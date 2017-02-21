Новые задержания в Крыму

В симферопольском микрорайоне Каменка утром 21 февраля российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева, которого впоследствии задержали –​ вместе с ним увезли других активистов.

По информации крымского адвоката Эмиля Курбединова, Мустафаева доставили в Центр по противодействию экстремизму. Личности задержанных вместе с ним мужчин уточняются.

По словам очевидцев, задержанные пришли поддержать Марлена Мустафаева, в доме которого проводили обыск. В их числе называют имя Османа Арифма, который утром 21 февраля опубликовал в Фейсбуке видео с места событий.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, на время проведения обыска силовики оцепили близлежащие улицы.

По данным Наумлюка, в микрорайоне Каменка задержаны около десяти человек.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».