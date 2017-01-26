Крымскотатарское национальное движение на 10 дней лишилось одного из главных защитников – на такой срок 26 января в Симферополе арестовали адвоката Эмиля Курбединова. Его задержали, когда он со своим коллегой Эдемом Семедляевым спешил на помощь к бахчисарайскому активисту Сейрану Салиеву, к которому заявилась с обыском полиция. Корреспондент Крым.Реалии следили за тем, как происходили задержание, обыск и арест крымского адвоката.

Утром 26 января в квартире бахчисарайского активиста Сейрана Салиева раздался стук в дверь. Он там проживает со своей матерью Зодие – ветеранкой крымскотатарского национального движения – и женой Мумине, которая недавно лежала в больнице из-за угрозы прерывания беременности.

Когда члены семьи Салиевых открыли дверь, они увидели на пороге вооруженных до зубов бойцов ФСБ и российской полиции. Те зачитали им постановление о проведении обыска в связи с публикациями Сейрана в социальных сетях «экстремистского содержания».

«Я говорю: «Ачто это за цирк-шапито?» – пересказывает произошедшее супруга Сейрана Мумине Салиева. – А один кричит: «Какой еще цирк?!». Я отвечаю: «Я имею ввиду, что вы пришли с автоматами, собаками. С каким вы еще намерением пришли?». А он говорит: «Мы так боремся с врагами государства».

После этого силовики провели обыск. По словам членов семьи Салиевых, сотрудники ФСБ искали литературу, которая могла бы свидетельствовать о причастности Сейрана к ИГИЛ или «Хизб ут-Тахрир». Они переворошили книжные полки, но ничего запрещенного там не нашли. В итоге полицейские изъяли два мобильных телефона, допросили Мумине Салиеву и увезли ее супруга с собой.

Похищение тайны

Пока у Сейрана проводили обыск, у подъезда его дома собирались жители Бахчисарая, чтобы поддержать своего соратника и единоверца. Салиев и его мать Зодие пользуется большим авторитетом среди соотечественников. Они стараются помогать бахчисарайцам, у которых возникли проблемы с силовиками, и не пропускают обыски и судебные заседания.

Недавно Бахчисарайский суд присудил Сейрану штраф размером 20 тысяч рублей. Поводом для этого стало то, что во время обыска в кафе «Салачик» 12 мая 2016 года он по микрофону, установленному в мечети, призвал помочь соотечественникам.

Во время обыска у Салиевых пришедших их поддержать становилось все больше и больше. Когда Сейрана выводили из подъезда, вооруженным бойцам ОМОНа пришлось выстроить оцепление. В этот момент собравшиеся начали скандировать «Аллаху Акбар!» и другие мусульманские речевки, и тогда один из силовиков оттолкнул женщину, что спровоцировало небольшую потасовку и вызвало агрессию у общественности.

Недалеко от места проведения обыска у семьи Саливых находились крымские адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев, которые спешили на помощь к соотечественникам. За километр их машину остановил патруль ДПС. Когда это произошло, Курбединов начал вести прямую трансляцию в Facebook, и за дальнейшими событиями можно было наблюдать в режиме онлайн.

Мы расцениваем это как прямое препятствование адвокатской деятельности

«Мы расцениваем это как прямое препятствование адвокатской деятельности, иначе я это никак не назову. Все машины проезжают, именно наша машина была выборочно остановлена вот этими господами», – сказал Курбединов во время стрима.

После этих слов к машине устремилась группа российских полицейских в масках. Прямо во время прямой трансляции они подошли к Курбединову и заявили о том, что он задержан.

Две другие группы силовиков параллельно выехали в офис адвокатов и квартиру Курбединова, где они произвели обыски.

В адвокатской конторе полицейские перевернули вверх дном папки с документами и изъяли компьютеры и другую оргтехнику.

«Я сообщал сотрудникам МВД, что данный офис является офисом адвокатов, и все предметы, и все дела, которые здесь находятся, являются адвокатской тайной. Однако, они никак не реагировали и продолжали свои следственные мероприятия», – рассказал Эдем Семедляев.

Другой обыск – в квартире Эмиля Курбединова – проходил в еще более напряженной и драматичной атмосфере. В этот момент там находилась почти вся его семья: престарелая бабушка, мать, жена и малолетние дети. Супруга Курбединова отказывалась пропустить внутрь полицейских, так как в постановлении суда был санкционирован не обыск, а обследование их жилища. За происходящим можно было также следить в режиме реального времени по трансляции в Facebook, которую вел один из активистов, находящихся в квартире.

​Во время пререканий семьи Курбединова с полицией его престарелой бабушке стало плохо с сердцем, и ей пришлось вызывать «cкорую». Через некоторое время на место прибыл наряд ОМОНа, адвокат Джемиль Темишев, и обыск-таки состоялся.

