Уже третий год подряд в Крыму 16 марта – день «референдума» – официально отмечается как праздник. На полуострове проводятся торжественные мероприятия, посвященные годовщине «присоединения» Крыма к России. Крым.Реалии проследили за тем, как они прошли в этот раз, и сравнили их с торжествами предыдущих трех лет.

«Референдум» о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. Депутаты Верховной Рады АРК объявили о его проведении 27 февраля – в день, когда здание крымского парламента было захвачено российскими военными. Во время самого голосования все административные здания уже находились под контролем «зеленых человечков», а украинские войска были заблокированы российскими солдатами без опознавательных знаков.

Бюллетень, который получали избиратели 16 марта, содержал два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

По официальным данным, явка на «референдуме» составила в АРК 83,1%, в Севастополе – 89,5%. «Избирком» Крыма заявил, что за присоединение к России отдали голоса 96,77% в АРК, и 95,6% – в Севастополе. За сохранение украинской принадлежности, по официальным данным, проголосовали 2,51% в АРК и 3,37% – в Севастополе.

Российские власти признали «референдум» законным и отвечающим всем демократическим процедурам. Опираясь на его результаты, президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал с главами самопровозглашенной крымской власти договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России как субъектов федерации.

Большинство государств-членов ООН признали «референдум» не имеющим законной силы. Конституционный суд Украины принял решение о незаконности решения Верховной Рады АРК о проведении «голосования».

Книга Константинова и главы «ДНР» и «ЛНР»

В 2017 году праздничные мероприятия в Симферополе 16 марта стартовали с 9 утра с возложения цветов к памятнику «Народного ополчения всех времен» у здания Совмина. Там была сформирована колонна демонстрантов, которая прошла к зданию крымского парламента. В первом ряду находились руководители Крыма, назначенные Россией: глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Владимир Константинов и сенатор Ольга Ковитиди. Вместе с ними шли лидеры «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Участники демонстрации несли многометровые полотна, выполненные в цветах российского триколора. Во время шествия на обочинах дороги были выстроены шеренги из школьников с флажками с символикой Крыма и России и цветами в руках.

Конечным пунктом демонстрации был памятник «вежливым людям», расположенный у стен крымского парламента. Тут прошел перформанс с участием детского творческого коллектива. Он состоял в том, что девочки в белых костюмах под песню «Вежливые люди» водили хороводы вокруг памятника, а затем начали кланяться гранитному «зеленому человечку» и хором говорить «спасибо». Представление, по-видимому, понравилось лидеру «ДНР» Александру Захарченко, который, растрогавшись, взял на руки одну из танцовщиц и сфотографировался с ней.

Празднование третьей годовщины крымского «референдума» в Симферополе, 16 марта 2017 года

Эти три года были самими лучшими и самыми счастливыми в нашей жизни, поскольку мы вернулись на историческую родину

​Затем у здания крымского парламента состоялся небольшой митинг. Выступая с трибуны, российский глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что прошедшие 3 года для него пролетели, как один день.

«Эти три года были самими лучшими и самыми счастливыми в нашей жизни, поскольку мы вернулись на историческую родину. Вернулись, конечно, прежде всего благодаря мужеству крымчан, благодаря поддержке всей России, благодаря тому, что наш президент лично руководил этим процессом», – заявил Аксенов.

Глава российского парламента Крыма Владимир Константинов в своем выступлении сказал, что в «присоединении к России» участвовала «каждая крымская семья». Крымский спикер в этом году удивил всех тем, что к трехлетию «референдума» издал автобиографическую книгу под названием «Пройти свой путь».

В Севастополе основные мероприятия по случаю «присоединения» города к России состоятся 18 марта. 16-го торжества прошли в формате детской линейки под названием «Вместе навсегда». Около 300 школьников собрались у центрального фонтана, чтобы спеть песни и высказать благодарность и представителям народных дружин, и бойцам подразделения «Беркут».

Четверть населения Крыма вынуждена была встречать годовщину «референдума», сидя без света. По данным «Крымэнерго», утром на цепи «Тамань-Кафа» произошла авария, в результате которой около 600 тысяч потребителей примерно на час оказались без электроснабжения.

Одно и то же

Если посмотреть новости годичной давности, то легко заметить, что митинг и шествие в Симферополе нынешнего года были практически точной копией прошлогодних мероприятий. Сценарий был идентичным: демонстрация по проспекту Кирова, духовой оркестр, счастливые дети на обочинах дороги, заключительный митинг возле здания парламента. Главное отличие, пожалуй, состоит в том, что в 2016 году обошлось без лидеров «ДНР» и «ЛНР».

Прошлогодние речи крымских руководителей также мало отличались от нынешних. Аксенов и Константинов тогда заявляли, что 16 марта крымчане «совершили подвиг» и «защитили свою землю».

А вот в Севастополе в прошлом году 16 марта обошлось без массовых мероприятий. Городские власти ограничились лишь тем, что на день объявили вход в музеи бесплатным. Основные торжества по случаю «присоединения» к России прошли 18 марта. Они представляли собой автопробег, концерты, большую демонстрацию по центральным улицам и ночной фейерверк.

Годовщину «референдума» в прошлом году Крым встречал также с перебоями электроэнергии. К тому времени полуостров еще не успел отойти от внезапного прекращения поставок электричества с материковой Украины. 18 марта – в день «присоединения» Крыма – президент России Владимир Путин отправился в Керчь, чтобы поучаствовать в запуске новой нитки энергомоста.

Пока он находился на полуострове, в Москве проходил праздничный митинг под названием «Мы вместе» с участием прокремлевских политиков и звезд российской эстрады. По оценкам МВД России, всего в их стране в уличных мероприятиях, приуроченных к годовщине «присоединения» Крыма, приняли участие 400 тысяч человек.

В 2015 году в Москве также состоялся масштабный митинг у стен Кремля, тогда в нем принял участие президент России Владимир Путин. МВД России оценило количество участников в 110 тысяч человек.

16 марта 2015 года мероприятия в Симферополе были точь в точь такими же, как и в 2016-м, и 2017-м. То же шествие по проспекту Кирова с детьми по обочинам и митинг возле парламента.

Празднование первой годовщины крымского «референдума» в Симферополе, 16 марта 2015 года

В Севастополе два года назад на площади Нахимова 16 марта также состоялся торжественный митинг. Городские власти тогда заявляли, что на него собралось более 10 тысяч человек, но, по оценкам корреспондента Крым.Реалии, на самом деле на нем присутствовало не более 1,5 тысяч севастопольцев.

Подытоживая, отметим, что мероприятия к годовщине «референдума» на протяжении трех лет практически не меняются по формату и масштабу. В Симферополе они из года в год проводятся по одному и тому же сценарию, а в Севастополе 16 марта не проходит значительных празднеств. Основные торжества там традиционно устраивают 18 марта – в день подписания договора о «присоединении» города к России. Ожидается, что в этом году в честь этого события перед севастопольцами на центральной площади выступит Иосиф Кобзон.