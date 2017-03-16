За добровольное получение иностранного паспорта украинцев собираются лишать гражданства. Соответствующий законопроект на этой неделе подал президент Петр Порошенко. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, отберут ли украинское гражданство у крымчан, которые после аннексии получили российские паспорта, если Верховная Рада примет законопроект.

Законопроект о запрете двойного гражданства в Верховной Раде Украины зарегистрировали 13 марта. Прежде чем документ рассмотрят в украинском парламенте, его должны утвердить пять комитетов Верховной Рады.

«Пребывание граждан Украины также и в гражданстве иностранного государства создает определенные риски для национальной безопасности Украины», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Краткое содержание законопроекта

Сейчас в украинском законодательстве отсутствуют санкции за получение паспортов других стран. Президентский законопроект предполагает внесение ряда изменений в закон «О гражданстве Украины». В частности, он дополняет статью 19 – «Основания для лишения украинского гражданства».

Согласно документу, гражданин Украины, который добровольно получил паспорт другой страны, признается лицом, «которое выявило намерение сменить гражданство и предоставило согласие на прекращение гражданства Украины».

Кроме того, в случае принятия законопроекта в текущей редакции, основанием для лишения украинского гражданства станет «использование лицом, которое приобрело гражданство Украины, избирательного или другого права, которое ей предоставляет иностранное государство».

Все украинцы, имеющие гражданства других стран, в течении шести месяцев после принятия закона должны сдать иностранные паспорта

Также украинское гражданство любого лица может быть прекращено, если оно «выполнило обязанности, возложенные на него иностранным государством». В законопроекте не поясняется, что именно его авторы понимают под подобными правами и обязанностями. Говорится только то, лицо может лишиться украинского гражданства, если факт использования этих прав или обязанностей подтвердится данными публичных реестров и документами органов власти иностранных государств.

В законопроекте сказано, что все украинцы, имеющие гражданства других стран, в течении шести месяцев после принятия закона должны прекратить иностранное гражданство и сдать паспорта украинскому уполномоченному органу.

Как быть с Крымом?

Для крымчан, получивших российские паспорта, самый большой вопрос – будут ли на них распространятся эти нормы. Представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что этот вопрос касается только случаев добровольного получения гражданства другой страны.

Это не касается ситуаций с нашими людьми в Крыму – там о добровольности речь не шла

«Это не касается ситуаций с нашими людьми в Крыму, потому что там о добровольности речь не шла», – цитирует Герасимова Интерфакс.

В том, что законопроект не коснется крымчан, убежден и депутат из фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский. По его словам, жителей полуострова не лишат украинского гражданства за получение российских паспортов, потому что Украина не признает эти паспорта действительными.

«Нормой закона про права и свободы на временно оккупированной территории четко предусмотрено, что получение гражданства на оккупированной территории Украиной не признается, более того – не признается всем миром. Оно не признается как наличие другого гражданства для гражданина Украины», – сказал Логвинский корреспонденту Крым.Реалии.

В законодательстве Украины действительно закреплена норма, в соответствии с которой принудительное автоматическое приобретение российского законодательства для жителей Крыма не признается Украиной и не является основанием для лишения украинского гражданства. Об этом гласит статья 5 закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Но правозащитники считают, что на самом деле законопроект Порошенко несет потенциальную угрозу для крымчан, если его примут в текущей редакции. Эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова обращает внимание на то, что в документе не прописаны исключения для жителей оккупированных территорий.

У нас есть жители оккупированных территорий, которым фактически навязали гражданство

«Стоило бы проговорить эти моменты – что у нас есть жители оккупированных территорий, которым было фактически навязано гражданство», – отметила правозащитница в комментарии для Крым.Реалии.

По ее мнению, опасность для крымчан представляет норма законопроекта, в соответствии с которой украинского гражданства будут лишать за то, что лицо пользуются правами иностранного государства и выполняет обязанности этой страны. Свиридова подчеркивает, что практически все жители полуострова пользуются правами, предоставленными Россией, и выполняют обязанности, которые от них требует это государство.

«Крымчане пользуются массой прав, которые им предоставляет государство-оккупант. Они выполняют ряд обязанностей. В том числе, например, платят налоги на оккупированной территории. Например, работая в школе или детском саду, ты платишь налоги оккупанту. Но почему в этой ситуации должен быть виноват человек, который является гражданским лицом в условиях оккупации, а не государство-оккупант, которое нарушает иностранное государство?» – сказала Свиридова.

Правозащитница считает, что если законопроект начнут применять к крымчанам, это будет противоречить как международному гуманитарному праву, так и национальному законодательству Украины. Свиридова надеется, что поданный в Верховную Рады документ депутаты не поддержат или как минимум из него исключат нормы, которые будет ущемлять права жителей Крымского полуострова.

Судя, по опросу народных депутатов, который проводил корреспондент Радіо Cвобода, сейчас в украинском парламенте нет консенсуса по поводу судьбы президентского законопроекта. В ближайшее время его рассмотрят в комитетах Верховной Рады.