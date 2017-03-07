В ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире отдельный раздел посвящен ситуации в Украине, в частности в Крыму и на Донбассе. Госдепартамент также обращает внимание на нарушения прав переселенцев.

Государственный департамент США ежегодно представляет доклад о состоянии с правами человека в мире. В докладе говорится о том, что поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе похищают, пытают, незаконно задерживают людей, заставляют служить в армии несовершеннолетних, уничтожают любое сопротивление или оппозицию, а также ограничивают доставку и раздачу гуманитарной помощи в зоне конфликта.

Также речь идет о том, что на Донбассе сепаратисты из группировок «ДНР» и «ЛНР» «систематически совершают многочисленные злоупотребления, включая с пытками, для того, чтобы держать под контролем, или в целях личной финансовой выгоды». Среди нарушений – избиение, принудительный труд, психологические и физические пытки, унижения людей, а также половое насилие.

Очень сложно документировать примеры нарушений прав граждан на той территории

«Эти факты известны. Но очень сложно об этом говорить, потому что на самом деле какие-то факты можно исследовать на той территории, но на той территории практически никто не работает, скажем, общественные организации, которые могли бы мониторить ситуацию. И информация о том, что происходит на той территории, ‒ это такие отрывочные фрагменты информации и в значительной мере эта информация соответствует действительности, но очень сложно составить более или менее точную картину», ‒ говорит Александр Букалов, председатель Совета правозащитной группы «Донбасс-Мемориал».

«Очень сложно документировать конкретные примеры нарушений прав граждан на той территории. Это делается, ситуация не такая, что ничего нет, но делать это очень сложно. И степень нарушений и сколько людей попадают под эти нарушения, очень сложно оценить», ‒ добавляет Букалов.

Этот факт ‒ сложность получения показаний и их документации на оккупированных территориях Донбасса ‒ указывает в своем докладе и Госдепартамент США.

Мы внимательно изучаем факты и пыток, и удержания в подвалах, и различных форм насилия над мирными и военными гражданами

В докладе отмечается, что Россия продолжала с прошлого года вооружать, тренировать, управлять сепаратистами и воевать рядом с ними, а поддерживаемые Россией сепаратисты систематически препятствовали в работе и угрожали международным наблюдателям.

«Ну какие могут быть сомнения, ведь факты эти о правонарушениях известны. Мы очень внимательно изучаем факты и пыток, и удержания в подвалах, и различных форм насилия над мирными и военными гражданами. Мы эти факты знаем, и эти факты знает мир. Так что это действительно так», ‒ говорит о докладе Госдепартамента Николай Козырев из Общественного комитета защиты прав человека.

Права переселенцев

В докладе американского дипломатического ведомства также указывается «недостаточная поддержка» внутренне перемещенных лиц. В целом же, читаем в докладе, аннексия Россией Крыма и агрессия на украинском востоке вылилась в 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, имеющих «проблемы с легализацией документов, образованием, пенсиями, доступом к финансовым услугам и медицинскому обслуживанию».

Доклад указывает, что в прошлом году правительство Украины приостановило все выплаты переселенцам, пытаясь убедиться в их физическом присутствии на территории, под контролем Киева, с целью избежать финансовых злоупотреблений.

«С переселенцами, конечно, серьезная проблема. Хотя бы тот факт, что мы трижды не голосовали. Первый раз не голосовали на Донбассе, потому что не было избирательных участков во время президентских выборов. А потом уже здесь не голосовали и во время парламентских и местных выборов. И хотя право участвовать в выборах и избирать власть ‒ это важно, но есть и другие факты, связанные с получением социальных выплат, с регистрацией, с возможностью свободно перемещаться туда и сюда (через линию разграничения ‒ ред.). Все это можно обобщить одним словом: дискриминация», ‒ говорит Николай Козырев из Общественного комитета защиты прав человека.

Аннексированный Крым

Согласно докладу, в Крыму подконтрольная России власть систематически прибегает к насилию и политически мотивированным преследованиям.

В докладе отмечается, что «оккупационная власть лишила членов определенных групп, особенно этнических украинцев и крымских татар, фундаментальных гражданских свобод, включая свободу выражения своей национальности и этнической принадлежности, и подвергают их систематической дискриминации».

Здесь также упоминается упоминается майский запрет Меджлиса крымскотатарского народа, а также запрет митингов, собраний и препятствие финансирования этой организации. В документе Госдепартамента США указаны и конкретные случаи репрессий, например, похищение Эрвина Ибрагимова, арест Юрия Ильченко, использование карательной психиатрии против Ильми Умерова и нескольких задержанных по «делу Хизб ут-Тахрир», пытки в тюрьмах и аресты демонстрантов. Отдельно в докладе упоминается дело крымского журналиста Николая Семены.

Но, как говорит правозащитник Александр Букалов, документировать правонарушения в Крыму легче, чем на Донбассе.

В Крыму подвергают давлению прежде всего людей, которые не согласны с тамошней «властью»

«По Крыму это легче, в определенной степени, поскольку там не ведутся боевые действия. Но украинские правозащитники там не могут действовать, и они получают информацию косвенными путями. Российские правозащитники, насколько я знаю, там бывают и работают, но их возможности тоже очень ограничены», ‒ говорит правозащитник.

«В Крыму ‒ своя специфика, и там прежде всего подвергают давлению, задержаниям и другим притеснениям людей, которые не согласны с тамошней «властью». Но вне этих отношений несогласных и «власти» остальные граждане живут в Крыму относительно спокойно. Массово же нарушаются российскими властями права крымскотатарского народа», ‒ добавляет Букалов.

Тиллерсон не представил доклад

Доклад Госдепартамента о состоянии с правами человека был обнародован 3 марта, но новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон не представлял его лично, как это делали его предшественники.

«Доклад говорит сам за себя. Мы очень, очень горды за него. Здесь речь должна идти о фактах», ‒ сказал один неназванный представитель Госдепартамента журналистам.

Доклад составляется на основе сообщений от посольств США из почти двухсот стран мира. Агентство Reuters отмечает, что Рекс Тиллерсон пока еще не провел пресс-конференции как госсекретарь и преимущественно старается избегать прямого контакта со СМИ.

Правозащитные группы также раскритиковали «тихий» вариант презентации доклада.

«Это свидетельствует о нехватке заинтересованности и понимания, что поддержка прав человека отражает все лучшее, что есть в Америке», ‒ сказал агентству Роб Бершински, вице-президент правозащитной организации Human Rights First.