Эмиль Курбединов: жить ради справедливости

Эмиль Курбединов – один из ведущих крымских адвокатов, специализирующих на политических делах. Он оказал и продолжает оказывать юридическую помощь десяткам политиков, активистов, журналистов и преследуемых мусульман, и недавно сам поменялся с ними местами. 26 января дома и в офисе Курбединова прошли обыски, а его самого арестовали на 10 суток за «распространение экстремистских материалов». Крым.Реалии решили познакомить читателей с биографией Эмиля, и рассказать, что говорят о нем коллеги, соратники и близкие.

Как известно, в 70-х крымских татар все еще не пускали в Крым. Но многие семьи в этот период переезжали из мест депортации в Краснодарский край – поближе к родине. В их числе были и Масхуд и Эмине Курбединовы. Вместе с родными они приехали сюда из Узбекистана, познакомились в небольшом селе под Новороссийском, где и сыграли свадьбу. В 1981 году у них родился сын Эмиль.

«Потом, в связи с течением обстоятельств, мы переехали в Новороссийск. У Эмиля со здоровьем тогда было не очень, а там, где мы жили, было высокогорье и очень влажный климат. А в Новороссийске его можно было отдать на плавание. И там он уже подкрепил здоровье и пошел в первый класс», – рассказала Эмине Курбединова.

Подростковые мечты

В подростковом возрасте у Эмиля появилась большая мечта – стать милиционером. И после 9-го класса он пошел учится в лицей МВД. Там увлекся историей, обществознанием, правоведением, читал много литературы по этим дисциплинам. И по окончанию лицея юный Эмиль переосмыслил свои планы на будущее и решил стать юристом.

Он поступил на юрфак Краснодарского государственного университета. Там же он пошел на военную кафедру, и окончил вуз с дипломом юриста и офицерским званием. Получив образование, Эмиль вернулся в Новороссийск, где устроился в местную таможню.

«Сын видел, что наш народ перебирается на родину, и в 2007 году он переехал в Крым. Вначале перебрался из Новороссийска в Керчь к моим родителям, – рассказывает мама Эмиля Эмине Джаферовна – У меня тогда родители были пожилые, а я не могла работу оставить. Он решил найти себя уже в Крыму».

Два года Эмиль прожил в Керчи у дедушки и бабушки. Но там он не смог найти на работу по душе и решил перебраться в Симферополь, куда со временем переехала вся его семья.

У него не было сложностей с тем, что он учил российское право, а адвокатом стал в украинской правовой системе

Курбединов нострифицировал свой диплом в Киеве, и получил статус адвоката. Со временем открыл собственный офис и начал адвокатскую практику. Поначалу он оказывал все виды услуг, но в том числе сотрудничал с крымскотатарскими правозащитниками, с которыми познакомился сразу по приезду в Крым.

«У него не было сложностей с тем, что он учил российское право, а адвокатом стал в украинской правовой системе. Единственное, было немного сложно с украинским языком, но так как в Крыму все было на русском, поэтому это было не особо ощутимо», – рассказал друг и коллега Курбединова Эдем Семедляев.

В 2013 году в жизни Эмиля произошел еще один важный поворот. Он познакомился с девушкой по имени Диана, которая через месяц после их встречи стала его супругой.

«Нас познакомили родственники. Мы встретились, пообщались, понравились друг другу. Начали встречаться, у нас все так быстро прошло. Мы особо не задумывались и решили, что будет свадьба. Все прошло стремительно», – призналась Диана.

Сейчас в семье Курбединовых двое детей: мальчик и девочка.

Обреченный на проигрыш

В 2014 году в Крыму начало действовать законодательство Российской Федерации, и чтобы продолжать тут практику, Курбединов получил статус российского адвоката.

Весной упомянутого года у активистов крымскотатарского национального движения появились первые проблемы, которые требовали квалифицированной юридической помощи. 3 мая в Крым пытался попасть лидер крымских татар Мустафа Джемилев, и сотни соотечественников приехали к административной границе, чтобы помочь политику ее пересечь. Власти в ответ выставили оцепление силовиков на трассе, и между бойцами «Беркута» и сторонниками Джемилева произошли небольшие стычки. В итоге против нескольких активистов были открыты дела за «применение насилия по отношению к представителям власти». Еще около 100 человек стали фигурантами административных производств за участие в перекрытии дороги.

