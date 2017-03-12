Крым еще в советское время называли «площадкой под открытым небом». Здесь можно было без построения декораций снять зеленые джунгли Южной Америки и каньоны Северной, тропические острова и африканские пустыни. Море, горы, замки, дворцы, крепости. А еще здесь много дней с солнечной погодой. Все это – идеальные условия для съемок фильмов почти весь год, которыми, без какой-либо конкуренции, теперь пользуются российские кинематографисты. Более того: продают снятое на краденой земле за границу.