Где дороже жить: в Киеве, Северодонецке, оккупированном Донецке или аннексированном Симферополе? Корреспонденты Радіо Свобода и Крым.Реалии выяснили, как менялись цены в течение месяца и где самые дорогие/ самые дешевые продукты и услуги.

Ежемесячно для мониторинга выбирают одни и те же продукты в одних и тех же магазинах. Это товары со средними ценами, которые не являются самыми дешевыми, но пользуются спросом.

Учитывая, что на неподконтрольных территориях Украины цены установлены в рублях, сравнение происходит в пересчете по курсу доллара, который действует на момент проведения сбора информации в городе.

Мясо (свинина, шейная часть)

В Киеве стоимость килограмма мяса выросла в начале года, но за последний месяц не изменялась ‒ 94,99 гривны.

В аннексированном Симферополе цена на килограмм мяса за последний месяц немного повысилась – с 327 до 330 российских рублей.

В Северодонецке в начале года мясо подорожало, а за последний месяц подешевело на 10 гривен – с 89,98 гривен до 79,98 гривен. На цены могли повлиять вспышки африканской чумы свиней, которые фиксировали в регионе.

В оккупированном Донецке цена на свинину держится примерно на одном уровне – около 5 долларов США за килограмм.

Если сравнивать цены всех этих локаций (в привязке к доллару), то самый дорогой килограмм свинины – в аннексированном Крыму (5,74 доллара), далее следует оккупированный Донецк (4,93 доллара), Киев (3,48 доллара), а самая дешевая свинина пока в Северодонецке (2,94 доллара).

Подсолнечное масло

В Киеве цена на подсолнечное масло за последний месяц возросла на 1,5 гривны, в Северодонецке – примерно на эту же сумму.

В Симферополе стоимость масла почти не менялась и составляет 86 рублей (1,5 доллара), в оккупированном Донецке ‒ 77 рублей (1,27 доллара).

Самое дешевое постное масло ‒ в Северодонецке, самое дорогое ‒ в Крыму.

Сахар

В Киеве с начала года сахар ежемесячно дорожает на 1 гривну. Сейчас килограмм можно купить за 17,95 гривны.

В Северодонецке он за последний месяц также подорожал и сравнялся с киевской ценой.

В Симферополе сахар подешевел на 2 российских рубля. В Донецке за последний месяц сахар подешевел на 3 российских рубля.

Но, если пересчитать цены по курсу доллара, то в Крыму килограмм сахара будет самым дорогим (0,8 доллара), в оккупированном Донецке – немного дешевле (0, 74 доллара), а самая низкая цена – в Киеве и Северодонецке (0,66 доллара).

Молоко

Молоко дорожает как в Киеве, так и в Северодонецке.

В Крыму литр молока подешевел за последний месяц, но если сравнивать в долларовом эквиваленте, то все же остается самым дорогим (1,25 доллара). В других городах цена на молоко не превышает один доллар.

Картофель

Картофель дорожает везде, кроме Донецка. Впрочем, в пересчете на доллар, цена картофеля в Донецке приближается к установленной в Киеве, хотя, в Северодонецке выходит дороже. Самый дорогой картофель как и раньше в Симферополе (0,4 доллара). В других городах ‒ от 22 до 26 центов.

Яйца

Десяток яиц дешевеет в Симферополе, Северодонецке и Донецке. В Киеве цены держатся на уровне февраля.

Самые дешевые яйца – в Северодонецке (14,40 гривны).

Если сравнивать в пересчете на доллар, то самый дорогой десяток яиц – в аннексированном Крыму (1,25 доллара или 72 российских рубля).

Хлеб

Интересная ситуация с хлебом ‒ в Киеве и Северодонецке он подорожал за месяц почти на 1 гривну. Причем в Северодонецке перешел отметку в 10 гривен.

В Симферополе немного подешевел ‒ на 50 российских копеек, в Донецке цена на хлеб не изменилась.

А вот если перечислять в доллары, то самый дешевый хлеб ‒ в неконтролируемом Донецке, а цены в Симферополе и Киеве сравнялись, самый дорогой хлеб ‒ в Северодонецке.

Бензин (А-95)

Бензин подорожал в Северодонецке и почти сравнялся с киевской ценой, равной практически одному доллару за литр.

В оккупированном Крыму и Донецке цены на 95-й бензин практически не изменились, и они дешевле цены на территории, контролируемой Украиной ‒ примерно 0,7 доллара.

Цены на проезд в общественном транспорте

Цены на проезд в общественном транспорте не изменились во всех исследуемых локациях.

Самый дешевый проезд – в оккупированном Донецке ‒ 3 российских рубля (0,05 доллара). Но в Северодонецке проезд ненамного дороже ‒ 2 гривны или 0,07 доллара. В Киеве ‒ 3 гривны.

Самый дорогой проезд – в Симферополе. Здесь за билет в общественном транспорте нужно заплатить 13 рублей или 0,22 доллара.

Билеты в кино (средняя цена)

В Киеве цена на билеты в кино возросла и сравнялась с симферопольской. Сейчас это самые дорогие билеты среди исследуемых цен ‒ 3,48 доллара (95 гривен).

Дешевле всего можно посетить кинотеатр в Северодонецке ‒ 50 гривен (цена осталась неизменной в течение месяца) ‒ это почти 2 доллара.

В Донецке цена также не изменилась за месяц и в пересчете немного превышает 2 доллара.

Курс доллара

Во всех городах на момент исследования курс доллара снизился (если сравнивать март с аналогичным периодом в феврале).

Единственный город, в котором наблюдается подорожание доллара ‒ это оккупированный Донецк: в марте местные пункты обмена продают валюту на 1,5 рубля дороже по сравнению с февралем месяцем.