«Российский» Крым: зона повышенного напряжения

Специально для Крым.Реалии

Кремль, удерживая аннексированный Крым, избегает публичной дискуссии относительно перспектив социально-политической стабильности на полуострове. «Власти» республики из последних сил пытаются создать видимость развития посредством тотальной пропаганды и силового подавления протестов. В то время как продолжает накапливаться критическая масса ошибок, невыполненных обещаний и управленческих просчетов.

Крым и Севастополь вошли в число «российских регионов», в которых за прошлый год наблюдалась самая неблагополучная общественно-политическая ситуация. К такому выводу пришли эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) профессор Николай Петров, доцент Алексей Титков, а также политолог Александр Кынев. Они подготовили подробный доклад, содержащий оценку уровня политической конкуренции, количества публичных протестов и уровня социально-экономических рисков.

Крым и Севастополь попали в список «регионов-двоечников»

В итоге Крым и Севастополь попали в список «регионов-двоечников». Аннексированный полуостров оказался в группе риска из-за неблагополучной экономической ситуации, плохого «политического дизайна» (на всех российских «выборах» с большим отрывом лидировала «Единая Россия») и социального напряжения, которое выразилось в акциях протеста различных слоев населения. В республике зафиксирован высокий уровень конфликтов между представителями региональных элит. В Севастополе, отмечают эксперты КГИ, обстановка сложнее. Тут низкая административная устойчивость (скандалы и последующее увольнение «губернатора» Сергея Меняйло) была обострена неразвитой политической системой и конфликтами местных элит.

Кроме Крыма и Севастополя, среди неблагополучных регионов соседней России в докладе указаны Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ненецкий округа, а также Еврейская АО и Санкт-Петербург. Николай Петров полагает, что захваченный полуостров страдает «болезнью роста». «Там в известной мере произошли достаточно большие замены в верхних эшелонах, в одном случае – из-за выборов в Думу, в другом – из-за смены губернатора, поэтому по административной стабильности они получили самый низкий балл», – пояснил эксперт российским журналистам. По его мнению, в ближайшем будущем ситуация в проблемных регионах не изменится.

Эксперты упрекнули федеральный центр в отсутствии стратегического видения развития регионов

Эксперты упрекнули федеральный центр в отсутствии стратегического видения развития регионов. Москва, выстраивая политику в отношении окраин, действует, исходя из тактических соображений. По мнению авторов доклада, к таким действиям относятся ликвидация «крымского федерального округа» и отправка путинских ставленников Олега Белавенцева и Сергея Меняйло на Северный Кавказ и в Сибирь соответственно. Подобные решения разбалансировали политическую ситуацию на полуострове, полагают эксперты КГИ.

«Нужно дать регионам самостоятельно решать проблемы, с которыми они сталкиваются», – заявил Николай Петров. Он предложил вернуть выборы мэров и губернаторов, так как вертикальные назначения из Москвы не дают должного эффекта. Администрация президента подбирает кадры, исходя из степени лояльности претендента, а не профессионального уровня и общей компетенции.

Комитет гражданских инициатив – экспертная и общественно-политическая структура, созданная экс-министром финансов России Алексеем Кудриным. Его относят к группе так называемых «системных либералов». После ухода с должности Кудрин сохранил контакты с администрацией президента. Он стал председателем Центра стратегических разработок, инициированного президентом Владимиром Путиным. Организация готовит программу экономических преобразований, целью которых является относительно безболезненное проведение «непопулярных реформ».

Кудрин известен скептическим отношением к «Крымнашу» и войне на Донбассе. Он открыто не предлагал избавиться от Крыма или вывести войска из ОРДЛО, скрывая свою позицию за эвфемизмами. Весной прошлого года на заседании экономического совета при президенте он призвал Кремль «снизить геополитическую напряженность». Судя по контексту, речь шла именно об аннексии Крыма и бойне на востоке Украины, после которых у Москвы начались серьезные экономические проблемы. В ответ Владимир Путин завел старую «шарманку», высказывая прежние тезисы о том, что не намерен «торговать суверенитетом».

Российские власти, заявляя на словах, что полуостров «навсегда» останется под контролем Москвы, всячески избегают развернутой дискуссии по поводу его будущего

Кудрин рассматривает полуостров как чемодан без ручки. И это можно прочесть между строк экспертного доклада КГИ. Его авторы косвенно указали Москве, что, захватив полуостров, она приобрела дополнительную головную боль. С одной стороны, на Кремль давит международное сообщество. С другой – Крым нужно не только содержать, выделяя на него бюджетные дотации, но и выстраивать эффективные политические и социальные институты. Кремль в этом направлении за три года ничего не сделал. Российские власти, заявляя на словах, что полуостров «навсегда» останется под контролем Москвы, всячески избегают развернутой дискуссии по поводу его будущего. Федеральный центр и его региональные ставленники не имеют внятной программы развития полуострова, которая бы учитывала интересы основной массы крымчан. Громкие обещания «сытой жизни» уже не работают.

С начала аннексии Москва пошла по пути наименьшего сопротивления, зачищая политическое поле от любых форм протеста и нелояльного поведения. Партийное строительство ограничилось лишь переводом актива украинской Партии регионов в «Единую Россию» и созданием филиалов партий, представляющих «лояльную оппозицию». Информационное пространство жестко контролируется. Обратная связь с населением сведена к минимуму или «власти» ставят крымчан перед фактом («национализация», сносы рынков, передел земли на ЮБК, «реформы» социальной сферы и т.д.), не пытаясь даже имитировать диалог с общественностью. «Правительство» республики и командированные силовики патологически опасаются общественных выступлений и пытаются подавить протестную активность в зародыше, что в итоге может привести к противоположным результатам.

Кремлю приходится решать простую и одновременно сложную задачу: как «заткнуть» крымчан, не особенно на них раскошеливаясь

Ситуация осложнятся тем, что некогда привилегированное положение Крыма осталось в прошлом. Ликвидация «крымского федерального округа» формально обозначила реальный статус полуострова – серая провинция. Москва выделяет денег меньше, чем российские власти обещали в 2014 году. Экономика республики стремительно деградирует. При этом политический менталитет крымчан остался глубоко «украинским»: они привыкли к особому отношению к себе, а местные элиты быстро переводят политические противоречия в плоскость публичных скандалов. В итоге Кремлю приходится решать простую и одновременно сложную задачу: как «заткнуть» крымчан, не особенно на них раскошеливаясь.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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