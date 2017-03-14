В социальных сетях спорят о том, должны ли украинские власти впускать в страну российскую участницу песенного конкурса «Евровидение-2017» Юлию Самойлову. Летом 2015 года певица участвовала в концерте на территории Крыма, чем нарушила украинское законодательство.

По мнению некоторых комментаторов, Юлии Самойловой следует запретить въезд на территорию Украины, как того требует законодательство страны. К тому же, выяснилось, что певица поддерживает политику Кремля в крымском вопросе.

Россия бросила в бой, как она считает, беспроигрышного кандидата, певицу с ограниченными возможностями Юлию Самойлову. С... Опубликовано Тарасом Березовцем 13 марта 2017 г.

РФ отправляет в Киев на Евровидение свою гражданку, которая заведомо незаконно пересекала границу Украины, плюя на наш с... Опубликовано Айдером Муждабаевым 12 марта 2017 г.

Виктор Грицюк

Ой что будет, что будет? Да ничего. Ни-че-го! Когда обожравшуюся мельдонием сборную российских инвалидов вполне справедливо не пустили на олимпиаду, кроме рассейсккого срача, что было? Ни-че-го. Заткнулись и сожрали. Если сделаем все по закону, а главное, достойно, то Европа поймет. А раша? Та нехай хоч в сосну вдариться. Наши люди и так находятся в крайней степени раздражения. И если власти (организаторы) пойдут на поводу у Эрнста – будет непредвиденно хуже.

Gelsomino

Эта та, которая собралась к нам на Евровидение. Выступала в Керчи, не уважает границы Украины. По пересечению должна быть арестована.

Сергей Груздов

Не пускать и дело с концом. Иначе вони будет облако.

Konstantin Kukushkin

Юлия Самойлова не сможет выступить в Украине, поскольку незаконно пересекала границу оккупированного Крыма. Мы ведь за равное отношение? А закон есть закон.

Стас Нестеренко

Этого и добиваются. Только не пустите и тут же по всем каналам грянут сюжеты типа: Злые укрофашисты не пустили русского человека петь, дарить искусство людям, потому что ненавидят все русское, и не просто русского а Инвалида (голосом ренаты литвиновой), это фашизм и русофобия (голосом хирурга)! Бойкот им, видите не зря мы у них крым забрали, не зря мы их градами поливали. А если пустите: значит все ваши запреты пустой звук, значит опосредованно признаете крым российским, и перед всей европой в этом расписываетесь, бугаггаа, лошары)

КРЫМский бандеровец

Выезжает рашистка на инвалидной коляске на сцене Евровидения.И весь зал ее освистывает. Вот ради этого ее и отправляют. Надо запретить ей Въезд

Vyacheslav Kuchin

Западная ментальность в части прав и обязанностей, а значит и ответственности не видит разницы между человеком с инвалидностью и человеком без инвалидности. Нарушил закон – получай обычный подход без скидок. Поддерживаешь оккупацию Крыма – в Украину тебе въезд закрыт. Так что это тест на нашу совковость.

Важно помнить, что если СБУ по политическим соображениям не запретит въезд в Украину Юлии Самойловой, то уже завтра-посл... Опубликовано Тарасом Березовцем 13 марта 2017 г.

Узнал, что Юлия Самойлова в 2015 году на очередном празднике "мира и добра" выступала в оккупированном Крыму. Да и её вы... Опубликовано Александром Тверским 13 марта 2017 г.

Другие участники обсуждения, наоборот, считают, что Самойлову все же нужно пустить в Украину. Иначе, по их мнению, пострадает имидж Киева в глазах Запада.

Сергей Мазур

...Начнется кампания на западе, поднимут все НКО, западные звезды и брэнды начнут бойкотировать конкурс, cкажут над инвалидом издеваются – не зная всей этой кухни. Сделают слезное вирусное видео про то как девочка всю жизнь мечтала попасть на евровидение, а хунта не пущает. И в итоге придется с позором пустить. Это один из их сценариев как перетащить западное общественное мнение на свою сторону. Пускать нужно. Но и потом будут провокации. Цель выставить украинцев дикарями, которые протестуют против нее не смотря на ее состояние.

