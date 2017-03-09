Три года назад Россия оккупировала Крымский полуостров. О том, как это происходило, рассказываем в специальном цикле «Крым: дневник оккупации».

9 марта 2014 года в Симферополе и Севастополе прошли митинги к 200-летию со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

Картина дня

Российские военные напали на отделение пограничной службы «Черноморское». В здание ворвались около тридцати вооруженных российских военных. Они вывели из строя два поста технического наблюдения и уничтожили оборудование и кабели для передачи информации.

В Крыму – новая волна захвата воинских частей, 9 марта 2014 года

В Симферополе состоялся митинг в парке Шевченко в честь 200-летия со дня рождения Кобзаря, а также против присоединения Крыма к России и проведения «референдума» о статусе АРК 16 марта.

Митинг в честь дня рождения Тараса Шевченко в Симферополе, 9 марта 2014 года

На железнодорожном вокзале Симферополя представители «крымской самообороны» похитили координаторов движения «Евромайдан – Крым» Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского. В Бахчисарае похитили украинского подполковника Владимира Садовика, а в Армянске задержали активисток Елену Максименко, Екатерину Бутко и Шуру Рязанцеву.

Митинг в честь дня рождения Тараса Шевченко в Симферополе, 9 марта 2014 года

Официальный Киев отключил электронную систему крымских управлений Госказначейства и заблокировал все счета автономии.

Сюжет ТСН: «Самопровозглашенные лидеры Крыма «купили» свои места», 9 марта 2014 года

Спикер крымского парламента Владимир Константинов выступил с призывом проголосовать на «референдуме»:

«Крым исчерпал возможности добиться достойного статуса в составе Украины. Дальнейшее наше пребывание в политическом поле этого государства грозит крымчанам не просто унижениями и дискриминацией по культурному и этническому принципу, а самым буквальным физическим уничтожением. Именно поэтому мы пришли к тому решению, за которое проголосовало подавляющее большинство депутатов крымского парламента, и которое предлагается подтвердить ВАМ на Всекрымском референдуме 16 марта: войти в состав России на правах субъекта Российской Федерации».

Пророссийский митинг в Симферополе в поддержку «референдума», 9 марта 2014 года

В Симферополе на площади Ленина состоялся пророссийский митинг-концерт «Крымская весна», посвященный референдуму о статусе АРК, назначенному самопровозглашенными властями полуострова на 16 марта. Похожие митинги прошли в Евпатории, Судаке и Керчи.

Пророссийский митинг в Симферополе в поддержку «референдума», 9 марта 2014 года

Сергей Аксенов во время митинга обозначил место Крыма как «форпоста русского мира» в Украине:

«Мы живем в то историческое время, когда крымчане сами смогут определить свой выбор. На нас смотрят все южно-восточные регионы, которые также нуждаются в поддержке. Мы с вами можем стать форпостом русского мира на территории Украины. И референдум это определит. Место Крыма в России! Совместно мы преодолеем все препятствия и восстановим историческую справедливость, когда мы сами могли принимать решения. Мы построим будущее с Россией».

Пророссийский митинг в Симферополе в поддержку «референдума», 9 марта 2014 года

«Укрзалізниця» временно остановила предпродажу билетов в Крым. В тот же день билеты вновь продавали.

В Севастополе прошел проукраинский митинг, посвященный двухсотой годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

Украинский гимн в Севастополе, 9 марта 2014 года

После митинга произошла драка между проукраинскими активистами и «казаками».

После митинга местных жителей, которых поддержали ветераны Госпогранслужбы Украины, российские военные освободили мобильную пограничную заставу «Массандра».

Российские «казаки» у здания крымского правительства, 9 марта 2014 года

В Джанкое российские войска захватили контрольно-пропускной пункт военного аэродрома и объекты военной части.

Митинг в честь дня рождения Тараса Шевченко в Симферополе, 9 марта 2014 года

Порядка 80 российских солдат и 50 гражданских захватили аэродром морской авиационной бригады ВМС Украины в поселке Новофедоровка под Саками. КПП аэродрома заблокировали, вдоль взлетной полосы оборудовали огневые точки.

Захват аэродрома в Саках, 9 марта 2014 года

На полуострове отключили аналоговое вещание всех украинских телеканалов. «Интер» заменили на НТВ, «1+1» – на Первый канал, украинский «Первый национальный» – на «Россия 1». Вместо СТБ стал вещать телеканал «Звезда», вместо «5 канала» – ТНТ, вместо ICTV – базирующийся в Татарстане «ТНВ-Планета». Место в эфире крымского канала «Черноморская» заняла «Россия 24». Вместо него планировали запустить новый канал «Крым 24». Телеканалы К1, ТЕТ, Мега, М1, Новый канал, НТН, «Украина» и «2+2» также отключили. Они были доступны только в кабельных сетях.

Хроника дня в сюжете телеканала «24», 9 марта 2014 года