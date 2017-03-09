Три года назад из оккупированного Крыма был передислоцирован в Одессу Севастопольский Военно-морской лицей. На новом месте лицеистам-подросткам, офицерам, преподавателям пришлось, фактически, выстраивать жизнь заново. В свою очередь Одесса, где военных моряков прежде не готовили, получила учебные заведения Военно-морских Сил – лицей и Институт ВМС.

20 марта 2014 года на флагштоки Севастопольской Академии Военно-морских Сил имени Нахимова были подняты российский триколор и Андреевский стяг. Учебное заведение перешло в управление подконтрольной России администрации. Но еще несколько следующих дней на небольшом плацу Военно-морского лицея, находившегося на территории «нахимовской» Академии, украинские флаги – Государственный и военно-морской – поднимали не изменившие присяге офицеры, курсанты и не нарушившие клятву лицеисты.

Есть Боевое Знамя – есть воинская часть

Врученное Севастопольскому лицею в день его торжественного открытия 1 сентября 2009 года Боевое Знамя сейчас в кабинете начальника учебного заведения Виктора Шмыгановского. На момент аннексии Крыма капитан 1 ранга служил в Южной Военно-морской базе (поселок Новоозерное в Донузлаве – КР), был заместителем начальника части.

Считается, говорит Виктор Шмыгановский, что воинская часть существует до тех пор, пока имеет Боевое Знамя. Потому Знамя учебного заведения из оккупированного Крыма на материк тайком вывезла супруга тогдашнего начальника лицея Игоря Колежнюка – Лариса. Женщина, также военнослужащая, обмоталась флагом, спрятав его под одеждой. Риск при прохождении кордонов, на которых на тот момент уже стояли российские пограничники, был велик…

Не изменили присяге, не нарушили клятву

Присяге не изменили пятеро из 13 военнослужащих Севастопольского Военно-морского лицея. Капитан 1 ранга Игорь Колежнюк служит в штабе Командования ВМС в Одессе. Вышел из Крыма и продолжил работать в Одесском Военно-морском лицее в должности заместителя начальника по учебной работе капитан 2 ранга Сергей Плехун. О событиях тех дней он вспоминает:

Главным было сберечь жизни и здоровье лицеистов, не допустить провокаций и паники

«Когда украинские воинские части в Севастополе стали блокировать, начальником ВМЛ Колежнюком была поставлена главная задача – сберечь жизни и здоровье несовершеннолетних учащихся, не допустить провокаций и паники. Лицеистов мы отправили в отпуск. Сами остались в расположении лицея, имевшего статус воинской части. Одно время даже забаррикадировались: завалили входную дверь мебелью, а выходили через чердак. 22 марта по инициативе родителей (в их числе было немало пророссийски настроенных крымчан) в лицее прошло общее родительское собрание. Так как наше учебное заведение находилось на территории Академии им. Нахимова, а флаг над ней был уже российский, на собрание явились представители Черноморского флота РФ», – вспоминает Сергей Плехун.

По его словам, Севастополь покинули более двадцати воспитанников лицея. Те, кто не захотел остаться в Крыму, до конца учебного года были переведены в Киевский, Волынский, Запорожский, Львовский и другие военные лицеи – по месту жительства.

«Мы въехали на материк кто в составе колонны автобусов, кто своим транспортом. В Одессе нас встретили волонтеры. Разместились на первое время в санатории на Французском бульваре. Жили и питались бесплатно. Потом уже искали для съема квартиры и перевозили свои семьи», – рассказывает Сергей Плехун.

Уроженка Житомирщины, жена военного Анна Закликовская – одна из четырех преподавателей Одесского, а в прошлом – Севастопольского Военно-морского лицея, покинувших Крым. Восемь преподавателей остались.

