Специально для Крым.Реалии

За три года аннексии «власти» Крыма и стоящий за ними Кремль не достигли ни одной из поставленных задач. Напротив, уровень жизни на полуострове заметно упал. Пока протесты носили локальный характер, в них были задействованы преимущественно представители малого и среднего бизнеса, бюджетники, жители приморских поселков, недовольные действием московских «варягов». Но так будет не всегда.

Москва обещала, что после «присоединения» права крымчан не будут ограничены. Ничего сделано не было. Более того, уровень и качество жизни стали заметно ниже «довоенного» 2013 года

Большая часть кремлевских обещаний трехлетней давности с треском провалены. Перед «референдумом» крымчанам обещали рост благосостояния, качественную медицину, обновление изношенной инфраструктуры, повышение рекреационного потенциала, ротацию чиновничьего аппарата и многое другое. Самое главное, Москва обещала, что после «присоединения» права крымчан не будут ограничены. Ничего из вышеуказанного сделано не было. Более того, уровень и качество жизни стали заметно ниже «довоенного» 2013 года. Бравурные отчеты чиновников и массированная пропаганда не могут скрыть энергетического дефицита, логистических проблем, сокращения рабочих мест и заработных плат.

Общественность все чаще вынуждена с помощью уличных акций обращать внимание «властей» на собственные проблемы. Крымские педагоги 20 февраля провели в Гагаринском парке Симферополя пикет «За достойную жизнь учителей». Как сообщил руководитель общественной организации «Крымский республиканский антикоррупционный комитет» Илья Большедворов, пикетчики требовали выплатить зарплату педагогам Крымского казачьего кадетского корпуса и добивались отставки республиканского «министра» образования Натальи Гончаровой, повышения зарплаты педагогов и работников отрасли.

Сообщается, что пикет был согласован с местными «властями города». Хотя мероприятие прошло за пределами столичного центра. Протестующих возмутило, что заработная плата педагогов отличается в зависимости от места проживания. Они пожаловались, что «власти» республики лишь создают видимость высоких зарплат. В Симферопольском районе средняя заработная плата педагогов дошкольного образования находится на уровне 25 тыс. рублей, технический персонал получает около 15 тысяч. В школах учителя зарабатывают 30-40 тыс. рублей. Зарплата директоров достигает 100 тыс. рублей. В остальных регионах, утверждают протестующие, ситуация гораздо хуже.

«По Белогорскому району зарплата воспитателя детского сада начинается от 11 000 рублей. Особую озабоченность вызывает размер заработной платы не педагогов. Так, помощники воспитателей получают заработную плату, размер которой ниже прожиточного минимума, а иногда не соответствует даже минимальным 7 500 рублей», – возмутился Большедворов.

Начальство на местах подливает масло в огонь народного недовольства, запрещая сотрудникам жаловаться в Симферополь. Недавно «глава» республики Сергей Аксенов посетил село Васильевка Белогорского района. «Так учителям начальство из отдела образования даже запретило, под страхом увольнения, жаловаться на размер зарплаты», – рассказал общественник.

Ирония ситуации в том, что казаки были активными участниками «крымской весны». Они вместе с «самообороной» обеспечили силовую поддержку российской армии, но после «референдума» Москва забыла о них. Весной прошлого года они попытались провести в Симферополе пикет против закрытия казачьего кадетского корпуса. В итоге полицейские избили протестующих, а после городской «суд» наложил на них штраф.

«Власти» Крыма жестко контролируют информационное пространство. Большая часть сообщений о недовольстве на местах просачивается через социальные сети

«Власти» Крыма жестко контролируют информационное пространство. Региональные журналисты обходят вниманием острые проблемы. Если же ситуация близка к критичной, о ней сообщают, но с обязательными заверениями чиновников о скорейшем решении проблемы. Большая часть сообщений о недовольстве на местах просачивается через социальные сети. На днях в сети прошел слух о якобы «бунте» сотрудников водоканала Ялты, возмущенных сокращением зарплат и увольнением персонала.

Практика крымских протестов показывает, что жители полуострова готовы отстаивать свои права на улицах только в крайнем случае: массовые увольнения, ликвидация бизнеса, сокращение заработных плат или самодурство начальников. Последнее касается, прежде всего, бюджетной сферы – врачей и педагогов. С начала аннексии на полуострове периодически вспыхивали скандалы вокруг медицинских учреждений. Повод в каждом случае был общим: руководство клиники выписывало себе премии и надбавки, оставляя подчиненных на «сухом пайке» или просто игнорировало законные интересы сотрудников. Ситуация в медицине с точностью повторяет стиль управления в «министерстве» образования. Чиновники создали в Симферополе «потемкинскую деревню». Они имитируют высокую среднюю зарплату по отрасли за счет баснословных окладов администраций клиник.

Пока крымчан толкает на протесты только перспектива оказаться без куска хлеба

Пока крымчан толкает на протесты только перспектива оказаться без куска хлеба. Атомизация крымского общества и отсутствие чувства солидарности – основные причины, почему жители полуострова крайне редко выходят на митинги в защиту гражданских прав, честных выборов или против коррупции в органах «власти». Кстати, такая особенность крымского менталитета объясняет неприятие Евромайдана. Крымчане среднего и старшего возраста не могут понять тех, кто вышел против властного произвола и ради европейского будущего для своей страны.

Градус социального недовольства может существенно подскочить через год-полтора. Речь идет о точечных социальных взрывах, которые могут затронуть ЮБК и депрессивные регионы

Если нынешняя динамика сохранится, то градус социального недовольства может существенно подскочить через год-полтора. Речь идет о точечных социальных взрывах, которые могут затронуть ЮБК и депрессивные регионы. Потенциальные протестные группы те же: предприниматели и работники бюджетной сферы. В начале года некоторые оппозиционные общественники прогнозировали, что социальный и национальный протесты могут слиться в единый поток. Но пока такого не предвидится. Трудно представить, например, что казаки будут митинговать вместе с крымскими татарами, требуя от «властей» соблюдения гражданских прав и повышения уровня жизни. «Власти» и российские спецслужбы всеми силами пытаются не допустить смычки бюджетников с политическими активистами. Против крымских татар и украинцев фабрикуют уголовные дела, навешивают ярлыки «террористов» и «экстремистов», дабы отпугнуть от них остальных крымчан.

Во многом обстановка на полуострове зависит от общей экономической ситуации в России. Эксперты указывают, что Москва с большим трудом удерживает макроэкономическую стабильность. Каждый третий россиянин рискует оказаться за чертой бедности. Даже жители крупных городов вынуждены экономить на одежде, еде и лекарствах. В аннексированном Крыму рост цен и падение реальных доходов идет, опережая российский материк. При этом социальное неравенство – одна из основных причин, ведущих к социальным катаклизмам и политическим потрясениям. Республиканские «власти» не имеют действенной программы экономического развития полуострова, предпочитая маскировать проблемы «красивыми» отчетами и демагогией. На протесты крымчан они могут ответить лишь закручиванием гаек и преследованием несогласных.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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