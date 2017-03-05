Около тысячи украинцев собрались 4 марта в селе Млыны (Подкарпатское воеводство, Польша) у могилы отца Михаила Вербицкого, автора музыки украинского гимна, чтобы почтить 202-ю годовщину со дня рождения священника и композитора. На мероприятии присутствовали представители власти Львовщины и Подкарпатского воеводства Польши. Отец Михаил Вербицкий был рукоположен в священники в 1850 году, с 1856 года работал священником в селе Млыны. Он написал сакральные и светские произведения, некоторые из них прозвучали у его могилы.