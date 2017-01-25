Специально для Крым.Реалии

Боюсь, в Украине мало кто (даже среди политических аналитиков и социальных психологов) обратил внимание на данные всероссийского опроса, посвященного резонансу президентских выборов в США, которые опубликовал в декабре прошлого года Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Сразу замечу, что дальше будет немало цифр, но без них нельзя: они характеризуют объективную ситуацию и получены негосударственными социологическими структурами, которые могут не слишком обращать внимание на капризы власти (а «Левада-центр», о данных которого будет говориться далее, вообще в соответствии с действующим российским законодательством является «иностранным агентом»).

Сначала респондентам предлагали так называемый «открытый вопрос», то есть они должны были самостоятельно сформулировать конкретный ответ о том, «в чем, по вашему мнению, будет проявляться улучшение российско-американских отношений?». Среди прочего, 13% опрошенных сказали ‒ «Отмена санкций в отношении России», а 1% ‒ «Признание Крыма территорией России». А потом респонденты должны были выбрать один из трех вариантов уже сформулированного ответа на поставленные вопросы. Первый из этих вопросов звучал так: «Некоторые российские политики ожидают, что после вступления Трампа в должность президента позиции США по некоторым вопросам, касающимся России, изменятся. Как вы считаете, при президенте Трампе Америка признает или не признает Крым частью России?». На это 70% ответили ‒ признает, 19% ‒ не признает, 11% ‒ затруднились ответить. Второй закрытый вопрос был сформулирован так: «Как вам кажется, при президенте Трампе будут или не будут отменены американские санкции против России?». Ответы почти такие же: 70% ‒ будут, 23% ‒ не будут, 7% ‒ затруднились ответить.

На первый взгляд, ничего удивительного: обычное проявление своего рода социального психоза, который охватил подавляющее количество россиян в результате победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Мол, новый лидер этой сверхдержавы сделает все возможное, чтобы хорошо себя чувствовала другая сверхдержава (как легко можно будет убедиться по результатам другого опроса, они искренне считают такой сверхдержавой нынешнюю Россию). Такой вывод вполне справедлив. Но, если вдуматься в эти ответы, то картина сегодняшнего состояния российского массового сознания станет куда более рельефной.

Итак: когда надо было самостоятельно сформулировать то главное, чего Россия хочет ожидать от президентства Трампа, абсолютное большинство опрошенных давали какие-то общие, неконкретные ответы об «улучшении отношений» (масло масляное, то есть улучшения должны проявлять себя в виде улучшения...). А вот как только предложили респондентам четкие формулировки ‒ все стало на места, даже несколько уменьшилось количество скептиков и неопределенных...

Подавляющее большинство россиян потеряли (или не получили) способность рассуждать самостоятельно и формулировать результаты своих размышлений о судьбе своей страны

Что это значит? Прежде всего то, что подавляющее большинство россиян потеряли (или не получили) способность рассуждать самостоятельно и формулировать результаты своих размышлений о судьбе своей страны и о ее реальных потребностях. Ведь «крымский вопрос» и снятие западных санкций (значительная часть которых была наложена на Россию именно из-за захвата Крымского полуострова) ‒ это ключевые проблемы РФ. Проблемы, от которых зависят не только геополитические конфигурации, но и благосостояние граждан и их спокойная жизнь. Однако без четких внешних директив подавляющее количество россиян не способно связать воедино элементарные вещи ‒ «крымскую проблему», снятие санкций и собственное благосостояние. Что уж говорить о каких-то более сложных политических раскладах.

Такой вывод подтверждают опубликованные в конце прошлого года данные «Левада-центра», согласно которым 84% опрошенных россиян заявили, что одобряют деятельность президента РФ Путина, а работу премьера Медведева одобрили 53% респондентов. Что же касается доверия (можно было назвать 5-6 фамилий политиков), то теми, кому россияне больше доверяют, являются президент (56%), министр обороны Сергей Шойгу (23%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (20%). Медведеву же доверяют только 12% респондентов ‒ меньше, чем Жириновскому.

А теперь вдумаемся, что следует из сопоставления этих двух показателей (первый вопрос ‒ «закрытый», второй ‒ «открытый», то есть фамилии и должности следовало назвать самостоятельно). Первое, кричащая нелогичность ответов: если ты поддерживаешь деятельность какого-то политика на высоком посту, то чего же ты ему не доверяешь? Наиболее разительна эта разница у премьера Медведева (и не потому, что опрошенные были скованы какими-то внешними рамками, ‒ они свободно могли назвать 5-6 фамилий). А еще ‒ та самая, что и в опросе ФОМ, растерянность рядового россиянина перед «открытым вопросом», перед ситуацией, когда нужно самостоятельно выбрать и назвать несколько фамилий ведущих политиков.

