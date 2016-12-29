Последняя «крымская фантазия» Кремля

Специально для Крым.Реалии

В последнее время Кремль через различные СМИ и даже внешне респектабельных политологов проталкивает тезис о предстоящей «большой сделке» с администрацией Дональда Трампа. Якобы американцы могут отложить вопрос Крыма в дальний ящик, согласившись на превращение Украины в российскую колонию. Когда несколько экспертов и изданий почти хором высказывают идентичные тезисы, возникает подозрение, что они выступают по единой «методичке». Перипетии «гибридной войны» против Украины и постоянные информационные спецоперации Москвы научили украинцев крайне скептически относиться к новостям о предстоящем «сливе» Крыма или Донбасса со стороны западных партнеров.

Даже «причесанные» социологические исследование показывают, что подданных российского президента Владимира Путина начинает тяготить безрезультатное «вставание с колен»

Основной аудиторией нынешней информационной спецоперации является не украинское или европейское общественное мнение, а, прежде всего, население России. Среди пресловутых 85% следует поддерживать уверенность в предстоящей «победе» в виде признания Крыма и превращения Украины в российского сателлита. Даже «причесанные» социологические исследование показывают, что подданных российского президента Владимира Путина начинает тяготить безрезультатное «вставание с колен» – россияне все чаще интересуются вопросами экономики и собственного благосостояния, нежели сокрушительными геополитическими успехами Кремля. И тут администрации российского президента крыть нечем.

После того, как ЕС и Вашингтон продлили санкции (причем, США ужесточили давление на аннексированный Крым), Москва ответила в уже привычной манере: устроила истерику в телевизоре, повысив градус агрессивной риторики. Россияне открыто перешли на нацистский лексикон. Сначала отметился как бы эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО (университет МИД России) Михаил Александров, предложивший накрыть Украину ковровыми бомбардировками. Затем осатаневший «экономист» Михаил Хазин призвал оккупировать Украину, расчленить ее, запретить украинский язык и культуру, затем «лишнее население» вывезти на российский Дальний Восток. Он постоянно выступает в российских СМИ, продвигает политические установки, выгодные администрации президента России. Данный персонаж – достойный продолжатель идей нацистского идеолога Альфреда Розенберга. Такой себе русский «гибридный фашизм».

Российские царедворцы и их информационная обслуга пытаются убедить самих себя, что победа уже близка, Украина обязательно рухнет, а Крым упадет в руки, словно спелое яблоко. В противном случае им придется признаться самим себе, что три последних года они не с колен вставали, а уверенно тонули в болоте собственных непомерных амбиций, потратили кучу денег, угробили тысячи жизней, не решив ни одной стратегической задачи. Напротив, их постоянно пинают за аннексированный полуостров и войну на Донбассе. Их бесит, что наша страна не «развалилась» и не «замерзла» без российского газа, как это сотни раз предрекали телевизионные хироманты. Кремлевские «стратеги» могут лишь пугать украинцев большой войной, шантажировать «сирийским сценарием», требуя забыть о Крыме или предоставить «особый статус» оккупированным районам Донбасса.

Апогеем «хитрого планирования» стал недавно опубликованный в немецком таблоиде Bild «план Генри Киссинджера» (архитектора внешней политики в администрации Ричарда Никсона) по Украине. Бросилось в глаза, что «план» уж слишком повторяет заветные кремлевские мечты: американцы признают Крым, Украина и страны СНГ остаются в орбите Москвы; мир делится на сферы влияния. В как бы «плане» бывшего госсекретаря США, словно в мутной воде, отобразилась последняя «крымская фантазия» Владимира Путина.

Конечно, господин Киссинджер – патриарх американской дипломатии и, несмотря на почтенный возраст, остается авторитетной фигурой. Допустим, информация о подготовке такого «плана» соответствует действительности. Непосредственно такой работой занимаются специалисты из его консалтинговой фирмы. Большой вопрос заключается в том, готовы ли американские Белый дом и Конгресс принять этот документ?

Напомним, еще летом 2014 года люди из команды Генри Киссинджера занимались разработкой «плана Бойсто», который в основных деталях повторял нынешний «план». Тогда интересы Украины не были представлены вообще. Нашей стране было предложено смириться с потерей Крыма и отказаться от планов по интеграции в НАТО. Примечательно, что тогда сопредседателем и идейным вдохновителем «плана Бойсто» был управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

Команда Обамы дала Путину шанс, закрыла глаза на его проделки и пошла на «перезагрузку» отношений. Итогом такой политики стала аннексия украинского полуострова

Но администрация Барака Обамы в общем и целом проигнорировала данный проект по одной простой причине: жертва Крыма и Украины вообще не убережет Запад от дальнейших агрессивных действий со стороны Путина. В Вашингтоне хорошо помнят, насколько обнаглел Кремль после войны с Грузией. Команда Обамы дала Путину шанс, закрыла глаза на его проделки и пошла на «перезагрузку» отношений. Итогом такой политики стала аннексия украинского полуострова. Даже неискушенному в мировых делах человеку понятно, что попустительство в Крыму и на Донбассе будет стимулировать россиян к дальнейшей агрессии. Нынешний российский режим, опьяненный «Крымнашем», уже не может существовать без войны.

Теперь команду Дональда Трампа пытаются «накормить» аналитическими выкладками трехлетней давности, которые, мягко говоря, устарели. Более того, странным выглядит то, что «наполеоновский план» Путина опубликовали в таблоиде, а не в профильном издании. После – информация «расползалась» в кремлевские СМИ, которые, таким образом, пытались убедить россиян в реальности «большой сделки» с американцами. Параллельно с этим Кремль пытается шантажировать украинское общество массовыми убийствами, геноцидом и ликвидацией Украины как государства. Все это – звенья одной информационной цепи, концы которой уходят в высокие московские кабинеты.

Теперь статус «мирового бандита» уже играет против России, которая остро нуждается в примирении с Западом на приемлемых условиях. Иначе российский режим ждет экономический крах

До середины прошлого года Путин относительно успешно манипулировал западными демократиями, манкируя международными нормами. Проблема США и ЕС была в том, что они играли по правилам, а Кремль их нагло нарушал, аннексировав Крым, уничтожая людей на Донбассе и в Сирии. Теперь статус «мирового бандита» уже играет против России, которая остро нуждается в примирении с Западом на приемлемых условиях. Иначе российский режим ждет экономический крах. Москва, несмотря на грозный оскал, в очередной раз умоляет американцев: «Оставьте хотя бы Крым!». Путину очень нужда большая сделка с американцами, но проблема в том, что ему нечего предложить взамен. И Дональду Трампу это уже известно.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции