнее время стали активно выступать своеобразными источниками информации по обыскам, по арестам и так далее. Это ребята, которые постоянно приезжали к месту обысков, снимали, требовали от силовиков исполнения законодательства, соблюдения прав людей и так далее, постоянно посещали суды своих друзей.
Действия силовиков в итоге окажутся тщетными – люди будут продолжать отстаивать свои права здесь, в Крыму
Я думаю, что такой массовый арест направлен на то, чтобы другим было неповадно, фактически запугать. Не приходите – иначе будем так.
Все это выдали за некий несанкционированный митинг, хотя ни о каком публичном мероприятии речи не идет. Люди пришли к месту обыска.
Но порадовало другое. Порадовало, что когда одних активных ребят арестовали, эстафету по распространению информации об арестах взяли на себя другие ребята. Это демонстрирует то, что действия силовиков в итоге, на мой взгляд, окажутся тщетными. И люди будут продолжать отстаивать свои права здесь, в Крыму.
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