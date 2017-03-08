К морю через Аю-Даг

Прошлым воскресеньем мы впервые в этому году выбрались на природу. Пеший переход через Аю-Даг завершился коротким заплывом в Партените. Но все же именно Медведь-гора стала «гвоздем» всей прогулочной программы.

Отправная точка маршрута «Аю-Даг – святая гора» – село Лавровое (прежнее крымскотатарское название – Куркулет). Оно расположено как раз посредине между Алуштой и Ялтой и примыкает к северным скатам Аю-Дага. Помимо нашей группы, здесь в то утро почти одновременно спешились еще несколько. С погодой лучше не придумаешь – в небе ни тучки, безветренно, весенний воздух к полудню прогрелся минимум до +15.

В начале тропы – информационный щит о ландшафтном заказнике государственного значения «Аю-Даг» с закрашенной красным цветом прежней украинской символикой.

Наивно было полагать, что все без исключения неукоснительно будут следовать трафаретным предписаниям. Нет, путников с целыми охапками или даже маленькими букетиками краснокнижных первоцветов на восхождении, а потом и спуске с горы нам встретить не довелось. И «трогающих животных», кроме разве что своих домашних собак, тоже.

Но вот без гурманов, вопреки запрету устроивших небольшое кострище для шашлыков с пивом чуть ли не под самым поклонным крестом на поляне Констант, все же не обошлось.

Молодых людей также отнюдь не смутил тот факт, что рядом находятся издревле намоленные места с остатками первых на полуострове базилик, в частности святых Елены и Константина.

Среди камней разрушенной апсиды – оставленные паломниками крестики и иконки.

Се ля ви, как выразились бы с сожалением французские туристы, которые до «крымской весны» периодически вместе с другими иностранцами поднимались на здешнюю святую гору.

Если следовать правилам поведения у границы ландшафтного заказника «Аю-Даг», то в разряд нарушителей заповедного режима попадали в тот день и ...юные артековцы. Ну просто шумели чересчур. Передвигались дети гуськом, чередуя неистовые кричалки «Спасибо родному «Артеку», не забудем навеки!» с довольно громкой «пионерской» музыкой в стиле далеких семидесятых.

Один мужчина нашей группы шутки ради устроил считалку: «Тысяча пятьсот первый, тысяча пятьсот второй» – «Это неверно,– тут же поправил его кто-то из разукрашенных артековцев (у каждого на лбу было выведено яркой краской слово «Артек», а на всю щеку – число, обозначающее, видимо, номер отряда) – нас всего пятьсот сейчас во всем «Артеке»…

Но возвратимся к другим более приятным моментам нашого путешествия. К ним, бесспорно, следует отнести неповторимые картинки склонов Аю-Дага, усеянных подснежниками.

В некоторых местах, казалось, белоснежному покрову нет конца и края.

Ближе к южным склонам горы на ковре из подснежников появлялись «вкрапления» из золотистых крокусов. Такого нерукотворного цветочного изобилия, по правде говоря, нигде в Крыму еще не приходилось видеть.

На импровизированных смотровых площадках у обрыва окрывается чудесный вид на окружающую Медведь-гору местность. Например, на «Девятом ребре».

Отсюда во всей красе просматривается вся Партенитская долина вместе с курортным поселком Партенит.

С «Гарячего камня», что в западной части горы, виден «Артек», а далее – поселок Гурзуф на фоне заснеженного хребта Ялтинской яйлы.

Можно было еще взобраться и на более крутую «Шею», чтобы оттуда увидеть сразу и Алуштинскую, и Ялтинскую стороны.

Лишь в одном месте на Аю-Даге нашлась стационарная смотровая площадка. С нее можно было рассмотреть узкую и извилистую пляжную полоску на южной оконечности горы.

Чуть ниже, с восточного отрезка маршрутной тропы, отчетливо вырисовывались мыс Плака, гора Кастель, за ними таяла в сизой дымке видимая прибрежная зона Алушты.

На финишной прямой маршрута «Аю-Даг – святая гора» у нас получалась в буквальном смысле ходьба с препятствием.

А все потому, что, оказывается, еще вначале лета 2015 года руководство военного санатория «Крым» (до аннексии – Территориальнного центра курортологии и реабилитации Вооруженных сил Украины) распорядилось наглухо запечатать единственную калитку на входе на Аю-Даг.

Другого нормального пути подняться на гору в Партените просто нет. С той поры, как говорится, и стар, и млад вынужден брать высоту, чтобы благополучно добраться к месту сбора. Интересно, что два года назад маршруту по Аю-Дагу присудили первое место в республиканском конкурсе «Экскурсионная мозаика Крыма» в номинации «Лучший маршрут в горно-лесной зоне». Теперь, наверное, уже не получит.

Еще с одним внезапным ограничением мы столкнулись непосредственно на пляже военного санатория. Молодой человек с нашивкой охранника на рукаве зорко следил, чтобы никто не приближался к пляжной карте с деревянным домом на берегу, у самой «морды» Медведь-горы (в центре кадра).

«Это домик Шойгу (министра обороны России – КР), там еще идет строительство», – удовлетворил наше простое любопытство молодой охранник. Банально сочинял для пущей важности своей пляжной миссии парень или, напротив, говорил всерьез – особого желания выяснять в тот момент не возникало.

Анатолий Крымский, крымский блогер

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