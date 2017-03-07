(Текст выступления заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль на слушаниях в Международном Суде ООН о применении временных обеспечительных мер в деле Украина против России (Гаага, 6 марта 2017)

Елена Зеркаль

Господин Президент, уважаемые члены уважаемого суда. Это большая честь и исключительная привилегия выступать сегодня перед главным судебным органом ООН от имени Украины.

Украина обратилась в Суд с целью защиты основных прав народа Украины, который столкнулся с нарушениями международного права со стороны Российской Федерации. Сегодня я прошу Суд ввести временные меры для предотвращения непоправимых нарушений прав человека в ходе рассмотрения этого дела судом.

Тысячи невинных украинцев уже ощутили на себе смертоносные атаки, а миллионы остаются под неотвратимой угрозой. Их мирные повседневные жизни разрушены, а их фундаментальные права дерзко нарушаются одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН ‒ Российской Федерацией.

Российская Федерация непрерывно нарушает международное право и права человека. Российская Федерация продолжает оказывать смертоносную поддержку незаконным вооруженным формированиям, совершившим многочисленные террористические акты в Украине. В оккупированном Крыму Российская Федерация полностью попирает права человека, внедряя политику культурного уничтожения и дискриминации. Такие действия являются недопустимыми для международного сообщества. Они были осуждены ООН.

Российская Федерация осуществляет свою внешнюю политику, несмотря на человеческие жизни, и использует любые средства для навязывания своей воли. Тактика Российской Федерации включает поддержку терроризма и актов расовой дискриминации, пропаганду, подрывную деятельность, запугивание, политическую коррупцию, кибератаки. С такой реальностью мы столкнулись в Украине. Российская Федерация продолжает такое поведение уже в течение трех лет, все это время отрицая свою многоаспектную агрессию против Украины.

Сегодня я стою перед судом и прошу защитить основные права украинского народа. Мы требуем справедливости и международно-правовой ответственности, в то время как Российская Федерация продолжает демонстрировать пренебрежение к своим обязательствам по международным договорам. Как следствие, украинский народ подвергается длительной кампании террора и культурного уничтожения. Ситуация на самом деле ужасная.

Даже в течение последних нескольких недель ставки были повышены. Поддерживаемые Российской Федерацией незаконные вооруженные формирования увеличили количество атак и усилили градус запугивания мирного населения. В украинском городе Авдеевка в течение недели с 29 января по 5 февраля мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила не менее 8 смертей мирных граждан и 30 случаев получения ими ранений. В результате неизбирательных обстрелов город подвергся значительному разрушению жилых зданий и критической инфраструктуры, гражданское население было оставлено без электричества, водоснабжения, а также отопления во время суровых морозов намного ниже нуля градусов. В течение всего двух месяцев с начала 2017 года количество снарядов, которые использовались для обстрелов Авдеевки, оценивается на уровне 15 тысяч штук. Это количество соответствует 14 вагонам, доверху наполненным боеприпасами. В то же время, официальный представитель российского Президента публично выразил надежду, что поддерживаемые Россией незаконные группы не останутся без боеприпасов. Могут ли оставаться какие-либо сомнения относительно того, откуда это вооружение поставляется? Нет. Оно поставляется из Российской Федерации.

Атаки против мирного украинского населения являются логическим продолжением поддержки, которую Российская Федерация предоставляет группам, совершающим акты терроризма в Украине. Сбивание самолета рейса МН17 с помощью российской системы БУК не остановило финансирование терроризма Российской Федерацией. При такой постоянной поддержке состоялась атака на автобус в Волновахе. Только спустя две недели был обстрелян Мариуполь, а Краматорск ‒ спустя несколько недель после этого. В Харькове мирное население было запугано рядом взрывов. Эти события не произошли случайно, это следствие поддержки Российской Федерацией терроризма в Украине.

