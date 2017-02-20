Специально для Крым.Реалии

Власти России окончательно загнали себя в тупик. Проект «Крымнаш» превратился в раковую опухоль, разъедающую государственный организм. Надежды на новую администрацию в Вашингтоне не оправдались. Теперь Кремлю приходится выбирать между открытой войной против Украины и очередными «хитрыми планами». Не исключено, что Москве придется вернуться к теме «повторного референдума», отвергнутой в прошлом году.

Крымским госслужащим начали возвращать под роспись украинские паспорта. Как сообщил у себя в «Твиттере» адвокат Николай Полозов, представлявший интересы крымских политических заключенных, речь может идти о подготовке «повторного референдума».

«В Крыму вроде как госслужащим-коллаборантам зачем-то начали возвращать украинские паспорта под роспись. Уже несколько человек сообщили», – проинформировал адвокат. По его версии, такие действия могут свидетельствовать о намерении Кремля спланировать и провести на полуострове «повторный референдум».

«Кремль может рассматривать проведение повторного «суперпрозрачного» референдума в Крыму. С иностранными наблюдателями и т.д. Понятно, что юридической силы подобный референдум иметь не может. Зато в качестве пиар-акции для аргументации снятия санкций очень даже», – предположил Николай Полозов.

Холодный душ, которым администрация Дональда Трампа окатила Кремль, вывел команду Владимира Путина из политического и информационного равновесия. Сначала пресс-секретарь американского президента сообщил, что Белый дом ожидает возвращения Крыма законному владельцу – Украине. Затем и глава государства высказался об аннексированном полуострове, упрекнув своего предшественника Барака Обаму в «слабости», из-за чего россияне захватили украинскую территорию.

Федеральные власти надеялись, что уход из Белого дома «несговорчивого» Обамы позволит им «перезагрузить» отношения с Вашингтоном, добиться «большой сделки»

Российские власти не были готовы к такому повороту событий. Последние полгода Москва жила ожиданием выборов президента США. Федеральные власти надеялись, что уход из Белого дома «несговорчивого» Обамы позволит им «перезагрузить» отношения с Вашингтоном, добиться «большой сделки». Суть ее пропагандисты и кремлевские эксперты озвучивали множество раз: неформальное признание «Крымнаша», снятие санкций, признание постсоветских государств (кроме стран Балтии) привилегированной сферой интересов Москвы. За это Кремль обещал помочь в борьбе с террористами в Сирии.

Такая постановка вопроса изначально вызывала недоумение у западных политиков. Они понимали, что путинский план выглядит нереалистично. И дело не только в демократических ценностях, защите международного права, попранного Москвой при аннексии Крыма. Договариваться о разделе мира на геополитические сферы влияния изначально могут только равные игроки. Кремль, невзирая на арсенал ядерного оружия, был и остается региональной державой.

Сирийское урегулирование – слишком малая услуга, ради которой цивилизованное сообщество может закрыть глаза на «Крымнаш» или бойню на Донбассе

Сирийское урегулирование – слишком малая услуга, ради которой цивилизованное сообщество может, например, закрыть глаза на «Крымнаш» или бойню на Донбассе. К тому же Белому дому выгоднее вести консультации по данному вопросу с Турцией или Ираном. Они способны действовать на территории Сирии более эффективно в виду географических особенностей. Москва только на словах демонстрирует готовность бороться с ИГИЛ, но физически сделать этого не может. Для масштабной операции Кремлю нужно развернуть на Ближнем востоке полноценную армейскую группировку и снабжать ее. Для этого нужно забрать войска с украинской границы. Широкая наземная операция опасна еще и тем, что покажет слабую боеготовность российской армии.

Изначально «размен» Крыма на Сирию или еще что-то выглядел красиво только в российском телевизоре. В Москве полагали, что громкие инициативы и «хитрые планы» пробуксовывали исключительно по вине Обамы, который давил на европейских руководителей и настаивал на продлении санкций. Именно на ЕС была рассчитана инициатива о проведении «повторного референдума», которую Кремль забросил в информационное пространство еще весной 2015 года якобы от имени европейских политиков. Судя по тому, что таких публикаций на сайте государственного информагентства было несколько, речь шла об инициативе властей. Кремль подавал сигнал Брюсселю о готовности организовать «голосование» при условии, что ЕС признает российский статус полуострова. Тогда «гибридный призыв» Москвы остался неуслышанным. В прошлом году тему «повторного голосования» начали педалировать после неуклюжего заявления бывшего «губернатора» Севастополя Сергея Меняйло. Он не исключил проведение еще одного «референдума», но усомнился в его целесообразности. Дескать, санкции за аннексию Запад все равно не снимет.

Последние события показали, что набор политических инструментов у Москвы небольшой: дипломатическое трюкачество, эскалация насилия, провокации на крымской «границе» и угроза открытого вторжения. Как мы предполагали, Кремль ответил на требование Белого дома вернуть Крым попытками давления на Киев. Главарь марионеточной «ДНР» Александр Захарченко по указке от кураторов заявил о готовности захватить всю территорию Донбасса, а российские спецслужбы сообщили о задержании очередного «крымского диверсанта». Им оказался крымский татарин Сеит-Ибраим Зайтуллаев.

Кремль, загнанный в угол, будет искать любые способы для ослабления санационной удавки

Кремль, надеясь на компромисс со стороны Дональда Трампа, тасует «хитрые планы», словно затертую карту колод. Тема «повторного референдума» изначально была элементом политического и дипломатического трюкачества. Не исключено, что ее опять пустят в ход. Кремль, загнанный в угол, будет искать любые способы для ослабления санационной удавки. Пока без использования открытой военной силы.

Концепция «повторного референдума» на этот раз может отличаться от варианта двухлетней давности. Учитывая жесткую позицию Белого дома, Москва может поставить задачей-минимум сохранение контроля над Севастополем. Торг развернется по поводу территории бывшей АРК, которая Москве вообще не нужна. В таком случае Киев и Запад столкнутся с ситуацией, подобной Донбассу, который Кремль стремится затолкать в Украину на собственных условиях.

Либо же крымчанам будет предложено в очередной раз провозгласить «независимость», вернувшись в реальность 2014 года. Ведь Владимир Путин периодически напоминает общественности, что Крым аннексировали как «независимое государство». Внести изменения в российскую конституцию труда не составит, и Москва в одностороннем порядке объявит о создании «крымского Приднестровья». Безопасность крымских «властей» в таком случае будут обеспечивать парамилитарные формирования при поддержке российских военных. При этом Киеву и международному сообществу будет предложено содержать украинских граждан на полуострове.

На громкие высказывания кремлевских дипломатов о том, что вопрос Крыма не обсуждается, не стоит обращать внимания. Российским властям не впервой переобуваться на ходу, если того требует политическая целесообразность. Еще три года назад федеральные пропагандисты взахлеб рассказывали о «Новороссии» и развале Украины. Как только в Кремле сменились настроения, в ходе пошли аргументы в духе: «Донбассу ничего не обещали». Теперь, когда на кону стоит будущее кремлевского режима, «власти» в любой момент могут погнать крымчан на очередной «референдум».

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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