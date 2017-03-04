Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская – вновь в центре всеобщего внимания. Выступая в эфире одного из российских телеканалов, она заявила, что в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго, установленный у часовни при здании крымской прокуратуры. В соцсетях в шутку предположили, что Поклонская – украинский агент, задача которого – скомпрометировать российский парламентаризм. По словам Поклонской, о «чуде, которое не объяснят ни ученые, никто» ей рассказали бывшие коллеги из крымской прокуратуры. Теперь, как утверждает депутат, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились». И тут в сети началось.

Алексеевич Сергей

Может бюст просто заплакал???

Maria Remova

Это слезы были. Камни уже в России плакать начали…

Антон Ходза

Насправді все було не так.

Спочатку бюст Миколи ІІ почув, яку [ерунду] несе Поклонська, а вже потім розридався.

Julia Elvert

У здания прокуратуры еще не то замироточит

Ровшан Тагизаде

У меня уже уши закровоточили

Ирина Пономарева

у ведущей ни один мускул на лице не дрогнул, сильная женщина

Александр Потапов

Повезло крымчанам. Больницы теперь будут пустовать. Приболел, шпаришь к прокуратуре, приложился к бюсту, готово!Как новенький пошел по делам.

Денис Никонов

Да тут бОльшую часть страны надо прикладывать, причем головой... Может исцелятся...

Светлана Львова

А может наших детей все-таки государство будет лечить, а не Николай Второй?

Ksousha

Из самых доступных педиатров в Крыму оказался бюст Николая II.

Владимир Пьянзин

Ученые объяснить это не могут, но вот психиатр - запросто.

Кирилл Шулика

Чтобы водить машину, нужно пройти психиатра, чтобы быть депутатом и прокурором, психиатр не нужен.

Антон Красовский

Где же карательная психиатрия?

Божена Рынска

Но позвольте, как же она служила в очистке?!

Марвин Химейер

Надо срочно объявлять амнистию всем, кого она ранее посадила.

German Ziser

Скоро 9 мая , значит в этом году она понесет на парад бюст.

Александр Шилов

Коммунисты готовят срочное сообщение о возникновении устойчивой эрекции у мумии В. И. Ленина.

Алла Чайковская

А у нас - портрет Степана Бандеры трижды через плечо сплюнул

Гаврилиада

Гаврила бюстом был из бронзы

Гаврила мироточить стал.

КрымРукаЛицо

какие плюсы вы можете назвать от присоединения Крыма к рф? Нуууу, у нас замироточил бюст Николая II.

Учитывая фамилию экс-прокурора Крыма, хотя это дурной тон-по себе знаю- играть с фамилиями- можно сказать что термин "идолопоклонничество" наполняется новым смыслом Опубликовано Павлом лобковым 4 марта 2017 г.

В Крыму у здания прокуратуры замироточил бюст Николая II сообщает Наталья Поклонская. А скоро и все здание. Опубликовано Станиславом Яковлевым 3 марта 2017 г.

В Крыму заговорил бюст Николая ll. Об этом сообщил смотритель прокурорской часовни в Симферополе. «Мы заметили легкий ше... Опубликовано Александром Талиповым 4 марта 2017 г.

Симферопольцы, приложите, пожалуйста, к бюсту Бахарева. Ну и подрядчика по реконструкции центра заодно. На подольше приложите, ну а вдруг. Опубликовано Екатериной Казаченко 4 марта 2017 г.

В Днепродзержинске замироточил бюст Леонида Ильича Брежнева, но хунта скрывает правду от народа Опубликовано Станиславом Яковлевым 3 марта 2017 г.

Наталья Поклонская считает, что раз есть факт, что бюст Николая ІІ в Симферополе замироточил, то «это чудо, которое не о... Опубликовано Тарасом Березовцем 4 марта 2017 г.

В Русской православной церкви отказались комментировать слова Поклонской. Некоторые комментаторы пояснили это тем, что, согласно православной традиции, бюсты мироточить не могут.

Юлия Глезарова

Даю справку. Бюсты православных святых мироточить не могут. С точки зрения православия то, о чем говорит мамзель Поклонская - это ересь. Ее за это надо упечь в монастырь на строгое послушание. Чтоб знала - мироточить могут токмо иконы (т.е. плоские изображение святых), а трехмерные изображения мироточат только у католиков ))))

Петр Лейцанс

подкинула задачи, гундяеву)) то ли бюст объявить святым, то ли прокуратуру))))

Участники обсуждения предположили, что выход Поклонской на сцену именно сейчас случился неспроста. По их мнению, таким образом была проведена информационная спецоперация против громкого расследования российского оппозиционера Алексея Навального о Дмитрии Медведеве. И теперь вся общественность обсуждает не виллы и виноградники премьер-министра России, а мироточащий бюст Николая Второго.

Что делать, если на тебя напечатали компромат? Бюст последнего российского императора Николая II, установленный в прошл... Опубликовано Олегом Кашиным 3 марта 2017 г.

А вот не дураки наши технологи-постмодернисты. Казалось, что ролик Навального вызвал у них ступор, но не тут-то было. На... Опубликовано Элем Мюридом 4 марта 2017 г.

Владимир Терехов

– У фильма о дворцах Медведева уже три миллиона просмотров. Что делать? – А пусть Поклонская скажет, что бюст Николая II замироточил.

Сергей Дмитриев

Замироточил после просмотра фильма Навального. Совпадение? Не думаю.

Надежда Горбач

У здания Крымской прокураторы после опубликования фильма о Димоне, даже бюст заплакал. Не выдержала каменюка. Больно ему . Убили зазря, пришли через 100 лет к тому ж е. Воруем, каемся и плачем.

Внук подпольщицы

Ожидалось что замироточит Дима Медведев,но благодаря Наташе это случилось с Николаем Романовым

Саша Сотник

Вы не представляете себе, как Медведев умеет мироточить! В него уже двое суток плюются - а он в ответ мироточит, и не утирается!

Andreas Banderas‏

Как все-таки у русских замечательно получилось отвести скандал с Медведевым, замироточил бюст и всех делов, лохи про Димона забыли

Некоторые комментаторы, наоборот, предположили хитрую многоходовку со стороны самой Поклонской.

Лучшее по самой мироточивой теме дня - от нашего любимого капитана О. "Некоторые думают - ну не то что прям думают, сп... Опубликовано Ириной Коротыч 4 марта 2017 г.

Тут наши, крымские, шутят, а я разгадала хитрый план... Всех, кто пойдут к прокуратуре, можно смело в дурку отводить и на учёт ставить.... Потом, конечно 😁 Опубликовано Ludvika Papadopoulou 4 марта 2017 г.

Есть также предположение, что история с мироточащим бюстом появилась для отвода внимания публики от всплывших недавно деталей из биографии Поклонской. Крымские СМИ выяснили, что экс-прокурор Крыма в былые времена принимала участие в судебных процессах над пророссийскими активистами. Хотя и судили их тогда за дело.

А помните Наталью Поклонскую? Которая «няш-мяш», «жизнь за царя», «мироточащие иконы» и прочая михалковщина времен «си... Опубликовано Павлом Казариным 4 марта 2017 г.

Антон Красовский

Класс. Кое-кто у нас служил укропом и карателем.

Алексей Бородин

Просто тогда не мироточило, а теперь замироточило)))

Александр Талипов

Наташа в Зазеркалье или судебные приговоры, как и рукописи, не горят!

RoksolanaToday&Крым

Третью годовщину Крымской весны жители полуострова встречают с утраченными иллюзиями Вот и Няша не крымнаша...

Ну, Поклонская, в ТОПе всех соцсетей и не про суд ;) Опубликовано Евгением Фрейнклахом 3 марта 2017 г.

Владимир Гарначук

Интересно кто понимает что весь этот бред Поклонской про мироточащие соски бюста царя обычный пошлый пиар, для того чтобы увести внимание публики от ее участия в преследовании русских активистов, когда она была украинским прокурором? Не ведитесь.

А еще есть мнение (конечно, шуточное), согласно которому Поклонская – украинский агент, чья задача – скомпрометировать российский парламентаризм.

Поклоньска в Госдумі - це помста від України за повернення Савченко. Терпите, дарагие расияне Опубликовано Konstantin Kukushkin 3 марта 2017 г.

Снова и снова возвращаюсь к этой тревожной мысли: как страшно Украина отомстила нам за Савченко. Опубликовано Станиславом Яковлевым 4 марта 2017 г.

Сергей Боженко

Выходит что несмотря на разный объем финансирования, уровень спецслужб РФ и Украины приблизительно одинаковый. Да, русские смогли забросить Надюшку в Раду, но и украинцы не лыком шиты, вон какого персонажа им в Думу посадили :)))

Украинскую аудиторию ситуация с Поклонской натолкнула и на вполне серьезные размышления.

Можна сміятися з Поклонської, але вона ж понад десять років працювала в українській прокуратурі, навіть на керівних поса... Опубликовано Volodymyr Yavorskyy 4 марта 2017 г.

Анна Луговая

А мне приходит в голову только одно - эта дама была вполне успешным винтиком нашей судебной системы, и там таких винтиков еще масса. Причем - критическая масса. Они же там такие же, у нас, тут... Запоребрик заслужил такую чиновницу, согласна.. Но мы-то, повод задуматься.

Внук подпольщицы

Вот мы все ржем над Поклонской,позабыв-она не только депутат Гос Думы РФ,а еще бывший прокурор в Украине и ее коллеги все еще работают! Жуть