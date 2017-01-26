Адвокат Николай Полозов высказал свое мнение относительно обысков, проводимых российскими силовиками утром, 26 января, у крымского адвоката Эмиля Курбединова. «Российская власть выбрала новую тактику: теперь это не только преследования политических активистов, но, прежде всего, удар нанесен по их защитникам. Сегодняшнее задержание и обыски у адвоката Эмиля Курбединова свидетельствуют о том, что мы ожидаем новый виток репрессий, усиление этих репрессий. Российская власть сейчас ставит своей задачей: зачистить защитников, которые осуществляют защиту людей по этим уголовным делам», – заявил Полозов. (Видео: Facebook Заир Смедляев).