Некоторые бывшие коллеги продолжают жить с Украиной в сердце. Но жизненные обстоятельства сложились так, что переехать они не смогли

«Некоторые бывшие коллеги продолжают жить с Украиной в сердце, – говорит Анна. – Но жизненные обстоятельства сложились так, что переехать они не смогли. Были и другие: поначалу демонстрировали патриотизм, а когда пришли оккупанты, резко изменили точку зрения. Несмотря на то, что в тот момент не было понимания, как будет дальше, лично для себя я понимала, что остаюсь с Родиной, Украиной, что на другую сторону не перейду и работать на оккупанта не стану. Помню, что последним днем в Севастопольском лицее стало 31 марта 2014 года».

Анна Закликовская говорит, повезло: работа «переехала» вслед за ней. Хотя, вспоминает, первые месяцы в Одессе были безработными, приходилось ходить в Центр занятости.

«Добрые люди в Одессе посодействовали в поиске квартиры, которую снимаем до сих пор. Обещали, что, возможно, государство поможет людям, которые перебрались из Крыма. Ждем… Жаль, не получилось забрать из лицея в Севастополе оборудование и технику по предметам моей направленности – биологии и химии. Материально-техническая база там была отличная. Но кроме преподавательских методичек и наработок, взять с собой ничего не позволили. В Одессе пришлось собирать все с нуля, в том числе учебники для 10-11 классов».

Когда произошла аннексия Крыма, третьекурсники Института ВМС НУ «Одесская морская академия» Станислав Воропай, Алексей Мациевский и Владимир Ломов учились в Севастопольском Военно-морском лицее. Ребятам было по 17 лет.

Тогда мы считали, что вскоре все закончится. Не верили в серьезность намерений России

«Тогда мы считали, что вскоре все закончится. Не верили в серьезность намерений России», – вспоминает события трехгодичной давности Алексей Мациевский. Вариант остаться в Крыму юноши не рассматривали. «Мы давали клятву лицеиста. Нужно быть верным словам, которые произнес», – говорит Станислав Воропай. 20-летний киевлянин Владимир Ломов, мечтающий по окончании вуза служить в морской пехоте, шутит, что выезд из Крыма был похож на спецоперацию. Приехавшим за ним родителям номера машины пришлось менять с киевских на херсонские, иначе в Крым просто не пропускали.

Институт Военно-морских Сил, в котором учатся ребята, за три года «вырос» из факультета Одесской морской академии – вуза, который прежде готовил моряков для исключительно торгового флота. Возглавляет Институт ВМС капитан 1 ранга Петр Гончаренко. Нес службу на военных кораблях и в различных флотских подразделениях, в 2014-м был начальником Севастопольской Академии Военно-морских Сил им. Нахимова. Оставшись верным присяге, вышел из Крыма в Одессу.

В Одессе лицеистов стало больше

В начале лета 2014-го Военно-морской лицей в Одессе начали обустраивать – стояла задача возобновить занятия уже 1 сентября. Приводили в порядок два этажа заброшенного здания в бывшем военном городе на 6 станции Фонтана, набирали новых учащихся. Помогали и много продолжают помогать волонтеры, меценаты. Недавно, например, лицею подарили автомобиль и открыли лингафонный кабинет. Сейчас в Одесском ВМЛ учатся около 150 ребят (почти вдвое больше, чем было в Севастополе). 15-16-летние подростки – дети участников боевых действий на Донбассе, из многодетных семей, переселенцы, сироты. Крымчан, по словам начальника лицея Виктора Шмыгановского, учится трое.

«Детей из категории «социально незащищенных» у нас примерно 70%. Сложные судьбы, многое пережили… Несколько ребят, например, приехали из детдома в Марьинке, что в зоне АТО. Работаем с ними как психологи, офицеры, учителя. Даем образование и одновременно воспитываем защитника Отечества – человека, который надев офицерские погоны, останется верным присяге. Получив аттестат о среднем образовании, большинство лицеистов, надеемся, продолжат учебу в военных вузах», – признается Виктор Шмыгановский.