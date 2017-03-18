«Крымская сделка»: Москва пошла на попятную

Специально для Крым.Реалии

Кремль третий год незаконно удерживает украинский полуостров. Несмотря на громкие заявления российского руководства о том, что вопрос Крыма «закрыт», Москва искала способы легализации украденного. Большие надежды Кремль возлагал на новую администрацию США. После того как Белый дом потребовал вернуть Крым законному владельцу, Москва развернулась на 180 градусов, делая вид, что не рассчитывала на кулуарные соглашения с Вашингтоном.

На днях произошли два важных события, касающиеся перспектив «крымской сделки» между Вашингтоном и Москвой. В Государственном департаменте США заявили, что санкции по Крыму сохранятся, пока полуостров не вернется в состав Украины. «Три года назад Россия захватила и оккупировала Крым. Затем Россия провела нелегитимный референдум, в ходе которого жители Крыма вынуждены были голосовать, в то время как иностранные вооруженные силы оккупировали их земли… Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», – говорится в заявлении Госдепартамента.

Параллельно с этим в Кремле сделали вид, что не рассчитывали на «крымский компромисс» с Соединенными Штатами. Заявление российских властей подали в виде ответа путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова на вопросы журналистов. По его словам, Москва не станет заключать с Вашингтоном соглашение по Крыму ради отмены санкций. Равно как, отметил Песков, российские власти не видят оснований для проведения «повторного референдума». «Об этом не может идти и речи», – сказал Песков.

Московские пропагандисты настолько увлеклись Трампом, что новоизбранный президент США по упоминаемости в российских СМИ опередил Владимира Путина

На самом деле президентский пресс-секретарь слукавил. В Москве блефуют, заявляя, что не рассчитывали на «сделку» с президентом Дональдом Трампом. В противном случае им придется признать, что ставка на смену власти в Вашингтоне провалилась. Ведь еще полтора месяца назад кремлевские политики, чиновники, депутаты и представлявшие их «говорящие головы» на федеральных телеканалах радовались победе Трампа. Сторонников аннексии убеждали, что новый американский президент «обещал» признать Крым российским. Московские пропагандисты настолько увлеклись Трампом, что новоизбранный президент США по упоминаемости в российских СМИ опередил Владимира Путина.

Российские политики и пропагандисты предвкушали скорейшую сделку, учитывающую «взаимные интересы»: якобы участие в войне против ИГИЛ, за которое Москва получала не только Крым, но и всю Украину. Судя по информационному накалу, соответствующие указания спустили из администрации президента. Не получилось. Теперь приходится отыгрывать назад, пытаясь сохранить лицо. В Кремле, действительно, не ждали, что реакция Трампа на аннексию Крыма будет такой резкой.

Москва начала готовиться к «большой сделке» с Западом примерно весной 2015 года, когда стало очевидно, что ставка на скорый развал Украины не сработала. Первое и последнее достижение Владимира Путина и кремлевской дипломатии заключалось в том, что весной-летом 2014 года им удалось разделить вопросы Крыма и войны на Донбассе. Дальше начались неудачи: санкции, падение нефтяных цен, расследование гибели рейса МН-17, сбитого из российского БУКа над Донбассом, расследование причастности Путина к коррупционным схемам, дипломатические провалы в ООН, негативная реакция международных структур на крымский «референдум» и многое другое.

Москва начала готовиться к «большой сделке» с Западом примерно весной 2015 года, когда стало очевидно, что ставка на скорый развал Украины не сработала

Многочисленные лоббисты кремлевских интересов на Западе не смогли убедить Брюссель в «законности» аннексии украинской территории. Администрация российского президента, отрицая планы «большой сделки», забывает, что именно Владимир Путин осенью 2015 года с трибуны ООН предложил Западу создать «широкую антитеррористическую коалицию». Опытные эксперты расценили его слова как личное приглашение к «большой сделке», адресованное американцам.

Кроме этого, под видом «экспертных рекомендаций» обсуждались различные варианты «мирного сосуществования» Москвы и Вашингтона: неформальное признание «Крымнаша», особый статус для «народных республик» Донбасса в составе Украины, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, «федерализация» и прочие «хотелки» Кремля. Взамен россияне обещали не слишком буянить в Европе и, возможно, помочь в урегулировании сирийского кризиса. Хотя уже тогда было понятно, что Путин намерен бороться с ИГИЛ только на словах. Наиболее четко кремлевские планы были сформулированы в статье главы президиума «Совета по внешней и оборонной политике» Федора Лукьянова, опубликованной в Moscow Times. Англоязычное издание было выбрано специально, дабы западные эксперты и политики максимально точно восприняли посыл Москвы. Российские власти через Лукьянова предложили Западу свою интерпретацию нового статуса-кво: российский статус над Крымом, право вмешиваться в украинские дела, отношения с Вашингтоном строятся по принципу «замороженного конфликта». Белый дом проигнорировал многочисленные сигналы Москвы. Кулуарные соглашения за спиной Украины не состоялись.

Ответственность за судьбу Крыма Кремль постарается переложить уже на следующее поколение российских руководителей

Судя по информационному контексту, Кремль решил отказаться от «крымской сделки» сразу после известного заявления Белого дома. Представитель президента Шон Спайсер заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы возвращения Крыма Украине. Выступлению Белого дома предшествовала череда скандалов и обвинений в адрес окружения Дональда Трампа по поводу их связей с Москвой. Для российских властей стало очевидно, что никаких торгов по Крыму и Донбассу за счет интересов Украины не будет. По «случайному» совпадению в начале февраля вышла большая статья Федора Лукьянова, в которой он полностью изменил концепцию, заявив об опасности «большой сделки». Дескать, соглашения с Вашингтоном могут испортить репутацию Москвы в глазах других «союзников» – Пекина и Тегерана. Хотя еще пару месяцев назад подобная перспектива россиян не смущала.

Руководитель «Совета по внешней и оборонной политике» – не единственный посланник, через которого Кремль пытался донести властям США свои предложения. За три года их было много. Публикации Лукьянова обращают на себя внимание, потому что в них четко выражаются интересы Кремля в данный момент времени.

Теперь у Москвы остается лишь два варианта: очень плохой и просто плохой. Первый предполагает открытое вторжение в Украину с целью добиться капитуляции и официального отказа от оккупированных территорий. Второй – ничего не делать, ждать, что американцы и европейцы «забудут» о Крыме. Москва будет стараться удержать полуостров, пока Владимир Путин находится у власти. Ответственность за судьбу Крыма Кремль постарается переложить уже на следующее поколение российских руководителей.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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