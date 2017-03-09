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Как и сколько зарабатывают на торговле в зоне АТО

Как и сколько зарабатывают на торговле в зоне АТО
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Блокада стоит – контрабанда едет. Журналисты «Донбасс.Реалии» нашли новые тропки, по которым дельцы перевозят товары на неподконтрольную Украине территорию. Оказывается, логистические центры, мини-рынки, построенные Украиной специально, чтобы облегчить людям с той стороны покупку украинских товаров, превратились в настоящие перевалочные хабы. Как караваны грузовиков попадают на оккупированные группировками «ЛНР» и «ДНР» территории, в эксклюзивном расследовании «Донбасс.Реалии».

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