Ольга Павленко

Вы знаете, а мне лично абсолютно всё равно, кто будет представлять другие страны, в частности Россию. Ну, инвалид. Ну захотели и послали на конкурс. Ну, займет какое то место. Все равно будут говорить гадости, и если бы она заняла 1 место, и если бы последнее. Наше, украинское дело – организовать достойный прием, обеспечить тем, чем надо, а конкурс вывезет туда, куда надо. А сплетни и фейки будут все равно. Да пусть извращаются, мы уже тут привыкли к россиянким извращениям. Меньше нужно на это обращать внимание. просто делать свое дело. Для Киева сейчас главное, по мнению ряда комментаторов – не тянуть с принятием решения.

Самое время поменять аватарку и изобразить себя ждуном. Потому что я пока терпеливо жду официальную реакцию украинског... Опубликовано Ириной Коротыч 13 марта 2017 г.

Заборона на в'їзд співачки, яка порушила суверенітет України, повинна бути оголошена негайно, і на цьому має бути поставлена крапка. Немає теми для дискусій. Опубликовано Айдером Муждабаевым 13 марта 2017 г.

Думаю, в РФ Самойлову пока не до конца использовали. Какую-нибудь адскую историю с ней обязательно замутят. Ну, наприме... Опубликовано Yakovina Ivan 13 марта 2017 г.

Многие участники обсуждения (как в Украине, так и в России) отмечают цинизм российской стороны, которая, по их мнению, расчетливо использует певицу с ограниченными возможностями в информационной войне против Киева.

Какое Евровидение нас ждет? Конечно же, очень веселое! Этот песенный конкурс давно перестал быть про музыку, теперь это... Опубликовано Anastasia Magazova 13 марта 2017 г.

Фуй, какая грубая, непристойно-примитивная, пошлая и жестокая игра с выбором конкурсантки на Евровидение от России. Пре... Опубликовано Галиной Джикаевой 13 марта 2017 г.

Я вам говорю - Эрнст свою зарплату получает совершенно не зря. Он свои деньги отрабатывает полностью. Послать в Киев дев... Опубликовано Аркадием Бабченко 12 марта 2017 г.

Крокодил пустил слезу: решил отправить на песенный конкурс поющую девушку в инвалидной коляске. Вы бы утерли слезу репти... Опубликовано Сашей Сотником 13 марта 2017 г.

‪В принципе, все логично. Россия — страна-террорист. А девушка-певица в инвалидном кресле, незаконно посещавшая Крым, — ... Опубликовано Айдером Муждабаевым 13 марта 2017 г.

Ситуация с Самойловой на Евровидении очень некрасивая, чтобы не сказать циничная, как и с забаненными паралимпийцами. По... Опубликовано Сергеем Медведевым 13 марта 2017 г.

Виктор Шендерович

Неближайшие американские перспективы: альтернативная энергетика, гиперлуп, возвращаемые космические корабли... А мы тем временем придумали, как насолить Украине: пошлем на Евровидение девушку в инвалидном кресле, они ее освистают – и получится, что они фашисты, а Путин снова всех переиграл. У каждой избушки свои погремушки.

Marika Lank

…И да, ее, видимо, специально выбрали, для провокаций. Бедная девочка, игрушка в руках властей... Хотя, на волне пиара, наверное, зарабатывать начнет внутри России. В шоу-бизнесе любая реклама лучше, чем никакой.

Юрий Смелянский

Торговые отношения, культурные отношения, дипломатические отношения, любые межгосударственные отношения для московских – оккупантов являются оружием, способом провокаций, инструментом давления на партнера. Так будет и с Евровидением....

Konstantin Kukushkin

А вообще конечно в стиле россиянии. Любого исполнителя из России в Киеве бы освистали. "А теперь попробуйте освистать инвалида. А мы будем стоять у нее за спиной".

МинПанд‏

Девочку в инвалидном кресле попросили сгонять узнать че там у хохлов.

Володимир Лукянюк

Если Самойлова не поедет петь в Киев, то туда поедет петь НАТО.

Мuд Роисси

Юлия Самойлова выступит на Евровидении по скайпу, из Крыма: в Украину ее все равно теперь не пустят