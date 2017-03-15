Депутаты Сербской радикальной партии Воислава Шешеля заявили о намерении посетить Крым в составе международной парламентской делегации 19-21 марта. По словам председателя Белградского городского совета партии Мильяна Дамьяновича, поездка приурочена к годовщине «крымского референдума».

При этом сербский политолог и экономист Венцислав Буйич уверен: визит представителей Сербской радикальной партии на аннексированный полуостров направлен в первую очередь на внутрисербскую аудиторию в связи с предстоящими выборами.

«Второго апреля в Сербии состоятся президентские выборы, на которых выдвинуто одиннадцать кандидатов. Естественно, что каждый из них пытается как-то выделиться среди соперников, в том числе сыграть на пророссийских настроениях большой части сербского общества. Воислав Шешель – один из кандидатов, и в данном случае он, скорее всего, хочет показать, что является «человеком, близким к Путину», «самым верным другом России» и т.д. Это объясняет, почему он собрался в Крым именно сейчас, хотя три года назад, в момент аннексии, равно как и в последующие годы, даже не думал появляться на полуострове», – предполагает Буйич.

Воислав Шешель, скорее всего, хочет показать, что является «человеком, близким к Путину», «самым верным другом России»

По словам политолога, Шешель – отнюдь не единственный претенден на президентский пост, пытающийся разыграть «российскую карту». Так, один из наиболее вероятных победителей предвыборной гонки, нынешний премьер-министр страны Александр Вучич тоже решил доказать народу Сербии свою «любовь к России».

«В частности, Вучич закупил в России шесть самолетов МИГ за довольно высокую цену. Весьма символично, что они прибывают в Сербию 24 марта, в очередную годовщину бомбардировок НАТО Югославии – и всего за неделю до выборов!» – отметил он.

При этом Венцислав Буйич считает, что пророссийские настроения в Сербии не так велики и радикальны, как это хотят показать политики, однако нельзя отрицать, что большинство населения видит в России союзника.

Сербы не видят никакого сигнала от Запада, поэтому вынуждены ориентироваться на Россию

«Я лично проводил опрос полтора месяца назад, в том числе спросив, желают ли сербы вступления страны в НАТО. Я намерено не стал смягчать формулировку, не стал упоминать Евросоюз и связанные с ним экономические выгоды, поставив вопрос прямо, исключительно про НАТО. Тем не менее, 27% ответили «да». Это не много, но и не слишком мало. При этом многие из тех, кто поддерживает Россию, тоже делают это не слишком фанатично. Однако сейчас сербы не видят никакого сигнала от Запада, свидетельствующего о готовности к более тесной интеграции, поэтому многие вынуждены ориентироваться на Россию», – поясняет сербский аналитик.​

«После результатов выборов в США и первых шагов Трампа все пророссийские силы в Сербии прямым текстом заявляют, что в зону влияния Путина теперь будет входить вся Восточная Европа, включая Западные Балканы, а ЕС и НАТО просто перестанут существовать или, по крайней мере, перестанут иметь смысл. На этом фоне большинство политиков стали придерживаться откровенно пророссийского курса», – добавляет он.

Также Венцислав Буйич отмечает, что конкуренция между Александром Вучичем и Воиславом Шешелем носит, скорее, формальный характер, и в случае победы одного из них они вполне смогут работать сообща.

Вучич покупает у Кремля оружие, самолеты, и фактически является лоббистом Москвы

«На заре своей карьеры Александр Вучич был одним из помощников Шешеля. Затем между ними возникли разногласия, но они носят больше формальный характер, и, скорее, демонстрируются «на показ» перед избирателями. Сейчас Александр Вучич формально встречается с европейскими политиками и представителями НАТО, однако постоянно подчеркивает, что Сербия должна оставаться независимой страной. При этом с Россией он поддерживает гораздо более тесные отношения, в частности, покупает у Кремля оружие, самолеты, и фактически является лоббистом Москвы.

Однако наиболее тревожен тот факт, что Вучич, находясь на своем посту, копирует стиль российских олигархов и использует также же коррупционные модели. Он выводит из Сербии огромные деньги, используя офшоры на Кипре, в Дубае и в других регионах. Раньше в нашей стране такого никогда не было, по крайней мере, не в таких масштабах. Поэтому логично, что нынешнее правительство не стремится к интеграции с Европой, поскольку подобная интеграция означает определенную прозрачность и контроль, на фоне которых уже невозможны подобные масштабы коррупции или попытки установить диктатуру. Уже сейчас, когда Вучич является только премьер-министром, он сконцентрировал в руках большую власть, в частности, оказывает сильное давление на прессу. Можно констатировать, что даже на данный момент со свободой СМИ в Сербии существуют большие проблемы», – поясняет Буйич.

Политолог не исключает и возможности фальсификаций на выборах в пользу действующего премьер-министра.

«Судя по тому, как быстро ЦИК утвердил собранные его партией подписи, это утверждение носило исключительно формальный характер, и по существу подписи не рассматривались. Конечно, у нас есть и проевропейские кандидаты, например, омбудсмен Саша Янкович, но местные политологи отмечают, что весь бюджет его предвыборной кампании примерно равен сумме, которую штаб Вучича тратит в течение дня», – сообщил он.

Вполне возможно, что Вучич позволит Москве переоборудовать российскую базу МЧС в военную

Еще одним популярным предвыборным ходом пророссийских сербских политиков стали частые аналогии Крыма и Косово, однако, по мнению Венцислава Буйича, нынешние власти Сербии не готовы предпринимать конкретные шаги по возвращению Косова, пока не будут уверены в абсолютной поддержке и участии со стороны России.

«Проще говоря, пока в Сербии или Черногории не появятся «зеленые человечки», правительство Вучича не станет совершать активных действий в этом направлении. Однако появление таких «человечков» не так уж нереально. Вполне возможно, что Вучич позволит Москве переоборудовать существующую под Нишем российскую базу МЧС в военную. Важно заметить и то, что сейчас момент все «черногорские террористы», разыскиваемые Интерполом, находятся на свободе, и так не были переданы Черногории», – подчеркивает Буйич.