«Крымнаш» и новый электоральный консенсус

Специально для Крым.Реалии

В России фактически стартовала кампания по выборам президента, которые запланированы на следующий год. Владимир Путин пока не заявил о своем участии, но, судя по политическому контексту, он будет баллотироваться. Велика вероятность, что стержнем его предвыборной агитации станет миф о «присоединении» Крыма и якобы возвращение Кремлю утраченного геополитического статуса.

На минувшей неделе председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков внесли в Госдуму проект закона, предполагающий перенос выборов президента России на 18 марта 2018 года. Как известно, в этот день в 2014 году состоялось подписание нелегитимного «договора о вхождении» Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Судя по активному обсуждению проекта, в переносе выборов на «красную дату» заинтересована, прежде всего, команда президента Владимира Путина.

Предложение сдвинуть голосование на неделю вперед поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что 18 марта в 2018 года выпадает на воскресенье. В соответствии с законом, выборы главы государства могут быть назначены на этот день. «А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо», –​ заявил российский спикер.

Перенос выборов даже на неделю увеличивает активную фазу выборов и позволяет избирательным комиссиям лучше организационно подготовиться

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил уклончиво, заявив, что необходимо «обдумать эту инициативу», и в ближайшее время ситуация с переносом выборов должна проясниться. Как только высказалась глава российского Центризбиркома Элла Памфилова, стало понятно, что вопрос голосования 18 марта почти решен. Она поддержала идею переноса. «Конец декабря и начало января, когда люди готовятся к Новому году и празднуют Новый год, это, фактически, мертвый сезон для политики. Поэтому перенос выборов даже на неделю увеличивает активную фазу выборов и позволяет избирательным комиссиям лучше организационно подготовиться», – пояснила глава ЦИК России.

Если российские власти планируют построить президентскую кампанию вокруг аннексии Крыма и прочего «вставания с колен», то это плохой сигнал для жителей России и крымчан. Перенос даты голосования на столь громкую дату говорит о том, что Путин точно пойдет на выборы, и все разговоры о «преемнике» лишены смыла. Аннексия Крыма – единственный весомый аргумент, который Кремль может использовать в ходе электоральной кампании, играя на политических комплексах россиян. Все прежние «столпы легитимности» Владимира Путина (рост благосостояния, «борьба с терроризмом» или миф об «усмирении Кавказа») утратили значение.

Аннексия Крыма – единственный весомый аргумент, который Кремль может использовать в ходе электоральной кампании, играя на политических комплексах россиян

Известно, что примерно с 2004 по 2014 годы в России действовал негласный социальный пакт: Кремль за счет дорожающей нефти обеспечивал относительно приемлемый уровень жизни, а население не лезло в политику. Россияне пожертвовали реальными политическими свободами в пользу условной «колбасы». Три года назад после аннексии полуострова и развязывания «гибридной войны» против Украины, Москва в одностороннем порядке пересмотрела социальный договор. В 2012 году Путин шел на третий срок, обещая рост благосостояния и подписывая пресловутые «майские указы». Но уже в конце 2014 года Кремль отказался от взятых на себя обязательств. Россиянам предложили новый социальный консенсус: политические свободы в обмен на «Крымнаш» и сокрушительные геополитические «успехи».

Дальше будет только хуже. За минувший год российские запасы уменьшились в два раза. К началу текущего года в «резервном фоне» и «фонде национального благосостояния» осталось около 5,3 триллионов. Причем в декабре 2016 года правительство России вытащило из резерва сразу триллион рублей. Планируется, что в ближайшие месяцы от «резервного фонда» ничего не останется. Власти придется залезть в последнюю «кубышку», в которой 4 триллиона, и далеко не факт, что речь идет о «живой» валюте. В смету стабилизационных фондов могут входить ценные бумаги и заграничные активы, цена которых зависит от рыночной конъюнктуры.

Государство ведет две войны (Донбасс и Сирия), страдает от санкций, содержит «Крымнаш» и прочие оккупированные территории. Плюс Владимир Путин из бюджета де-факто компенсирует российским госкорпорациям и своим друзьям потери от санкций и падения нефтяных цен. На социальные расходы и рост уровня жизни денег у Кремля нет. Правительство отказалось от индексации пенсий. Премьер России Дмитрий Медведев, находясь в Крыму, честно признался, что у Москвы нет на это денег. Хотя в самом начале аннексии российский премьер лично убеждал сограждан, что в федеральном бюджете хватит средств на нужны полуострова.

Перенос даты выборов на 18 марта говорит о том, что крымчанам в экономическом плане придется готовится к худшему. Российские власти мыслят категориями политических технологий и информационных спецопераций. Потерпев стратегическое поражение в Украине и не справившись с рецессией, Кремль будет вынужден надувать щеки во внутренней политике, максимально поднимая градус пропаганды. В эфирах федеральных каналов россиянам будут неустанно доказывать, что Путин вывел Россию в «мировые лидеры», страна «заявила о своих интересах», «присоединила Крым», «спасла» русскоязычных жителей Донбасса.

Крымчане уже сейчас, мягко говоря, удивляются, сравнивая российские новости и реальную жизнь на полуострове

Крымчане уже сейчас, мягко говоря, удивляются, сравнивая российские новости и реальную жизнь на полуострове. По телевизору россиянам сообщают, как Москва активно «развивает республику», выделяет много денег. В реальности крымчане никак не могут дождаться обещанного благосостояния. Московские пропагандисты при каждом удобном случае подчеркивают, что система государственного управления в «российском» Крыму эффективнее украинской. Чиновники якобы лучше справляются с работой. На самом деле, крымские «власти» и силовики жестко контролируют информационное пространство, и пытаются подавлять протестную активность еще в зародыше. Если выборы перенесут на 18 марта, то пропасть между пропагандой и реальностью станет еще глубже.

Ставка на «Крымнаш» как стержневой элемент предвыборной кампании Путина имеет ряд серьезных недостатков. Далеко не все граждане, радуясь «присоединению» полуострова, готовы платить за него из собственного кармана. Жалобы крымчан в социальных сетях многими воспринимаются в штыки. Ведь кремлевская пропаганда убедила россиян, что жители Крыма сами напросились в состав России, организовав «референдум». «Крымнаш» не нужен российской элите и высшему чиновничеству. Они привыкли работать вахтовым методом, улетая на выходные в Европу или США. У администрации президента нет уверенности, что россияне согласятся на новый электоральный консенсус, но другие варианты еще хуже.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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