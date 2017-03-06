3 марта на сайте Госдепартамента США был обнародован доклад о ситуации с правами человека почти в 200 странах мира. Он стал первым документом на подобную тему, выпущенным при новой администрации Соединенных Штатов. Отдельные разделы доклада касаются действий России в оккупированном Крыму и на Донбассе.

В частности, в докладе отмечается, что Москва продолжает подготовку, оснащение и поставки оружия пророссийским силам на востоке Украины, а также говорится, что «многочисленные бойцы» из России присоединились к сепаратистам.

«Заслуживающие доверия наблюдатели связывают тысячи смертей и травм гражданских лиц, а также широко распространенные злоупотребления с направляемыми Россией сепаратистами на Донбассе и российскими оккупационными властями в Крыму», – говорится в докладе.

Российские сепаратисты на Донбассе занимались похищениями, пытками и незаконными задержаниями, отправляли детей в солдаты, подавляли инакомыслие и ограничивали получение гуманитарной помощи

​Также в документе упоминаются политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над гражданами Украины в России, а также критикуются многочисленные ограничения на участие в политической жизни и нарушения свободы выражения мнений, собраний и СМИ. Отдельно авторы отмечают, что власти подвергают особому преследованию лиц и организации, поддерживающие правительство Украины или выступающие против действий российских властей в Украине. «Российские сепаратисты на Донбассе занимались похищениями, пытками и незаконными задержаниями, отправляли детей в солдаты, подавляли инакомыслие и ограничивали получение гуманитарной помощи», – говорится в документе.

Отдельный раздел доклада посвящен ситуации в оккупированном Крыму. В документе прямо указано, что «оккупационные власти лишили членов определенных групп, особенно этнических украинцев и крымских татар, фундаментальных гражданских свобод, включая свободу выражения своей национальности и этнической принадлежности, и подвергают их систематической дискриминации».

Продолжая политику навязывания российского гражданства всем жителям Крыма, оккупационные власти подвергают лиц, отказавшихся от него, дискриминации в части доступа к образованию, здравоохранению и трудоустройству

​«12 мая российские власти запретили деятельность крымскотатарского Меджлиса – демократически избранного органа, представляющего крымскотатарский народ, утверждая, что он является экстремистской организацией. Соответственно, были запрещены митинги, собрания и финансовая деятельность организации. Продолжая политику навязывания российского гражданства всем жителям Крыма, оккупационные власти подвергают лиц, отказавшихся от него, дискриминации в части доступа к образованию, здравоохранению и трудоустройству. Также они препятствуют свободе выражения мнений и свободе собраний, криминализируя демонстрацию культурных и национальных символов, а также ограничивая доступ к образованию на украинском и крымскотатарском языках», – говорится в докладе.

В документе указаны и конкретные случаи репрессий, например, похищение Эрвина Ибрагимова, арест Юрия Ильченко, использование карательной психиатрии против Ильми Умерова и нескольких задержанных по «делу Хизб ут-Тахрир», пытки в тюрьмах и произвольные аресты демонстрантов, активистов и журналистов, выступающих против российской оккупации полуострова.

Доклад содержит список политзаключенных и отдельно выделяет ситуацию в области свободы прессы. В этом подразделе, в частности, описан случай крымского журналиста Николая Семены.

Оккупационные власти дважды задерживали Семену в 2015 году, и российские спецслужбы, по мнению правозащитных групп, взламывали его компьютер, чтобы доказать, что именно он писал статьи с критикой оккупации

​«7 декабря «генеральный прокурор» Крыма обвинил Николая Семену в «подрыве территориальной целостности России с использованием средств массовой информации». Это уголовное преступление, которое наказывается сроком до пяти лет лишения свободы. Семена, внештатный автор сайта Крым.Реалии, писал статьи, используя псевдоним и критикуя действующее правительство Крыма и российскую оккупацию. Оккупационные власти дважды задерживали Семену в 2015 году, и российские спецслужбы, по мнению правозащитных групп, взламывали его компьютер, чтобы доказать, что именно он писал статьи с критикой оккупации. В апреле власти поместили Семену, чье здоровье было слабым, под домашний арест при условии, что он не покинет Крым. 29 сентября судья отклонил просьбу журналиста об обращении за медицинской помощью на территорию, контролируемую правительством Украины… После апрельского ареста Николая Семены российские власти заблокировали сайт Крым.Реалии. Они подвергли блокировке более 60 сайтов, объявив их «экстремистскими» за утверждения о том, что Крым остался частью Украины», – говорится в докладе.

При этом, по материалам американских СМИ, новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон не присутствовал во время церемонии обнародования доклада.

«Первый раз за долгое время доклад Госдепартамента по правам человека не был представлен государственным секретарем. Я надеюсь, что эта политика будет пересмотрена», – написал по этому поводу в своем Твиттере сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

Известный американский эксперт, журналист и политолог, автор блога «Окно в Евразию» («Window on Eurasia») Пол Гобл также считает, что подобное поведение госсекретаря – это очень тревожный знак.

«В мире дипломатии символы имеют очень большое значение. Неучастие госсекретаря в презентации доклада по правам человека Государственного департамента посылает пугающий сигнал о том, что новое руководство в Вашингтоне будет меньше заинтересовано в поддержке прав человека по всему миру. Его неспособность защищать их в еще большей степени демонстрирует тот факт, что Белый дом отметил, что он собирается опустошить бюджет Департамента, в частности, сократив расходы на деятельность по защите прав человека. В течение столетий США высоко несли факел свободы; изменить это сейчас – не только возмутительно для нас, но и наносит стране раны, которые будет очень сложно залечить в ближайшее время», – заявил Гобл в комментарии для Крым.Реалии.