Выяснилось, что большинство опрошенных жителей РФ считает, что живут в развитом, богатом и передовом государстве

Что же происходит с россиянами? Обратимся еще к одному исследованию, как и предыдущему, всероссийскому, проведенному ФОМ. Его результаты были обнародованы во второй половине января 2017 года. Выяснилось, что большинство опрошенных жителей РФ считает, что живут в развитом, богатом и передовом государстве, которое к тому же боится все мировое сообщество. Если более конкретно, то 65% опрошенных считают, что живут в передовой, развитой стране (25% с этим не согласны), 58% ‒ что в богатой (противоположного мнения 33%), а 70% ‒ что в свободной (иначе думают 22% опрошенных). Что же касается мировой арены, то, по мнению россиян, их страну в мире тоже считают богатой (70%), передовой (60%) и свободной (56%).

А в придачу 86% опрошенных россиян отметили, что их страна внушает страх мировому сообществу, а 73% уверены, что ее уважают другие государства. В росте влияния РФ в мире в последнее время уверены 67%.

И опять-таки, комментарий к этим результатам должен делиться на две части.

Заверенные опросом настроения очень опасны в геополитическом смысле, ведь они дают карт-бланш Кремлю на любую авантюру

Во-первых, заверенные опросом настроения очень опасны в геополитическом смысле, ведь они дают карт-бланш Кремлю на любую авантюру, на любые агрессивные действия, и не только против соседей. Ясное дело, нас боятся, а потому уважают (так считает более половины опрошенных россиян). Не опирается ли радикальная позиция Кремля по Крыму («не ведем переговоров о судьбе российских регионов» в ответ на известные предложения некоторых деятелей из Украины «обменять Крым на Донбасс») именно на такие мощные массовые настроения (в свою очередь, созданные мощной и длительной официальной пропагандой)?

Россияне живут в новейшей социально-мифологической реальности, созданной мощной системой пропаганды

Во-вторых, то, что подавляющее большинство россиян считает, что по сравнению с другими государствами РФ является богатой, передовой и свободной, более того, что и во всем мире Россию оценивают так же, доказывает, что все эти люди живут в новейшей социально-мифологической реальности, созданной мощной системой пропаганды и сознательным будораженьем далеко не лучших черт российского национального характера. Такой вывод подтверждают и данные за прошлые годы: скажем, в марте 2012 года 45% опрошенных считали, что они живут в неразвитой, отсталой стране (противоположного мнения были 43%); 51% считали, что живут в богатой стране (39% ‒ что в бедной), 54% ‒ что в свободной, 34% ‒ что в несвободной. Несущественно изменились только оценки, живут россияне в богатой или бедной стране, что касается других показателей, то изменения в сторону мифологического мировосприятия просто поразительны. Опять-таки, приходится констатировать алогизм мышления определенной части жителей РФ: они одновременно считают, что живут в передовой, развитой стране ‒ и не способны назвать ее богатой.

В обществе, где царит такая мифология, социально-политическая революция невозможна в принципе

И что бросается в глаза: рост, мягко говоря, завышенных оценок своей страны приобретает заметные размеры уже в начале 2014-го и резко прыгает вверх после «Крымнаша» (достаточно сказать, что развитой, передовой РФ тогда виделась 74% опрошенных, а свободной ‒ 77%). Иными словами, социальная мифология, которую целенаправленно формировал Кремль с помощью Останкино и Лубянки, становилась все более тотальной и мощной. И хотя сегодня ее «градус» несколько снизился, она все равно господствует в России. А в обществе, где царит такая мифология, социально-политическая революция невозможна в принципе. Ибо оно во многом является более инерционным и монолитным, чем советское общество начале 1980-х, где коммунистическая мифология уже существенно ослабла, а шовинистическо-великодержавная не могла окончательно утвердиться в силу целого ряда причин. И то команде Горбачева-Яковлева пришлось несколько лет потратить на расшатывание мифологических основ мировоззрения с помощью масс-медиа хотя бы у активной части населения. Правда, результат получился для них неожиданный: хотели сохранить «обновленный» Советский Союз и создать «социализм с человеческим лицом», а получилось что-то совсем другое, но когда современная мифология разрушается, то последствия такого разрушения капитальные. Похоже, Путин и Ко хорошо это понимают, и поэтому увеличивают мощность своих «пропагандистских машин», что и подтверждают социологические опросы.

Так что ли, могут спросить читатели, ситуация безнадежна, пока Путин не станет комичным подобием комичного Брежнева, пока действующая система власти не истлеет изнутри? Нет. Нынешний правящий режим РФ ‒ это не просто режим личной власти, это режим власти сакрализованного первого лица. Тенденция к едва ли не обожанию «безальтернативного» Путина действует не первый год ‒ скажем, если в 2012 году только 34% опрошенных «Левада-Центром» хотели видеть Путина после 2018 года на президентском посту, то сейчас число таких возросло до 63%. А такой режим имеет свойство в определенных ситуациях становиться крайне неустойчивым. Иллюзорная система координат у значительной части населения начинает разрушаться, царит всеобщая растерянность, в ткани мифологической реальности появляются большие «дыры» ‒ и тогда есть шансы, что сойдут на маргинес и неадекватное восприятие величия собственной страны, и эйфория по «Крымнашу». А вместе с пониманием этого следует тщательно отслеживать зафиксированные социологами настроения россиян, и, в отличие от последних, реально (но не пессимистично) оценивать действительность.

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