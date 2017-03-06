Гаага ‒ В понедельник Украина своим выступлением открыла слушания Международного суда в Гааге в иске против России. Речь шла о задокументированных актах поощрения терроризма и насилия, этнических притеснениях украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму. Главный акцент был сделан на требовании защитить украинцев от дальнейшей агрессии и дискриминации.
В первый день слушаний Украина изложила все факты агрессии и всесторонней поддержки пророссийских сепаратистов со стороны Москвы.
Докладчик от украинской стороны, профессор международного права из Нью-Йорка Гарольд Гонджа Коу перечислил случаи грубых нарушений Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Он напомнил о самолете MH17, сбитом российским «буком», об атаках на жилые кварталы Мариуполя, обстрелах Авдеевки.
Обращаясь в суд, он заявил, что Украина ждет «не решения сложных вопросов трактовки соглашений или достижения окончательного решения по российской ответственности за нарушение этих соглашений. Все, что мы просим ‒ чтобы Суд временно обеспечил защиту невинных людей Украины, чьи права ‒ защищенные международным законом ‒ не были бы нарушены в течение времени, пока будет вестись судебное разбирательство».
Главное ‒ добиться от Москвы прекращения поддержки сепаратистов
Украина просит Международный суд о временных мерах в течении рассмотрения дела. Среди таких мер ‒ добиться от России немедленно прекращения материальной и иной поддержки «групп, прибегавшим к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы в дальнейшем избежать таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности, и расследовать исчезновение крымских татар.
Елена Зеркаль, заместитель украинского министра иностранных дел и глава украинской делегации в Международном суде в Гааге, говорит, что «тактика России ‒ это поддержка терроризма, актов расовой дискриминации, пропаганда, подрывная деятельность, запугивание, политическая коррупция и кибератаки». И при этом Москва отрицает свою агрессию против Украины.
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«После многочисленных попыток пора признать: уже достаточно. Это и есть то, что привело нас сюда, в Международный суд. В это сложное время мы должны довериться международно-правовым институтам. Это дело станет сигналом, что международный правовой порядок может противостоять мощным государствам, которые пренебрегают международными законами и правами человека», ‒ отметила Зеркаль.
«Мы должны показать, что право преобладает над силой»:
Между тем, представители интересов Украины, в частности, партнер юридической компании Ковингтон Джонатан Гимблетт, призвали суд поддержать применение мер, чтобы предупредить дальнейшие страдания украинцев на востоке страны и в Крыму.
Когда ждать решение суда?
«Временные меры, которых Украина требует от Международного суда, являются уместным и взвешенным ответом перед угрозой непоправимого вреда, для защиты Украины в ходе судебного разбирательства. А если Россия утверждает, что она никогда не отступала от требований Конвенции (о борьбе с финансированием терроризма), то у нее не должно быть трудностей уважать порядок, а не противостоять ему», ‒ заявил адвокат Гимблетт.
Официально комментируя ситуацию, Киев заявляет, что обычно «Международный суд рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель. Что касается рассмотрения дела по существу, то в течение нескольких ближайших месяцев Международный суд должен определить расписание представления сторонами процессуальных документов, после чего будут назначены устные слушания».
Климкин: Главная цель иска в Гааге – «защита жизней и прав людей Украины»
Седьмого марта слово предоставят представителям России.
В то время как Киев обвиняет Россию в нарушении конвенции ООН по борьбе с терроризмом и в дискриминации, в частности, этнических украинцев и татар в Крыму, Кремль эти обвинения отрицает – так же, как отрицает присутствие своих войск и военной техники на востоке Украины.
Что касается иска Киева в Международный суд, МИД России заявил, что «намерен использовать все возможные средства правовой защиты».
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