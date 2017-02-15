Наценка за «родную гавань»

Александр Шевченко

Журналисты Радіо Свобода проанализировали, как отличаются цены в украинской столице, Северодонецке, оккупированном Донецке и аннексированном Симферополе. Для эксперимента исследовали стоимость проезда, литра бензина и билета в кинотеатр, а также цены на семь основных продуктов: хлеб, молоко, яйца, сахар, подсолнечное масло, картофель и свинину.

На неподконтрольных Украине территориях для расчета используем российские рубли. Для сравнения мы перевели цены в доллары по местному курсу. Цены фиксировались по состоянию на 5 января и 5 февраля. При анализе не учитывалась покупательная способность граждан, живущих на территории Крыма и оккупированного Донбасса. Однако и там существует спрос на украинские товары.

Самое дорогое молоко ‒ в Симферополе. Там литр стоит 82,5 рубля (1,41 доллара). В Киеве молоко продают по 19,35 гривен (70 центов). В Донецке литр молока подешевел на 3 рубля, по сравнению с прошлым месяцем. Сейчас его можно купить за 40 рублей (68 центов). В Северодонецке, наоборот, подорожал. В январе литр можно было купить за 16,50 гривен, сейчас ‒ 17,35 гривен (63 цента).

Хлеб дороже всего в Северодонецке ‒ 9,95 гривны (36 американских центов) за полкило. На втором месте ‒ Симферополь. Там полкилограмма хлеба продают за 19,5 рублей (33 цента). В Киеве полкило хлеба стоит 7,95 гривны (29 центов). Самый дешевый хлеб – в Донецке ‒ 11 рублей (19 центов) за 0,5 килограмма.

Чтобы купить десяток яиц в Крыму, придется заплатить 76 рублей (1,30 доллара). В Донецке значительно дешевле ‒ 54 рубля (92 цента). Немного дешевле яйца в Киеве ‒ 24,95 гривны (90 центов). Почти вдвое дешевле ‒ в Северодонецке – там десяток продают за 14,90 гривны (54 цента).

В Симферополе самый дорогой сахар. 1 килограмм можно приобрести за 82 цента. В оккупированном Донецке – на цент дешевле. Поскольку курс рубля к доллару на неподконтрольных территориях разный, стоимость сахара там одинаковая ‒ 48 рублей. В подконтрольных Украине городах сахар дешевле ‒ 16,95 гривны (61 цент) в Киеве и 16,30 (59 центов) в Северодонецке.

Килограмм картофеля в Симферополе стоит 21,50 рублей (37 центов). В Донецке ‒ 18 рублей (31 цент). На третьем месте ‒ Северодонецк. Там за кило просят 6,55 гривны (24 цента). Самый дешевый картофель – в Киеве: 5,99 гривны (22 цента).

За литр подсолнечного масла больше всего выложить придется в Симферополе. Там он стоит 87 рублей, что примерно равно 1,5 доллара. В Донецке литр масла стоит 75 рублей (1,27 доллара). В Киеве ‒ 30,85 гривны (1,11 доллара), в Северодонецке ‒ 30,35 гривны (1,10 доллара).

Килограмм свинины в Симферополе стоит 327 рублей (5,59 доллара). В Донецке стоимость кило мяса ‒ 297 рублей (5,03 доллара). В Киеве ‒ почти 95 гривен (3,43 доллара), в Северодонецке ‒ 89,98 (3,25 доллара).

Дороже всего заправиться в Киеве ‒ 27,99 гривны (1,01 доллара) за один литр 95-го бензина. В Северодонецке придется заплатить 25,99 гривны (94 цента). В Донецке один литр заправляют за 44 российских рубля (75 центов). Самое дешевое топливо – в Симферополе ‒ 41,5 рубля (71 цент) за литр.

Пойти в кино дороже всего в Симферополе ‒ 200 рублей (3,42 доллара). Вторым идет Киев ‒ 86 гривен (3,10 доллара). В Донецке кино тоже любят. Билет обойдется в 130 рублей (2,20 доллара). Дешевле всего поход в кинотеатр стоит в Северодонецке ‒ 50 гривен (1,81 доллара).

Проезд в городском транспорте в Симферополе в среднем составляет 13 рублей (22 цента), в Киеве ‒ 3 гривны (11 центов). За 2 гривны можно воспользоваться транспортом в Северодонецке (7 центов). Самый дешевый проезд ‒ в Донецке. Там он стоит 3 рубля (5 центов).

В течение месяца цены в Донецке немного упали. К примеру, хлеб подешевел на 4 рубля, яйца ‒ на 6, мясо ‒ на 3.

В Киеве свинина подорожала на 8 гривен, молоко ‒ на гривну, бензин ‒ на 2, а билет в кинотеатр ‒- на 6. А яйца и хлеб подешевели.

Цены в Симферополе в течение месяца практически не изменились.

В Северодонецке свинина подорожала на 3 гривны, а картофель ‒ на 1. Однако десяток яиц стал доступнее на 6 гривен.