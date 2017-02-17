Трагикомическая битва администрации Дональда Трампа с истеблишментом, судебной системой и журналистами только разворачивается. Исход ее будет достаточно печален для американской политической системы – эта система не сможет найти точку равновесия. Cпасая себя, Трамп теперь вынужден бежать впереди антипутинского паровоза. Он уже обогнал обамовский паровоз требованием возвращения Крыма Украине.

Ни перезагрузки, ни разрядки, ни сделки, ни раздела сфер влияния, ни смягчения санкций, ни антигитлеровской коалиции – никаких этих хотелок Кремля не будет. Трамп уже настолько скомпрометировал себя путинофильской болтовней (до 17 января) и путинозависимым ближним кругом ("путингейт" в Вашингтоне еще только начинается), что любой шаг в подобном направлении будет означать для него политическую смерть.

Трамп теперь вынужден бежать впереди антипутинского паровоза

Сыграло свою роль и головокружение от успехов, царившее в Кремле. Путин еще раз подтвердил, что не случайно свою карьеру разведчика он закончил в звании подполковника. Асимметричная реакция на высылку российских дипломатов через полчаса после резкого заявления Сергея Лаврова заложила с потрохами ценнейшего агента Флинна. А глумливый десятиминутный стендап Путина о Трампе и о самых лучших в мире русских проститутках навсегда похоронил зарождавшуюся было крепкую мужскую дружбу двух брутальных альфа-самцов. После 17 января Трампа как отрезало, он перестал радостно восклицать: "Путин опять меня похвалил!"

Трамповская карта Путина оказалась битой, так же как до нее оказались битыми карты "Русского мира", Новороссии и карта защиты Отечества от исламских экстремистов на наших дальних рубежах.​

С этим знанием, в котором столько печали, проснулись поутру 14 февраля в Кремле: три серьезных внешнеполитических поражения и две войны, с которыми непонятно, что дальше делать, на руках. Очень неприятная ситуация для любого авторитарного режима. Подрывающая позиции лидера и неизбежно порождающая в его окружении две конкурирующие партии: партию гибридной капитуляции и партию третьей войны. И обе партии недовольны первым лицом. За триумфалистскую речь 18 марта 2014 года Путину, "хорошему Гитлеру", придется так или иначе отвечать. Нельзя открывать могилы таких мертвецов: романтическая перезагрузка системообразующего мифа была хороша для Кремля, потому что автоматически подразумевала наличие внешних врагов и национал-предателей, а значит, легко и навсегда объясняла и наступающую обвальную деградацию экономики, и необходимость суровой зачистки несогласных. Собственно, никакой другой повестки дня, скрепляющей его власть, Путин уже давно не в состоянии сформулировать.

Не Кремль уже определяет повестку дня телевидения, а телевидение – повестку дня Кремля

Но в этом же, как теперь очевидно, таилась серьезная опасность: такая концепция требует динамики, картины непрерывно расширяющейся вселенной "Русского мира". Статика, любой намек на отступление перед внешним врагом смертельны для нее, порождают даже среди самых горячих сторонников страшное подозрение: "Царь – не настоящий!"

Но логика 18 марта требовала большего, а соблазн захвата Белого дома был так велик! Теперь Путин вынужден будет считаться с потенциально более опасной для него группой недовольных. Таковой является партия войны, каждый вечер набухающая безумием на всех федеральных каналах. Этот развертывающийся на наших глазах феномен – первый в истории авторитарных режимов телевизионный государственный переворот. Не Кремль уже определяет повестку дня телевидения, а телевидение – повестку дня Кремля. Единственный способ для Путина удержать на некоторое время власть – самому возглавить этот медийный переворот.

Андрей Пионтковский, политический эксперт

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