Как и сколько зарабатывают на торговле в зоне АТО

Блокада стоит – контрабанда едет. Журналисты «Донбасс.Реалии» нашли новые тропки, по которым дельцы перевозят товары на неподконтрольную Украине территорию. Оказывается, логистические центры, мини-рынки, построенные Украиной специально, чтобы облегчить людям с той стороны покупку украинских товаров, превратились в настоящие перевалочные хабы. Как караваны грузовиков попадают на оккупированные группировками «ЛНР» и «ДНР» территории, в эксклюзивном расследовании «Донбасс.Реалии».