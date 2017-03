В Праге в рамках фестиваля «Один мир» (One World) состоялась чешская премьера документального фильма о судьбе крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Лента «Когда этот ветер стихнет» (When Will This Wind Stop) польского режиссера Аниэлы Астрид Габриэль показывает, как изменилась жизнь крымскотатарских семей после того, как Кремль забрал себе украинский полуостров. Фильм ‒ о полных горького молчания буднях тех, кто остался.

Они скитались почти полвека. Крымские татары и сегодня с болью вспоминают 1944-й, когда по приказу диктатора Иосифа Сталина их массово вывозили из Крыма в отдаленные регионы Азии. Те, кто выжил, получили возможность вернуться в конце 80-х годов, но радость воссоединения с исторической родиной продолжалась недолго. После того, как Россия ввела свои войска на территорию полуострова в 2014-м году, этот народ начал испытывать травлю из-за любого проявления проукраинских настроений. И хотя о депортации сейчас речь не идет, крымские татары снова чувствуют себя нежелательными на своей земле.

Документальный фильм «Когда этот ветер стихнет» польского режиссера Аниэлы Астрид Габриэль показывает, что происходит вне театра политических баталий: мы видим, как разводятся те, кто любят друг друга, а потом наступает тишина и одиночество.

Некоторые сцены фильма глубоко эмоциональны: нежное прощание отца с дочерью, которая вместе с матерью переезжает на материковую Украину, откровения пожилой женщины, которая со слезами на глазах делится тяжелыми воспоминаниями о жестоком выселения крымских татар из их домов во времена войны, сдавленный плач мужчин ‒ отчаяние, которое сдерживают, искренность и интимность, которых не покажут в новостях.

Зритель не узнает фамилий главных героев. Как указано в начале фильма, каждый, кто в нем снялся, рискует жизнью, поделившись своей историей.

«Я не могу противостоять. Единственное, что я могу, ‒ оставаться здесь до конца», ‒ говорит один из них.

Режиссер Аниэла Астрид Габриэль отмечает, что для ее команды съемки были непростой задачей.

«Это было очень опасно для нас тоже. Поэтому, мне кажется, мы завоевали уважение и доверие героев. Мы очень хотели быть с ними. Поэтому взяли на себя этот риск. Мы осуществили четыре поездки под прикрытием и оставались там в течение недели. Последние два года я только и думала об этом проекте и о нашей связи с этими людьми. Для меня это было как замужество», ‒ рассказала в беседе с Радiо Свобода Габриель.

Лента «Когда этот ветер стихнет» не столько о самой оккупации, сколько о влиянии, которое она имеет на родственные связи, о том, как расстояние меняет отношения между близкими. Она о людях, для кого необозримость степей и моря ‒ не просто ландшафт, а составляющая их идентичности, о принципиальности и терпении, а также о цене, которую приходится за них платить.