Представленный президентом Украины законопроект о лишении украинцев гражданства за владение паспортами других стран уже зарегистрировали в Верховной Раде. Он должен пройти рассмотрение пяти комитетов и лишь потом попадет на голосование парламентариев. Мнения депутатов и экспертов разделились относительно того, стоит ли принимать этот законопроект.

Текстом законопроекта о новых условиях для лишения гражданства предусмотрен ряд изменений в действующее законодательство. Если инициативу президента примут, то у украинцев, которые имеют паспорт (а) других стран будет шесть месяцев для того, чтобы от них отказаться. Также если гражданин Украины по другому паспорту проголосовал на выборах в чужом государстве и это можно доказать на основе реестров или открытых данных, его могут лишить гражданства, согласно законопроекту.

И даже если стоимость юридического прекращения иностранного гражданства будет превышать половину минимальной зарплаты, это больше не будет считаться оправданием тому, что человек сохранил паспорт другой страны.

Принимать «аннулированные» паспорта, говорится в тексте проекта закона, должен центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере гражданства.

Без изменений останутся уже утвержденные правила. Закон не будет распространяться на одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства, приобретение другого гражданства усыновленным ребенком и лицом, вышедшим замуж за иностранца. Эти обстоятельства, по закону, не считаются добровольным приобретением другого гражданства.

На жителей Крыма законопроект не распространяется ‒ Герасимов

Представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов заявлял на согласительном совете в понедельник, что этот законопроект не будет распространяться на жителей Крыма, многие из которых получили российское гражданство путем принуждения.

«Президент Украины считает, что сегодня этот вопрос должен быть четко урегулирован, и ситуации, которые происходят с тем, что чиновники, особенно высшего звена, говорят, что у них два, три и более загранпаспортов, недопустимы», ‒ сказал Герасимов.

Законопроект следует сузить до государственных служащих, убежден председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев. Ведь очень рискованно иметь в парламенте, правительстве, администрации президента людей, которые служат какому-то еще государству, говорит он.

«Это означает, что человек нарушает законодательство. Если человек делает себе паспорт другого государства, особенно если уже находится на государственной службе. Сразу возникает вопрос, какая схема за этим стоит: финансовая, схема спецслужбы, другая заинтересованность, может, стоит», ‒ говорит Соболев в комментарии Радiо Свобода.

А вот насчет людей, которые не имеют полномочий на власть и в силу тех или иных обстоятельств получили еще одно гражданство, надо дискутировать, говорит депутат.

Папиев: Украина не давала рабочих мест ‒ люди получили другое гражданство

Для того, чтобы регулировать гражданства госслужащих, достаточно обязать их в электронной декларации ставить «галочку», что они имеют только украинское гражданство, говорит депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Папиев. Если же чиновник скажет неправду, его можно будет наказать по ныне действующему законодательству, ведь за ложные данные в этом отчете предусмотрена уголовная ответственность, говорит он.

Другое дело ‒ рядовые украинцы, говорит Папиев. Только в Черновицкой области, по разным оценкам экспертов, 150-200 тысяч человек получили румынское гражданство, говорит депутат.

«Люди и их семьи остались один на один с теми экономическими проблемами, которые были и есть. Они были вынуждены получить румынское гражданство, чтобы работать за границей, потому что Украина им рабочих мест не давала. Что сейчас с этим делать, неужели Украина начнет их преследовать?» ‒ говорит Папиев в комментарии Радiо Свобода.

Двойное гражданство, особенно у государственных служащих, имеющих доступ к государственной тайне, это плохо. Однако предложенный президентом законопроект не только не решает проблемы, но и создает новую, считает депутат от «Народного фронта» Георгий Логвинский.

«Не учтено то, что мы имеем очень мощное общество за пределами Украины: в Канаде, в Израиле, в Италии, в Испании. Напротив, имея другое гражданство, они оставляют паспорт Украины. И что, сейчас мы их будем лишать гражданства как какая-то мера воздействия на них?», ‒ говорит Логвинский в комментарии Радiо Свобода.

Найем: законопроект о лишении гражданства может быть предохранителем

Администрация президента и сам Петр Порошенко должны объяснить обществу суть этого законопроекта и, что важнее, какое количество людей может под него попасть, говорит депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем.

«Есть более глубинный пласт в этом вопросе. Понятно, что это также будет предохранителем того, чтобы наши граждане Украины, которые находятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, оккупированных ‒ для них это может быть предохранителем, чтобы подумать, могут ли они получить российские паспорта. Если они сейчас получат гражданство Российской Федерации, у нас будет законодательная возможность лишить их гражданства Украины», ‒ говорит Найем в комментарии Радiо Свобода.

Норму о том, что у украинцев должно быть только одно гражданство, закрепили еще в Конституции 1996 года, когда экономическая ситуация была не лучше, говорит директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко. Поэтому выглядит логичным, что Администрация президента решила урегулировать этот вопрос, говорит он.

По словам Якименко, процедуру лишения гражданства не следует воспринимать как карательную, ведь таких людей не заставят, скажем, выезжать из страны.

«Человек может оставаться здесь, оформлять вид на жительство или жить здесь на основании недвижимости, однако не иметь политических прав. Скажем, не участвовать в выборах или референдумах. А все остальное можно: можно работать, можно жить», ‒ говорит Якименко в комментарии Радiо Свобода.

Двойное гражданство в Украине запрещено 4 статьей Конституции, однако санкций за наличие паспорта или паспортов другого государства не предусмотрено.