«Когда по «делу 3 мая» начались массовые административные штрафы, к крымскотатарским адвокатам обратились члены Меджлиса. Тогда Эмиль и я в этом начали участвовать, и увидели, что практически некому этим заниматься», – рассказал Эдем Семедляев.

У него обостренное чувство справедливости, поэтому и берется за политические дела, хотя для адвоката – это сложные моменты

По «делу 3 мая» Курбединов взял под опеку активиста Таира Смедляева – родного брата главы ЦИК Курултая Заира Смедляева. С тех пор Курбединов становится одним из самых востребованных адвокатов, которые специализируются на политических делах. Его преимуществом стало то, что он оканчивал Кубанский университет и хорошо ориентируется в российском законодательстве.

«У него обостренное чувство справедливости, поэтому и берется за политические дела, хотя для адвоката – это сложные моменты. Каждый адвокат понимает, что участвуя в таких делах, в основном будут проигрыши. Потому что в них все решается не в суде, судьи там не свободны в вынесении приговора», – сказал Эдем Семедляев.

Как адвокат, Эмиль Курбединов выезжает к соотечественникам, которые подверглись обыскам, задержаниям или арестам. Он защищает заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, автора Радіо Свобода Николая Семену, фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» и «крымских диверсантов».

Он один из главных ньюзмейкеров в крымском сегменте украинских СМИ, осознает, что огласка – это один из способов добиться справедливости. Журналист Радио Свобода Антон Наумлюк рассказал, что когда ему отказывают в праве на съемку на судах с участием Курбединова, тот всегда подает такое же ходатайство от себя.

«Это такая поддержка, ну и попытка сделать судебный процесс хотя бы отдаленно непохожим на Кафку. Вне суда он все время смеется и шутит, поясняя: «Иначе с ума можно сойти», – рассказал Наумлюк.

Тернистый путь

С осени 2014 года Курбединов оказывал содействие и помощь Крымской контактной группе по правам человека – объединению, которое изначально ставило целью установить диалог с властями полуострова, подконтрольными России. Оно было создано после насильственного похищения Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова – сына и племянника правозащитника из Белогорска Абдурешита Джеппарова.

«Где-то два с половиной назад было очень сложно, когда похитили моего сына. Я уже был совсем плохой. Эмиль был один из первых, кто меня поддерживал и посещал. Они меня с Эдемом реанимировали, можно так сказать. Говорят, у тебя хороший потенциал, давай включайся. С тех пор я стараюсь активней заниматься общественной деятельностью», – признался Абдурешит Джеппаров журналисту Крым.Реалии.

Последние два с половиной года почти все свое время Курбединов посвящает работе. Но его супруга утверждает, что, несмотря на вал адвокатских обязанностей, он находит возможность заботиться о семье.

Я горжусь тем, что у меня такой муж, а у детей – такой отец, который помогает своим братьям и всем, кто нуждается в своей помощи

«Мы, конечно, переживаем за него. Но я горжусь тем, что у меня такой муж, а у детей – такой отец, который помогает своим братьям и всем, кто нуждается в своей помощи», – рассказала Диана Курбединова.

Мать Эдема, когда говорит о сыне, который в данный момент находится под арестом, не скрывает слез, но утверждает, что не жалеет, что Эмиль выбрал такой тернистый и опасный путь.

«Он мне недавно сказал: «Мама, теперь-то я понял, зачем я живу. А зачем я жил раньше? Юность-то была бесшабашная», – разоткровенничалась Эмине Джаферовна.

Срок ареста Курбединова истекает 5 февраля. Его осудили на 10 суток за публикацию в социальной сети «Вконтакте» трехлетней давности. В 2013 году Эмиль сделал перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе, и суд расценил это как распространение экстремистских материалов. Адвокат был задержан, когда спешил на помощь к бахчисарайскому активисту Сейрану Салиеву, к которому явился ОМОН с обыском.

Это уже не первые проблемы, которые создают для Курбединова российские силовики. Уже привычным событием стало то, что Курбединова и Семедляева задерживают на админгранице с Крымом после того, как они возвращаются из международных поездок. В начале августа 2016 года к ним в офис пытались ворваться неизвестные в штатском. А октябре Курбединов заявил, что российская прокуратура угрожает ему открытием уголовного дела против него. Близкие и соратники убеждены, что, несмотря на эти способы давления и недавний арест, Эмиль не прекратит профессиональную деятельность.