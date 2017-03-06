В этом году фестиваль документальных фильмов на правозащитную тематику «Один мир» предлагает своим зрителям взгляд неукраинцев на Украину. Ни один из четырех фильмов фестиваля на украинскую тематику не происходит напрямую из Украины или от украинского режиссера, но они предлагают зрителю очень «внутренний взгляд» на ситуацию в самых болезненных точках Украины ‒ в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

В отличие от прошлого года, когда Украине была посвящена отдельная категория на фестивале «Один мир», в этом году об Украине будут лишь четыре фильма. По словам программного директора фестиваля Ондржея Моравца, прошлогодние фильмы имели исключительное качество, но в этом году он таких фильмов не увидел, поэтому предпочел точки зрения иностранцев об Украине.

Украина начинает интересовать кинематографистов не только тем конфликтом, который в ней есть, но и сама по себе, как страна

«Об Украине продолжают много снимать, и она начинает интересовать кинематографистов не только тем конфликтом, который в ней есть, но и сама по себе, как страна. Их интересует, как живут украинцы и как на их жизнь влияет, но не определяет ее, военный конфликт, который продолжается на ее территории. Поэтому этот интерес стал более комплексным», ‒ объясняет чешский кинокритик.

Фильмы, которые были отобраны в программу фестиваля, по словам Ондржея Моравца, заинтересовали фестиваль в Чехии своим «интимным или интенсивным взглядом на проблему».

«Если говорить о фильме «Сделай свое государство сам», то этот фильм нас поразил тем, что мы такого еще нигде не видели. Фильм рассказывает о том, как началось восстание местных радикалов, которые решили отделиться от Украины. То, каким образом режиссер Энтони Баттс показывает личности, характеры командиров тех группировок, открыто все говорящих на камеру, для нас это было шокирующим. Это был репортажный взгляд на эту проблему, очень неожиданный», ‒ говорит один из организаторов фестиваля, который ежегодно посещает около 100 тысяч зрителей.

Фрагмент фильма «Сделай свое государство сам»

Другой фильм, представленный на фестивале, «Когда этот ветер утихнет» предлагает, наоборот, очень камерный, по словам Моравца, «интимный» взгляд на одну крымскотатарскую семью, вынужденную решать проблемы, связанные с оккупацией Крыма.

Фрагмент фильма «Когда этот ветер утихнет»

Как говорит Ондржей Моравец, он ожидает, что на партнерском фестивале DocudaysUA в Киеве будут представлены новые украинские фильмы об Украине, которые зрители в Чехии смогут увидеть уже в следующем году.