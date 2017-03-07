Специально для Крым.Реалии

Слово «блокада» прочно вошло в политический и экономический лексикон Украины. С 20 сентября по 31 декабря 2015 года проходила масштабная акция общественных активистов по блокированию торговых перевозок из Украины в оккупированный Крым, которая в следующем году привела к постановлению Кабмина Украины, где было сказано: «Запретить на период временной оккупации поставки товаров (работ, услуг) под всеми таможенными режимами с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию, за исключением отдельных личных вещей граждан и социально значимых продуктов питания». То есть часть функций общественной блокады взяло на себя государство.

Однако контроль над сухопутными перевозками не решил проблему: во-первых, определенные товары в Крым с «материковой Украины» везут морем, во-вторых, еще больше везут окольными путями. Народный депутат Мустафа Джемилев отмечает: «Блокады эффективны, но все равно много везут в обход. Нам говорят, что там в магазинах полно украинской продукции. В основном через Керченский мост объезжают. Да, правда, дороже получается, но все равно. «Рошен» вот, например, там, говорят, полно. Мы интересовались, как «Рошен» туда попадает. И обвинить «Рошен» тоже нельзя, потому что они продают всем: и узбекам, и киргизам, даже в «ИГ», оказывается, есть «Рошен». Они друг у друга покупают».

На масштабной торговле с оккупированными территориями уже выросла и стремится расти далее новая, чрезвычайно опасная для судьбы страны разновидность компрадорской буржуазии Украины

А 26 декабря 2016 года активисты заявили о начале экономической блокады временно оккупированных районов Донбасса. Это еще более масштабная акция, чем в случае блокады оккупированного Крыма, продолжающаяся и сейчас; она имеет большее влияние на украинскую экономику, поскольку заблокированными оказались, в числе прочего, поставки антрацита с «особых районов». 1 марта Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения и определил необходимые компоненты и материалы для горно-металлургического комплекса и энергетики, перемещение которых не запрещено, а 4 марта позволил общественности и волонтерам контролировать перемещение товаров в зоне АТО. Впрочем, блокада продолжается и приобретает новые масштабы.

Вокруг проблем целесообразности/нецелесообразности и законности/незаконности обоих блокад бушевали и бушуют нешуточные политические страсти. Однако «за бортом» дискуссий оказалась чрезвычайно важная, как представляется, проблема. А именно ‒ что на масштабной торговле с оккупированными территориями уже выросла и стремится расти далее новая, чрезвычайно опасная для судьбы страны разновидность компрадорской буржуазии Украины, ‒ прежде всего, крупной, политически влиятельной.

В общем и целом, в Украине, как и в любой постколониальной стране, еще и отягощенной непосредственным соседством с бывшей метрополией, не может не существовать ‒ наряду с национальной ‒ компрадорская буржуазия, компрадорский капитал.

Главная разница между национальным и компрадорским капиталом заключается в том, что в результате деятельности и прироста первого богатеет страна и ее граждане, второй же растет за счет обеднения, обнищания, разорения или хотя бы стагнации страны, сопряженных с обогащением бывшей метрополии или международных центров концентрации капитала. Первый растет не только за счет увеличения экспорта, а и (главным образом) за счет наличия массового внутреннего платежеспособного спроса. Для второго идеал ‒ это большие (и скрытые от государства) деньги за экспорт низкотехнологической продукции плюс специфическое население с приоритетами наподобие «много пива и зрелищный футбол». Компрадорская буржуазия ориентирована на чистоган и только чистоган и на вывоз капитала в оффшорные зоны. Для нее характерно практически полное нежелание вкладывать заработанные деньги в научно-технический прогресс, в обновление производства, в инновационные технологии. Для нее Украина ‒ это не родная земля, не свое государство и нация, а территория и население, то есть «это государство», являющееся лишь инструментом обеспечения беспрепятственной эксплуатации рабочей силы и природных ресурсов.

Классическая компрадорская буржуазия всегда и везде тесно связана с рынком метрополии на правах младшего партнера, сателлита, вывозящего туда сырье и продукцию низкого уровня обработки, взамен получая не только деньги, но и политическую поддержку, поскольку бывшей метрополии обычно выгодно продолжать удерживать недавнюю колонию в «согнутом» состоянии, как источник недорогих ресурсов (в том числе и рабочей силы) и политического сателлита. Специфичность компрадорского капитала Украины в общем процессе заключается в том, что он сформировался преимущественно «сидя на трубе», то есть большая часть нынешней так называемой элиты Украины сложилась вокруг экспортно-импортных операций с российским газом и нефтью. В свою очередь, компрадорская буржуазия кровно заинтересована в российском рынке, чтобы поставлять туда не слишком конкурентоспособную в мире продукцию, искусственно увековечивая технологическую отсталость украинской промышленности.

