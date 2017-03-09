В день рождения украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко в городах Крыма возлагают цветы к памятнику Кобзарю. За собравшимися наблюдает полиция.

В Симферополе 9 марта мероприятие прошло без провокаций, но сотрудники российской полиции снимали на камеру всех участников акции. Об этом Крым.Реалии сообщила активистка Украинского культурного центра Алена Попова.

«В этом году возложение цветов к памятнику Шевченко прошло мирно, без эксцессов. Конечно, не очень комфортно, когда тебя снимают силовики, но зато на этот раз не запретили снимать и нам. Приятно было увидеть знакомые лица из числа симферопольцев, которые продолжают приходить к памятнику в этот день. Мы обнимались и фотографировались», – рассказала Алена Попова.

Накануне в подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отказали местным активистам в проведении 9 марта мероприятия ко дню рождения украинского поэта, писателя, художника Тараса Шевченко.

В Керчи утром 9 марта возле памятника Кобзарю также появились цветы – желто-голубые букеты возложили неизвестные, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Каждый год 9 марта Украина и украинская диаспора во всем мире празднуют очередную годовщину со дня рождения Кобзаря – украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

Поклонники творчества поэта, который стал символом украинской культуры, примут участие в возложении цветов к памятникам Шевченко в разных городах Украины и мира. Традиционно к этой дате проходят конференции, круглые столы, посвященные его творчеству.

В Крыму возле памятника Тарасу Шевченко в Симферополе весной 2014 года активисты собирались на проукраинские антивоенные акции протеста.