Между тем, как на востоке Украины мирное население страдает от неизбирательных атак, в оккупированном Крыму Российская Федерация продолжает воплощать в жизнь советский подход к правам человека, подавляя группы, которые считает своими врагами. Недавно 11 крымских татар, которые мирно собрались на протест против выборочных обысков, были насильно задержаны. Это является очередным примером того, как российский режим заставляет замолчать тех, кто вызывает у него неприязнь.

В этом деле Украина требует компенсации за продолжающиеся нарушения Россией двух международных договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Советники Украины приведут детальные обоснования природы нашего иска и причины, почему введение временных мер является неотложной необходимостью. Перед тем, как они это сделают, я намерена предоставить краткий исторический контекст для того, чтобы продемонстрировать, что текущие события в Украине не происходят изолированно от предыдущих.

С момента восстановления независимости современной Украины после развала Советского Союза, народ Украины пытался воплотить в жизнь демократические ценности, установить жизнь человека и его достоинство высшей ценностью государства и общества. В отличие от многих других посткоммунистических стран, в Украине никогда не было напряженности на этнической почве. Конституция Украины и соответствующее законодательство устанавливают всеобъемлющую систему защиты прав этнических групп, что подтверждается наблюдателями ООН и ЕС. Ужасные новости о терроре против мирного населения казались чем-то, что происходит далеко от нас.

Трансформация Украины и усиление связей с Европейским Союзом стали причиной особого раздражения России. Российская Федерация угрожала уничтожить экономику Украины путем введения карательных односторонних торговых ограничений, пыталась заморозить украинских людей путем прекращения поставок газа в течение холодного зимнего сезона, ставила под сомнение территориальную целостность Украины.

В течение последнего десятилетия вмешательство Российской Федерации в дела Украины постоянно углублялось. Оно достигло опасных новых уровней в 2014 году. Российская Федерация решила вмешаться в Украину с применением военной силы; поддерживать незаконные группировки, которые осуществляют акты терроризма на украинской земле; и нарушать права человека миллионов украинских граждан, включая, для многих из них, право на жизнь. Такое поведение отражает более широкую кампанию Российской Федерации, с которой, к сожалению, мы все знакомы.

Как заместитель Министра иностранных дел я имею дело со всеми этими вопросами. Но сегодня я здесь как Агент Украины, и в таком качестве моим приоритетом является право, а не политика. В течение почти трех лет я лично проводила переговоры с Российской Федерацией по этим правовым спорам. Я признаю, что это было очень сложно. Время от времени Российская Федерация отвергала протесты Украины о нарушениях положений международных договоров. Наши возражения не воспринимались всерьез, и нам повторяли раз за разом, что у нас нет реального спора. После этого я возвращалась домой и собственными глазами видела, как Российская Федерация продолжает свою кампанию против украинского народа. После многочисленных попыток, пора признать, что уже достаточно.

Это то, что привело нас сюда, в Международный суд ООН. В это сложное время мы вынуждены довериться международно-правовым институтам для защиты. Это дело станет месседжем, что международный правовой порядок может противостоять мощным государствам, которые презирают международное право и права человека.

В то же время, наша просьба сегодня очень скромная. Все, чего мы ищем ‒ это стабильность и спокойствие в непредсказуемой и опасной ситуации. Господин Президент, члены суда, в свете неотвратимой опасности, нависшей над народом Украины, я призываю вас установить временные меры. Наш уважаемый юридический советник объяснит причины, почему Суд должен гарантировать нам эту защиту.

Во-первых, Профессор Гарольд Хонджи Ко предоставит общий обзор заявлений Украины и нашего ходатайства о введении временных мер.

Во-вторых, госпожа Марни Чик объяснит необходимость введения временных мер в отношении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и продемонстрирует, что все критерии для их введения выполнены.

В-третьих, господин Джонатан Гимблетт объяснит необходимость введения временных мер в отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и продемонстрирует, что все критерии для введения временных мер по этой конвенции также выполнены.

Спасибо, господин Президент и уважаемые члены Суда.

Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины

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Официальная публикация выступления Елены Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге 6 марта 2017 года – на сайте Министерства иностранных дел Украины