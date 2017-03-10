Международная правозащитная организация Freedom House по результатам исследования ситуации в аннексированном Крыму в 2016 году назвала его «несвободной территорией». В отчете организации, который обнародовали 9 марта, общий показатель соблюдения прав человека на полуострове определен на уровне 9 из 100 возможных. Это даже ниже, чем в России, отмечают авторы отчета.

Freedom House является старейшей международной организацией, которая способствует расширению и защите свобод во всем мире. Директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф по результатам 2016 года называет уровень свободы в Крыму «очень низким».

«По нашей методологии, уровень свободы и уважения к правам человека в Крыму очень низкий. Оценка отчета «Свобода в мире» состоит из оценки уровня политических прав и гражданских свобод. Страна/территория может получить до 40 баллов по политическим правам и до 60 баллов – по гражданским свободам. Крым получил всего лишь 9 из 100. Для сравнения: остальная часть Украины получила 61/100», – отметил он в комментарии для Крым.Реалии.

Среди показателей критически низкой оценки ситуации в Крыму эксперты называют зависимость местных судов от решений подконтрольных России властей, преследования журналистов и активистов, мусульман и прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Крым: власти из ОПГ и диссиденты

К главным событиям 2016 года, которые характеризуют состояние свобод в Крыму, Freedom House относит предварительный вывод Международного уголовного суда, который приравнял аннексию полуострова к «международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией».

Здесь также указывают на похищение крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, место нахождения которого не известно до сих пор.

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«24 мая 2016 года около Бахчисарая машину Эрвина остановили неизвестные лица. Его насильно пытались усадить в микроавтобус, он хотел сбежать, но его схватили и закинули в машину. Никакой информации о местонахождении Эрвина нет. Эрвин Ибрагимов – член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, экс-депутат Бахчисарайского горсовета. Многие активисты крымскотатарского национального движения считают, что исчезновение Эрвина Ибрагимова – это попытка запугать лидеров и активистов национального движения второго эшелона», – заявлял ранее член Меджлиса крымских татар Эскендер Бариев.

Еще одним важным событием, которое отразилось на уровне свобод в Крыму, международные эксперты называют запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Оккупационная власть продолжает преследовать представителей крымскотатарского народа

«Отдельным шагом российской власти стал запрет Меджлиса. Основанием для запрета стала якобы «экстремистская деятельность» его членов. К тому же оккупационная власть, большинство лидеров которой были назначены из Москвы и в которую входили люди, которые имели связи с организованными преступными группировками, продолжает преследовать представителей крымскотатарского народа», – говорится в отчете.

Эрвина Ибрагимова, заместителя главы Меджлиса крымских татар Ильми Умерова и крымских мусульман, которых преследуют по обвинению в связях с «Хизб ут-Тахрир», Freedom House называет диссидентами.

Показателем наступления на свободу слова в Крыму в отчете фигурирует уголовное дело в отношении автора Крым.Реалии Николая Семены, которому грозит до пяти лет лишения свободы за публикацию, в котором он называет Крым территорией Украины.

Фигурирует в отчете и факт задержания в октябре прошлого года российскими пограничниками на админгранице с Крымом архиепископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Климента, который возвращался на полуостров после участия в парламентской ассамблее Совета Европы и осудил репрессии против прихожан УПЦ КП и ущемление украинского языка в Крыму.

Подвергаются сомнению в документе обвинения российских властей в отношении так называемых «диверсантов», которые в прошлом году были задержаны в Крыму сотрудниками российской ФСБ. Эксперты Freedom House отмечают, что ни одного доказательства этому предоставлено не было.

«Власти, управляемые из Москвы»

Авторы отчета также заявляют, что крымчан принуждали голосовать на выборах в Госдуму России в сентябре прошлого года. «По сообщениям местных правозащитников, работникам государственного и частного секторов угрожали увольнениями с работы, если они не проголосуют на выборах, а некоторые госслужащие местных органов власти под давлением власти были вынуждены принять участие в предвыборном митинге в поддержку «Единой России», – сказано в документе.

Процессы в Крыму в отчете Freedom House характеризуют как «управляемые из Москвы»:

Все значительные политические решения принимают в Москве и исполняют представители Путина

«Все значительные политические решения принимают в Москве и исполняют представители Путина (российского президента – КР) в Крыму или принудительно навязаны местной властью, которая подчиняется Москве. <...> Бюрократические распри, коррупционные скандалы и противостояния между федеральным центром и местными органами власти отражаются на управлении Крымом в 2016 году. В частности, на фоне попыток российских компаний завладеть крымскими активами».

Работу подконтрольных России крымских властей авторы исследования характеризуют по завышенным ценам на продукты и товары на полуострове, критической ситуации в сферах туризма и сельского хозяйства, «плохо защищенным имущественным правам» крымчан.

Отдельной строкой эксперты говорят и о работе крымских судов:

«В Крыму, который пребывает под властью Москвы, действует судебная система России, которой не хватает независимости и которая подчиняется исполнительной власти».

Ситуация в Крыму «мало меняется»

По мнению различных украинских правозащитников, отчет Freedom House в целом отвечает современным крымским реалиям.

«Исходя из того, что мне известно о ситуации в Крыму, документ можно назвать объективным. Откровенной лжи и манипуляций я в нем не нашел. Интересный момент, что авторы отчета приравнивают представителей оккупационной администрации к организованным преступным группировкам. В этом они тоже правы. Действительно, Россия и на востоке Украине, и в Крыму вынуждена брать себе в пособники своеобразных людей, которые имеют опыт специфической деятельности, в том числе, и незаконной. Других у них просто нет», – заявил Крым.Реалии юрист-международник Борис Бабин.

Эксперты Freedom House отмечают, что ситуация с правами человека в Крыму за последние три года «мало меняется».

«Когда Крым перешел под юрисдикцию России, в нашем отчете «Свобода в мире» оценка рейтинга ситуации на полуострове была такой же. Конечно, в 2016 году были значимые события, например, преследование крымских татар и членов Меджлиса, давление на правозащитников, «выборы» и другое, но мы не рассматривали это как ухудшение или улучшение в ситуации», – говорит Мэтью Шааф.

Ответственность за массовые нарушения прав человека в Крыму, согласно международному законодательству, несут власти России. Однако они на отчет Freedom House пока не отреагировали. Не обсуждают его и в Крыму: ни чиновники, ни контролируемые ими СМИ.