Уголь с неподконтрольных Украине территорий Донбасса экспортируется в Россию. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко перед тем, как и приостановил перемещение товаров через линию разграничения. Представитель российского президента Дмитрий Песков, однако, в комментарии российским СМИ отметил, что не располагает информацией о таких поставках. Между тем, уже появилась информация, также неподтвержденная, о возможных поставках российской метаталургической продукции группировкам «ДНР» и «ЛНР».

Первым об отправке «пробной» партии 95 вагонов угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса в Россию заявил лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко. Затем об этом рассказал и президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на заседании СНБО.

Между тем, в «РБК» появился материал о якобы встрече главы правительства России Дмитрия Козака с представителями российских холдингов «Металлоинвест» и «Северсталь» для обсуждения поставки железной руды на предприятия Донбасса, и те вроде бы согласились начать такое сотрудничество.

В «Северстали» и «Металлоинвесте» это отрицают.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» также отрицал наличие таких договоренностей с российскими металлургическими холдингами, а по поставкам угля в Россию отметил, что у него нет такой информации. В то же время, на вопрос, поддержала бы Россия такие шаги со стороны группировок «ДНР» и «ЛНР», он ответил: «Вы знаете, что Кремль по гуманитарным соображениям прилагает усилия для того, чтобы облегчить ситуацию и страдания людей, которые находятся в заблокированном регионе Украины, отрезанные от жизни во всех смыслах».

Если не берешь ты ‒ берут тебя ‒ Розенблат

Сейчас продолжается интеграция группировок «ЛНР» и «ДНР» в Россию, отмечает заместитель председателя парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, депутат от «Блока Петра Порошенко» Борислав Розенблат. По его словам, такая риторика главарей группировок «ДНР» и «ЛНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого звучит с начала конфликта, а Киев, со своей стороны, не демонстрирует решимости этому помешать.

Украина сама делает все для того, чтобы отсоединить от себя оккупированные территории

«Я считаю, что Украина сама делает все для того, чтобы отсоединить от себя эти оккупированные территории. Но, к сожалению, у нас нет другого выхода, потому что военным путем мы этого не можем сделать ‒ освободить эту территорию от этих группировок. Во-вторых, у нас нет сегодня мирного плана, как вернуть эти территории. Поэтому, к сожалению, если не берешь ты ‒ берут тебя», ‒ говорит депутат.

Бывший первый заместитель председателя Донецкой администрации Андрей Николаенко накануне в эфире программы «Ваша свобода» отметил, что сейчас усиливается сотрудничество в энергетической сфере с Россией и территорией Украины, подконтрольной Киеву.

Пока происходила блокада, выросли поставки из России

«Если посмотреть на баланс торговли с Россией, в том числе энергетическим углем, о чем сейчас много разговоров, то за январь-февраль, пока происходила блокада, выросли поставки из России. И сегодня четвертую часть, вообще, в течение года мы покупали энергетического угля из России», ‒ сказал Николаенко.

Он высказал мнение о том, что в случае поставки угля из Донецкого бассейна в Россию, украинские предприятия будут покупать там свой же, украинский уголь.

Уголь с «ДНР» как «меньший ущерб» ‒ Жалило

Интеграция группировок «ДНР» и «ЛНР» в Россию невозможна, считает эксперт Института общественно-экономических исследований Ярослав Жалило.

Территория «республик» уже сегодня обременительна для российской экономики

«Возможно, просто увеличение поставок тех или иных товаров, особенно ‒ сырья, на территорию России, но и в этом, в принципе, есть достаточное сомнение, так как для российских масштабов, для российской экономики качество угольного сырья, добываемого на Донбассе, не является экономически выгодным – у них есть гораздо более эффективные бассейны. Поэтому лично у меня есть сомнения по налаживанию такого устойчивого взаимовыгодного сотрудничества. Но думаю, что подобные шаги будут предприниматься, потому что территория самопровозглашенных «республик» уже сегодня очень обременительна для российской экономики, и они будут пытаться получить от этого хоть какую-то компенсацию ‒ если и в ущерб себе, то в меньший ущерб».

Украина может потерять 3 миллиарда долларов экспорта ‒ Охрименко

Президент «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко прогнозирует большие убытки для украинской экономики в случае усиления сотрудничества с Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

ВВП Украины по результатам 2017 года может упасть на 4-5% за счет потери части территории

«Более или менее четко мы сможем сказать, что потеряла экономика Украины после захвата сепаратистами территорий только по результатам 2017 года. Есть большой риск, что ВВП Украины по результатам 2017 года может упасть на 4-5% как раз за счет потери части территории. Если помните, руководство страны говорило, что фактически, несмотря на конфликт, уголь поставляли с территории АТО. Четко не понятно, сколько. Возможная потеря экспорта будет 2,5-3 миллиарда долларов. Это большая потеря, я вам сразу говорю», ‒ говорит он.

Дотационные шахты тянули Украину назад много лет ‒ Харченко

С другой стороны, решение СНБО о приостановлении перемещения товаров через линию разграничения и ‒ как возможное следствие ‒ усиление торговых связей между неподконтрольными территориями и Россией может положительно повлиять на украинскую энергетическую безопасность, считает руководитель «Центра исследований энергетики» Александр Харченко.

Без этой устаревшей груды металла, которая тянула Украину назад много лет, государство имеет гораздо лучшие шансы на рост

«Пока мы зависим от поставок угля из оккупированной территории, у России есть «краник», чтобы закрыть такую возможность ‒ и у нас автоматически есть те проблемы, которые мы получили с момента начала блокады. С точки зрения экономики, для Украины это только возможность. Без этой устаревшей груды металла, которая тянула Украину назад много лет, государство имеет гораздо лучшие шансы на рост. Другое дело ‒ что ситуация требует дальнейшего политического решения», ‒ отмечает он.

Что касается возможной выгоды для России от усиления такого сотрудничества, то, по мнению эксперта, ее также нет.

Или Россия договорится, чтобы Украина выкупала этот уголь, или шахты будут закрыты быстро и жестко

«Дело в том, что Россия гораздо раньше Украины провела реформу угольной отрасли. И реформа эта привела к закрытию большого количества шахт, и большая часть шахт со сложными условиями добычи ‒ а именно такие шахты остались на Донбассе ‒ фактически закрылись из-за экономической нецелесообразности их существования. И я абсолютно уверен, что никакая Россия не будет содержать шахтеров и их судьба очень проста: или Россия договорится, чтобы Украина выкупала этот уголь, как это было до последнего времени, и будет от себя поставлять топливо в Украину ‒ что было бы огромной ошибкой со стороны украинской власти, или шахты будут закрыты быстро и жестко», ‒ говорит Харченко.

После начала блокировки железнодорожных перевозок через линию разграничения со стороны инициативной группы, в которой были и украинские депутаты, главари группировок «ЛНР» и «ДНР» заявили, что если до 1 марта 2017 года не прекратится блокада, то на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территориях, захваченных этими группировками, введут «внешнее управление».

В среду, 15 марта, компании Рината Ахметова ДТЭК и «Метинвест» заявили о полной потере контроля над своими предприятиями на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.