Международная правозащитная организация Freedom House по результатам исследования ситуации в аннексированном Крыму в 2016 году назвала его «несвободной территорией». В отчете организации, который обнародовали 9 марта, общий показатель соблюдения прав человека на полуострове определен на уровне 9 из 100 возможных. Это даже ниже, чем в России, отмечают авторы отчета.
Freedom House является старейшей международной организацией, которая способствует расширению и защите свобод во всем мире. Директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф по результатам 2016 года называет уровень свободы в Крыму «очень низким».
«По нашей методологии, уровень свободы и уважения к правам человека в Крыму очень низкий. Оценка отчета «Свобода в мире» состоит из оценки уровня политических прав и гражданских свобод. Страна/территория может получить до 40 баллов по политическим правам и до 60 баллов – по гражданским свободам. Крым получил всего лишь 9 из 100. Для сравнения: остальная часть Украины получила 61/100», – отметил он в комментарии для Крым.Реалии.
Среди показателей критически низкой оценки ситуации в Крыму эксперты называют зависимость местных судов от решений подконтрольных России властей, преследования журналистов и активистов, мусульман и прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Крым: власти из ОПГ и диссиденты
К главным событиям 2016 года, которые характеризуют состояние свобод в Крыму, Freedom House относит предварительный вывод Международного уголовного суда, который приравнял аннексию полуострова к «международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией».
Здесь также указывают на похищение крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, место нахождения которого не известно до сих пор.
«24 мая 2016 года около Бахчисарая машину Эрвина остановили неизвестные лица. Его насильно пытались усадить в микроавтобус, он хотел сбежать, но его схватили и закинули в машину. Никакой информации о местонахождении Эрвина нет. Эрвин Ибрагимов – член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, экс-депутат Бахчисарайского горсовета. Многие активисты крымскотатарского национального движения считают, что исчезновение Эрвина Ибрагимова – это попытка запугать лидеров и активистов национального движения второго эшелона», – заявлял ранее член Меджлиса крымских татар Эскендер Бариев.
Еще одним важным событием, которое отразилось на уровне свобод в Крыму, международные эксперты называют запрет Меджлиса крымскотатарского народа.
Оккупационная власть продолжает преследовать представителей крымскотатарского народа
«Отдельным шагом российской власти стал запрет Меджлиса. Основанием для запрета стала якобы «экстремистская деятельность» его членов. К тому же оккупационная власть, большинство лидеров которой были назначены из Москвы и в которую входили люди, которые имели связи с организованными преступными группировками, продолжает преследовать представителей крымскотатарского народа», – говорится в отчете.
Эрвина Ибрагимова, заместителя главы Меджлиса крымских татар Ильми Умерова и крымских мусульман, которых преследуют по обвинению в связях с «Хизб ут-Тахрир», Freedom House называет диссидентами.
Показателем наступления на свободу слова в Крыму в отчете фигурирует уголовное дело в отношении автора Крым.Реалии Николая Семены, которому грозит до пяти лет лишения свободы за публикацию, в котором он называет Крым территорией Украины.
Фигурирует в отчете и факт задержания в октябре прошлого года российскими пограничниками на админгранице с Крымом архиепископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Климента, который возвращался на полуостров после участия в парламентской ассамблее Совета Европы и осудил репрессии против прихожан УПЦ КП и ущемление украинского языка в Крыму.
Подвергаются сомнению в документе обвинения российских властей в отношении так называемых «диверсантов», которые в прошлом году были задержаны в Крыму сотрудниками российской ФСБ. Эксперты Freedom House отмечают, что ни одного доказательства этому предоставлено не было.
«Власти, управляемые из Москвы»
Авторы отчета также заявляют, что крымчан принуждали голосовать на выборах в Госдуму России в сентябре прошлого года. «По сообщениям местных правозащитников, работникам государственного и частного секторов угрожали увольнениями с работы, если они не проголосуют на выборах, а некоторые госслужащие местных органов власти под давлением власти были вынуждены принять участие в предвыборном митинге в поддержку «Единой России», – сказано в документе.
Процессы в Крыму в отчете Freedom House характеризуют как «управляемые из Москвы»:
Все значительные политические решения принимают в Москве и исполняют представители Путина
«Все значительные политические решения принимают в Москве и исполняют представители Путина (российского президента – КР) в Крыму или принудительно навязаны местной властью, которая подчиняется Москве. <...> Бюрократические распри, коррупционные скандалы и противостояния между федеральным центром и местными органами власти отражаются на управлении Крымом в 2016 году. В частности, на фоне попыток российских компаний завладеть крымскими активами».
Работу подконтрольных России крымских властей авторы исследования характеризуют по завышенным ценам на продукты и товары на полуострове, критической ситуации в сферах туризма и сельского хозяйства, «плохо защищенным имущественным правам» крымчан.
Отдельной строкой эксперты говорят и о работе крымских судов:
«В Крыму, который пребывает под властью Москвы, действует судебная система России, которой не хватает независимости и которая подчиняется исполнительной власти».
Ситуация в Крыму «мало меняется»
По мнению различных украинских правозащитников, отчет Freedom House в целом отвечает современным крымским реалиям.
«Исходя из того, что мне известно о ситуации в Крыму, документ можно назвать объективным. Откровенной лжи и манипуляций я в нем не нашел. Интересный момент, что авторы отчета приравнивают представителей оккупационной администрации к организованным преступным группировкам. В этом они тоже правы. Действительно, Россия и на востоке Украине, и в Крыму вынуждена брать себе в пособники своеобразных людей, которые имеют опыт специфической деятельности, в том числе, и незаконной. Других у них просто нет», – заявил Крым.Реалии юрист-международник Борис Бабин.
Эксперты Freedom House отмечают, что ситуация с правами человека в Крыму за последние три года «мало меняется».
«Когда Крым перешел под юрисдикцию России, в нашем отчете «Свобода в мире» оценка рейтинга ситуации на полуострове была такой же. Конечно, в 2016 году были значимые события, например, преследование крымских татар и членов Меджлиса, давление на правозащитников, «выборы» и другое, но мы не рассматривали это как ухудшение или улучшение в ситуации», – говорит Мэтью Шааф.
Ответственность за массовые нарушения прав человека в Крыму, согласно международному законодательству, несут власти России. Однако они на отчет Freedom House пока не отреагировали. Не обсуждают его и в Крыму: ни чиновники, ни контролируемые ими СМИ.
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