Олигархат Украины не является крупной национальной буржуазией, он – это буржуазия компрадорская, соответственно ‒ антинациональная

В силу того, что олигархи Украины (а практически все они в той или иной степени олицетворяют компрадорский капитал) объективно являются подсистемой российской социально-экономической системы, они усваивают и воспроизводят все другие элементы «русского мира»: весьма специфические представления о политической норме, о взаимоотношениях между властью и обществом, о допустимом и недопустимом в бизнесе и политике и тому подобное. Поэтому, даже если они имеют дворцы в Лондоне и Женеве, столицей мира для них все равно на подсознательном уровне остается Москва, предстающая в их воображении законодателем мод на все и вся и камертоном социокультурных вкусов. То есть олигархат Украины не является крупной национальной буржуазией, он – это буржуазия компрадорская, соответственно ‒ антинациональная, выступающая главным препятствием для нормального развития Украинского государства и гражданского общества.

Этот теоретический экскурс делает наглядными те опасности, которые влечет за собой новый вид компрадорского капитала, который вырос в прошлые годы и растет до сих пор на легальной (до начала блокады оккупированных территорий Крыма и Донбасса и до принятия ограничительных правительственных решений) и нелегальной, контрабандной торговле с российскими оккупантами и их местными сателлитами. Относительно оккупированных районов Донбасса, то главным фактором обогащения компрадоров здесь традиционно являются энергоносители ‒ теперь уже в виде угля. Под прикрытием воплей о том, что без этого угля остановятся заводы и электростанции Украины (вспомните, то же говорилось и о российском газе...) «заинтересованные лица» среди чиновников и бизнесменов пытаются сохранить каналы продаж донбасского угля за пределы Украины, а еще ‒ об этом сообщали СМИ ‒ в оккупированный Крым... Интересно, что за три прошедших года правительство так и не сумело наладить альтернативные пути обеспечения экономики страны необходимым количеством угля. Правда, во время премьерства Яценюка такие попытки были, но «заинтересованные лица» этого не допустили. И сейчас пытаются не допустить. А в итоге получается, будто бы Украинское государство не способно на полноценное самостоятельное существование и может выжить только под животворным светом звезд на башнях Кремля. Именно такой курс держит компрадорская буржуазия.

Что же касается Крыма, то здесь ситуация во многом иная. К счастью, в плане энергоносителей «материковая Украина» не зависит от полуострова. Поэтому на этом векторе состояния компрадорской буржуазии росли и растут прежде всего «просто» на торговле. В прошлые годы СМИ не раз отмечали, что украинские товары массово используются для нужд российских оккупационных войск на полуострове. Сейчас напрямую такие товары в Крым стало сложнее завозить. Однако, как отмечал Джемилев, их (и все остальное) везут в обход: непосредственно через Россию или через Беларусь, а потом уже через Россию. Трудно представить, что участники сделок с украинской стороны не знают, куда идут в конечном итоге товары. Однако их это не волнует ‒ ведь можно хорошо заработать, укрепляя бывшую метрополию и де-факто играя против интересов государства, гражданами которого они номинально являются...

Без демонтажа олигархической экономики, органической составляющей которой является компрадорский капитал, успешными украинские реформы не будут

Можете не сомневаться, что на ближайших выборах часть заработанных денег будет конвертирована в соответствующие призывы ‒ мол, следует признать Крым «временной составляющей» России и вести на полуострове нормальный бизнес. И вообще, следует мириться с Москвой любой ценой. Не случайно в конце прошлого года Виктор Пинчук ‒ типичный представитель компрадорской олигархии, тесно связанной с метрополией и экономически, и духовно ‒ выступил со статьей в The Wall Street Journal с программой фактического возврата Украины под влияние метрополии. Это был очевидный зондаж; к счастью, реакция на него оказалась преимущественно негативной или крайне негативной. Однако можно быть уверенными, что в ближайшее время «классические» и «новые» (еще более циничные и хищные) компрадоры не раз скажут свое слово...

Еще одно чрезвычайно важное, специфически крымское направление деятельности компрадорской буржуазии Украины ‒ это организация отдыха жителей «материка» на полуострове. Прошлым летом бесчисленное количество туристических фирм предлагало за не слишком большие деньги изрядно «оттянуться» в Крыму. Кроме чисто экономической выгоды, здесь есть ощутимый политический привкус: сотни тысяч украинских граждан (и прежде всего молодежи) должны привыкнуть, что ничего страшного не произошло, это политики в Киеве воду мутят, а простым людям нечего делить, мы от России никуда не денемся, будем дружить, несмотря на все. То есть, имеем еще одно свидетельство опасности «новых» компрадоров и доказательство того, что без демонтажа олигархической экономики, органической составляющей которой является компрадорский капитал, успешными украинские реформы не будут.

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