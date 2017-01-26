Обыск в офисе адвокатов в Крыму завершен

Российские силовики завершили обыск в офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева в Симферополе. Представители силовых ведомств России в Крыму не реагировали на требования адвокатов, об этом Крым.Реалии рассказал сам Эдем Семедляев.

«Было много людей, разбрелись по всему офису, хотя мы предупредили, что это офис адвокатов. Мы просили, чтобы прислали представителя адвокатской палаты, но и эту просьбу проигнорировали. Ко мне пока претензий не было», – сообщил Семедляев.

Он подтвердил информацию об изъятии техники.

Автомобиль с Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили сотрудники российского ДПС в Крыму утром 26 января. Позже на место прибыла ФСБ и провели задержание Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.