«Нарушение» четырехлетней давности

Когда Эмиля Курбединова и Сейрана Салиева задержали, было не понятно, с чем это связано и что им грозит. В прокремлевских СМИ появлялись тревожные новости со ссылкой на главу российского Госкомнаца Крыма Заура Смирнова о том, что на полуострове идет операция по обезвреживанию ячейки «Хизб ут-Тахрир». Тогда возникли опасения, что задержанным может грозить арест по «террористической» статье.

Однако впоследствии оказалось, что Курбединову и Салиеву инкриминируют административные статьи – за якобы распространение экстремистских материалов. Их максимальная санкция – арест на 15 суток.

Дело Курбединова слушалось в Железнодорожном районном суде Симферополя. Оказалось, что Центр «Э» решил привлечь его к ответственности за публикацию в социальной сети «Вконтакте», размещенную в июне 2013 года. Она представляет собой перепост со страницы «Хизб ут-Тахрир Украина» про митинг членов этой организации в Симферополе.

В своем выступлении на суде Эмиль Курбединов допустил, что он действительно сделал эту публикацию, но опроверг факт распространения экстремистских материалов.

Тогда «Хизб ут-Тахрир» не была запрещена в Крыму, действовала легально. Я просто забыл о записи

«Тогда, в далеком 2013 году, в Симферополе проходило много митингов «Хизб ут-Тахрир», и я мог разместить видео- и фотоматериалы. Но ни о какой пропаганде речь не идет. Тогда «Хизб ут-Тахрир» не была запрещена в Крыму, действовала легально. Я разместил и забыл об этом. Если бы сотрудники ЦПЭ сообщили мне, что эта запись нарушает закон, я бы сразу удалил ее. Какого-то умысла не было. Я просто забыл о записи», – заявил Курбединов.

Однако в конечном итоге аргументы адвоката не были приняты во внимание, и судья Татьяна Бельничук признала Эмиля Курбединова виновным и назначила наказание в виде 10 суток ареста.

Параллельно в Бахчисарайском районном суде шли слушания по делу Сейрана Салиева. По словам его адвоката Айдера Азаматова, активиста признали виновным в нарушении двух статей: 20.3 и 20.29 Кодекса об административных правонарушениях России. Это публичное демонстрирование и распространение экстремистских материалов. Салиев получил 12 суток ареста.

«Судья признал экстремистскими аудиозаписи, которые были у него на страничке «Вконтакте», и фотографии организации «Хизб ут-Тахрир», которые он выкладывал якобы для распространения. Это флаги и все остальное», – сказал адвокат Азаматов.

Зачистка защитников

Сейран Салиев ближайшие 12 дней проведет в изоляторе временного содержания. Ожидается, что там же 10 дней проведет адвокат Эмиль Курбединов. Напомним, он является защитником по большому количеству политических уголовных дел в Крыму, включая дело журналиста Николая Семены и зампреда Меджлиса Ильми Умерова. Последний за последние два дня лишился сразу двух адвокатов. 25 января сотрудники ФСБ насильно увезли на допрос его защитника, россиянина Николая Полозова. Его допросили именно по делу Умерова, в связи с чем он может лишиться статуса защитника, поскольку с него взяты показания в качестве свидетеля.

Российская власть сейчас ставит своей задачей, прежде всего, зачистить защитников

Сам Полозов расценивает события последних двух дней в Крыму как удар по защитникам крымских политических активистов. По его мнению, это может свидетельствовать о подготовке российских спецслужб к новому витку арестов и преследований.

«Российская власть сейчас ставит своей задачей, прежде всего, зачистить защитников по этим уголовным делам. Я не исключаю, что в отношении Эмиля в конечном итоге будет возбуждено уголовное дело. Все это происходит на фоне абсолютного молчания со стороны Федеральной палаты адвокатов, адвокатского сообщества, что безусловно развязывает руки российским силовикам», – сказал Николая Полозов.

В свою очередь, Ильми Умеров, который лишился двух адвокатов, также считает, что случившееся – это акция устрашения не только его лично, но и всех крымских татар, а также тех, кто их защищает или может защитить.

Это делается, чтобы запугать адвокатов. И они потихоньку подступаются к репрессиям в отношении Меджлиса

«Это делается, чтобы запугать адвокатов не только действующих, но и потенциальных, чтобы они подумали прежде чем входить в какой-то процесс, в котором обвиняемые – крымские татары. И еще один момент – они потихоньку подступаются к репрессиям в отношении Меджлиса, который теперь, как и «Хизб ут-Тахрир», входит в список запрещенных организаций», – сказал Умеров в комментарии для Крым.Реалии.

Зампред Меджлиса убежден, что новая тактика российских спецслужб ничем не поможет ФСБ, и на место каждого устраненного адвоката придут двое новых.

Руководство ФСБ, МВД и других российских силовых органов не сделало ни единого публичного заявления по поводу крымских обысков и арестов, прошедших 26 января.