Мечты кремлевских «атаманов»

По городам и селам, подконтрольным группировке «ЛНР», пошли слухи, что «казачки» Николая Козицына, известные публичными наказаниями неугодных и «отжимом» имущества в 2014 году, решили забрать власть на востоке у местных политиканов, потому что «не их это земля, а Войска Донского». Близки ли идеи «казачества» шахтерам и металлургам, и зачем эти ролевые игры Кремлю?

«Будут наказаны по казачим традициям...». Это не «Тихий Дон» и не кадры из «Свадьбы в Малиновке». Три года назад в города и села востока Украины неожиданно вернулись и паны атаманы, и плети. 2014-й. Луганская область. Захваченный Антрацит. Донские «казаки» публично унижают тех, кто провинился перед боевиками. Из соседней Ростовской области России неожиданно для местных сепаратистов пришли вовсе не «вежливые люди». И установили свои, особые, порядки.

Вторжение российских «казаков» организовал бывший атаман Всевеликого войска Донского, а теперь лидер так называемой «Казачьей национальной гвардии» Николай Козицын.

«Эта территория издавна принадлежит донским «казакам»! ‒ произносил он во время войны на Донбассе.

Атаман ‒ такая себе «темная лошадка». В 90-е годы Козицын бредил идеями автономной «Казачьей республики», дружил с президентом Ичкерии Джохаром Дудаевым и даже подписал мирный договор о неучастии донских «казаков» в Чеченской войне. После чего был смещен Кремлем, залег на дно, а через 20 лет неожиданно оказался на Донбассе.

Из перехваченного СБУ разговора Николая Козицына и неизвестного боевика:

‒ Малазийские авиалинии... И что они делали на территории Украины?

‒ Ну значит завозили шпионов. Не **й летать, ***, сейчас война идет!

Российские «казаки» под руководством Козицына захватывали город за городом в Луганской области, начиная с мая 2014-го. Своей новой «казачьей столицей» Козицын сделал шахтерский Антрацит. Потихоньку «казаки» взяли под контроль стратегически важную линию Свердловск ‒ Красный Луч ‒ Дебальцево, наживаясь на трафике оружия и гуманитарки с территории России на Донецк через КПП «Должанский».

Только за полгода «казаки» взяли под контроль почти 80% оккупированной части Луганской области. Главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий тогда контролировал только Луганск и Краснодон. В других крупных городах хозяйничали самозваные атаманы, наместники Козицына. Наиболее известные ‒ Александр Гайдей по прозвищу «Рим» в Свердловске, Павел Дремов в Стаханове и атаман Косогор в Красном Луче.

Поэт, банщик, генерал-майор

Город Красный Луч, он же Хрустальный, еще долго будет помнить атамана Косогора. Бывший банщик Сергей Косогоров объявил себя генерал-майором, посадил в подвал местных чиновников и запретил горожанам праздновать Новый год. Зато регулярно читал по местному телевидению свои стихи:

И другие люди не в счет

И они нам уже не верят

Обнажились здесь злость

И боль

Месть, геройство, предательство, тупость...

И течет здесь не вражья кровь

Кулаки распускает глупость...

​

А вот коллега поэта Косогора, атаман Дремов, запомнился как полемист. Своим открытым «письмом луганском султану» он напугал главаря группировки «ЛНР» Плотницкого.

«Хотелось бы спросить у самой России, до каких пор какие-то плотницкие, ж *** непонятные, будут нас обворовывать?!» ‒ провозглашал тогда Дремов перед «казаками».

И Косогор, и Дремов ‒ местные боевики, которые присоединились к Козицыну. Но что интересно ‒ вслед за боевиками шапки-кубанки надели милиционеры и даже чиновницы. Жители шахтерских городов Донбасса в те страшные дни начали мимикрировать под захватчиков, уверен российский политолог Александр Морозов.

«Если бы в 2014 году сразу бы Кремль объявил, что он присоединяет Донбасс, то все вместо того, чтобы изображать «казачество», стали бы просто изображать верность Путину, повесили бы его портреты и стали бы просто путинскими чиновниками», ‒ говорит Морозов.

«Мы думали, здесь все сгорит, весь хутор!»

Судьба группировки «ЛНР» повисла на волоске: оккупированная часть Луганской области на глазах превращалась в «Казацкую республику» имени Козицына. И Плотницкий, заручившись поддержкой спецслужб, объявил охоту на донских «казаков». Дремова взорвали, Козицын бежал к себе в Россию, а Косогор надолго сел в луганскую тюрьму. На его родной улице в Красном Луче еще до сих пор поминают самозваного генерал-майора, как говорится, незлым тихим словом.

‒ Ну он же меня и поджег!

‒ Он ‒ это кто?

‒ Казак этот *** ДСК!

‒ А как его звали?

‒ Сергей ...

Соседка Косогора Нина Матвеева показывает нам следы кипучей казацкой деятельности: теперь сгоревший дом не восстановить и за три года.

«Вот здесь дом стоял еще один, а они туда понаперли этого .. гранат и патронов. И поджег, и горело здесь, мы думали, здесь все сгорит. Полностью, что весь хутор сгорит», ‒ рассказывает она.

Но не все местные ругают своего одиозного земляка.

‒ Наоборот, помогал всем ‒ и здесь столько раздавал, картофель, сало всем! Никого не обижал! ‒ говорит местный житель Александр.

‒ Саш, ты говоришь... ‒ вмешивается его соседка.

Многие жители Красного Луча за донскими «казаками» грустят.

«Они быстро навели порядок. Вот вывели ‒ то ВОР, с надписью... Так нагаек надавали! ‒ говорит житель Красного Луча Алексей. ‒ И вечером было ‒ ни одного пьяного не встретишь. Ну конечно, люди в комендантский час пытались прятаться. А сейчас ходят уже вечером пьяные. А казаки бы сразу ‒ на окопы».

Надежды местных жителей, которые соскучились по жесткой рукой, могут оправдаться: неожиданно атаман Козицын объявил мобилизацию «казаков». Собрал съезд российских «атаманов» и объявил: весной 2017 года «казачьи» отряды возвращаются на оккупированный Донбасс.

«Первая, вторая, третья, четвертая дивизия формируются. Были кубанцы, были терцы ‒ видели, да? ‒ заявил Козицын. ‒ Земля Донецкой и Луганской областей и Харьков ‒ это «Донская республика». Кто бы что не думал, ничего у них не получится».

«Россия хочет компенсировать некомплект личного состава» ‒ эксперт

«Как только «казаки», сегодняшние «казаки», попытаются сделать что-то вроде государственности, сразу будет ясно, что это все равно, что если бы пираты Карибского моря сейчас потребовали вернуть себе Ямайку и создать на ней территорию какого-то пиратского государства. Я не думаю, что там возможно успешное, а главное, кому-то выгодное и полезное, создание «Казачьей республики», ‒ комментирует российский политолог Александр Морозов.

У украинских экспертов по этому поводу свои опасения.

«Россия хочет все-таки как-то компенсировать некомплект личного состава и сделать это за счет вот этих так называемых «казаков», ‒ считает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. ‒ На «казаков» будет возлагаться задача скорее как на войска второго эшелона, чтобы изобразить какую-то устойчивость обороны. Вряд ли стоит ожидать от них каких-то подвигов на передовой».

Между тем, вооруженные люди в кубанках и с русским акцентом активно готовятся к боевым действиям.