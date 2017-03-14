Эйфория после признания «документов» «ЛДНР» со стороны России не так давно была разбавлена ложкой дегтя в Донецке.

Известный – в том числе, своим участием в Евромайдане – шоумен Никита Джигурда получил «паспорт» гражданина «ДНР». Вообще, эпопея с «республиканскими паспортами» окончательно превращается в цирк. Как известно, до Джигурды «паспорт» «ДНР» получил и актер Иван Охлобыстин, который, однако, вызывает у местных уважения куда больше, чем новоиспеченный «гражданин Джигурда». Охлобыстин никогда не скрывал своих взглядов и прямо заявлял «я сторонник «русского мира», «России нужен царь» и все в таком духе. Поэтому его «паспортизация» выглядела еще кое-как.

И все же на фоне очередей в местных паспортных столах легкие росчерки пера Захарченко, которыми он раздает паспорта непонятно кому, раздражают. После признания «документов» в отделениях «миграционной службы ДНР» число желающих получить паспорт увеличилось в три раза. Это тот редкий случай, когда реальное положение дел совпало с местной пропагандой, которая каждый день показывает очереди из «паспортных столов».

Как рассказывают горловчане, запись идет уже с ночи, и к 5 утра в списке ты можешь оказаться под сотым номером, хотя талонов выдадут всего сорок

Но все не так просто. В Горловке, например, у «паспортного стола» люди собираются еще с пяти утра. По сообщениям горловчан, уже несколько раз приезжала «полиция» и забирала украинские паспорта у тех, кто нарушает здесь комендантский час. Но по-другому нельзя, так как система следующая. Перед получением самого паспорта следует подать на него документы. А для этого выдают талоны. Талоны в Горловке выдают каждую субботу, но чтобы их получить, нужно придти с самого утра и записаться в список какой-то неизвестной женщины, которая не имеет официального отношения к «паспортному столу». Как рассказывают горловчане, запись идет уже с ночи, и к пяти утра в списке ты можешь оказаться под сотым номером, хотя талонов выдадут всего сорок. Затем, с открытием паспортного стола, эта женщина зачитывает свой список его начальнику, который и выдает по нему талоны. Если вы приходите и становитесь по-честному в очередь – шансов нет никаких: придется ждать до следующей субботы. Номер же в самом списке стоит, по словам местных, 500 рублей.

В таком положении дел отчасти виноваты и сами местные жители, которые бросились получать «паспорта» «республиканского образца» и тем самым создали ажиотаж и пространство для коррупции. Но жаловаться в «ДНР» некому.

Со слов местных: «Три раза писали жалобы, но официально – не придерешься. Какая-то «левая» баба пишет список, но потом она же его и зачитывает замначальнику паспортного стола Калининского района города Горловки. И он, по какой-то причине, верит только ее списку».

В Макеевке и в Донецке в процедуре получения «паспортов» несколько больше порядка, однако, и здесь – длинные очереди и масса формальных процедур. Но это – лишь одна реальность. А параллельно ей существует совсем иная, когда без каких-либо проблем и формальностей эти бумажки выдают известным россиянам, и не выдают тем, кто сам же и основал «ДНР». В их числе – Пургин, который также изъявил желание стать гражданином несуществующей на карте «страны». Но ему отказали, и причина банальна – согласно процедуре, паспорт «ДНР» выдантся лишь тем, кто имеет постоянную прописку на её территории, то есть – в Донецкой области, так как «ДНР» мыслит себя именно в её пределах. Подойдёт даже «оккупированный» Славянск или Мариуполь. Но у Пургина такой прописки нет. Впрочем, вряд ли есть она и у Охлобыстина, но тому быть гражданином положено, а вот Пургину – нет.

В очередях теперь шутят: «Приходишь в паспортный и говоришь: «Я от Джигурды» – и сразу получаешь паспорт»

И тут на фоне всех этих списков, драк в очередях и улыбок главного «интерна» появляется Джигурда, в качестве последнего гвоздя в гроб эйфории и гордости. По всем сепаратистским пабликам тут же разносится видео, где Джигурда стоит на сцене Майдана и читает стихи на украинском, крича «слава Украине» и «не помре дух України, бо безсмертя має». Тогда как в отделении «миграционной службы ДНР» говорит, что «за русский язык на века» и против тех, кто «ставит на колени ради «слава Украине!» В общем, масла в огонь подлила и езда Джигурды на коне на площади Ленина в Донецке с каким-то советским флагом и георгиевской лентой на шее, где его радостно приветствует толпа. И это уже не говоря о том, что едва он заполнил документы, как ему тут же выдали «паспорт». Все в тех же очередях за «паспортом» теперь шутят: «Приходишь в паспортный и говоришь: «Я от Джигурды» и сразу получаешь паспорт».

В целом, восприятие происходящего лучше всего выразили сами сепаратисты в лице сторонника «ДНР», блогера «Эдуарда-Коммуниста», которого процитировали уже многие украинские сайты и на которого сошлюсь в заключение и я:

«Вместо протеста мы видим карнавализацию войны. Это не только, когда Джигурда получает паспорт гражданина ДНР. Это и когда клоуны устраивают ежедневные шоу на федеральных каналах, замыливая тему Донбасса в бесконечных криках. Или когда в ДНР и ЛНР проводятся ежедневные флэшмобы, собираются подписи под обращением к Трампу, Олланду, Меркель, устраиваются различные показушные конкурсы. Или главный куриный фельдмаршал ДНР Захарченко обещает взять то Киев, то Лондон, то Нью-Йорк и многое другое в этом роде, что все даже так быстро и не вспомнишь. В этом же строю стоит отправка Прилепина в Донбасс, где он якобы возглавил батальон. В итоге очень многие люди, смотря на этот кровавый цирк, плюют на все, и сторонников ДНР и ЛНР в России и в самом Донбассе становится меньше»…

Сергей Андреев, безработный, город Макеевка

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода