Смерть за право не молчать

18 марта в аннексированном Крыму проходят торжества, посвященные так называемой «крымской весне», но для всех ли этот день является таковым? Ведь именно в те дни был убит вышедший на центральную площадь Симферополя с мирным одиночным протестом против аннексии Крыма Решат Аметов. Несмотря на то, что уже прошло три года со дня его убийства, виновные в его смерти до сих пор не найдены. Российское следствие продолжается.

Трое малолетних детей Решата: Али (8 лет), Хатидже (5 лет), Усние (3 года) – помнят отца, разглядывают его фотографии, скучают по нему. Их мама Зарина пока не может им рассказать о страшной трагедии, произошедшей в марте 2014 года. Пока неизвестно кто совершил это преступление.

«Прошло уже три года, как убили моего мужа, уголовное дело не закрыто, следствие продолжается, виновные до сих пор не найдены. Я не могу понять за что его убили. Он вышел на площадь Ленина в Симферополе на одиночный мирный пикет протеста. Он просто спокойно там стоял. Трое наших детей остались без отца. Я не знаю, как мы будем жить дальше. Спасибо соотечественникам – они нас не забывают и морально и материально нам помогают. Если бы не было их, нам было бы еще тяжелее, огромное им спасибо», – сказала Радио Азатлык супруга Решата, Зарина.

Три года назад, когда начался процесс аннексии Крыма Россией, вышедшего на площадь Симферополя 3 марта с одиночным пикетом протеста Решата Аметова представители крымской «самообороны» насильно уводят с площади, сажают а автомобиль и увозят. 16 марта, в день так называемого «референдума», недалеко от трассы Симферополь-Феодосия возле села Орталан (Земляничное) было обнаружено обезображенное тело Решата.

Утвердившееся в тот момент среди крымских татар мнение, что это было специально совершено накануне «референдума» с целью запугать крымских татар, не изменилось и сегодня. Следствию были представлены и видеокадры телеканала АТР, зафиксировавшие захват Решата Аметова 3 марта на площади. Причастные к этому «самооборонцы» в ходе следствия заявили, что они вывезли его с площади и оставили на дороге. Есть ли доказательства этого, так ли все было на самом деле – остается только догадываться.

В те дни людей, выражавших открытый протест против происходящего, свозили в военкомат в Симферополе и содержали в подвале

Из неофициальных источников известно, что в те дни людей, выражавших открытый протест против происходящего, свозили в военкомат в Симферополе и содержали в подвале. Один из содержавшихся там журналистов, ныне находящийся в Киеве, сообщал, что их, в том числе и его, – всего человек десять – держали в военкомате раздетыми и издевались над ними. Брат Решата, Рефат, начавший самостоятельные поиски, побывал и в этом военкомате, но узнать ему в тот момент ничего не удалось.

Возможно, Решат тоже был в подвале военкомата и его, перед тем как убить, раздели и пытали, а одежду сожгли, чтобы замести следы, чтобы никто не узнал, кто был убит

«Содержался Решат в подвале военкомата или нет, Рефату, который искал брата, в военкомате никто ничего не сказал. После смерти Решата следователи предъявили мне остатки сожженной одежды. Я опознала, это была одежда, в которой он в последний раз ушел из дома. Возможно, он тоже был в подвале военкомата и его, перед тем как убить, раздели и пытали, а одежду сожгли, чтобы замести следы, чтобы никто не узнал, кто был убит. После убийства его тело обнаружили возле села, что находится по трассе Симферополь-Феодосия. Так как он был рослый, в яму, которая была выкопана он, видимо, не поместился. Возможно, преступники попытались расширить яму, чтобы спрятать тело, но их могли спугнуть люди, заметившие незнакомцев. Наспех прикопав тело, они скрылись. Днем тело обнаружил наш соотечественник, житель этого села, который и сообщил об этом в полицию», – рассказала Зарина.

По словам супруги Решата, после похорон за ней велось постоянное наблюдение, особенно после того, как многочисленные журналисты, соотечественники стали посещать семью. У дома появились двое неизвестных в балаклавах, которые вели наблюдение со стороны улицы.

«На мои вопросы и требования прекратить наблюдение и уйти мне заявляли, что они нас охраняют, якобы у них есть какой-то приказ... Если я по делам выезжала из дома в город за мной следовал автомобиль «Опель» черного цвета без номеров», – рассказала Зарина.

В последнее время все громче раздаются призывы к президенту Украины Петру Порошенко о присвоении Решату Аметову звания Героя Украины посмертно.

38 летний Решат Аметов был похоронен на симферопольском мусульманском кладбище «Абдал» 18 марта 2014 года, в день подписания документа о «присоединении» Крыма к России. На его могиле выложен национальный крымскотатарский флаг голубого цвета с тамгой золотистого цвета.

На надгробном камне выгравированы пронзительные строки:

Покинул в муках этот мир, безвременно,

В глазах детей твоих, увы, печаль сирот.

Стране и Родине служил ты жертвенно,

Сложил ты голову в борьбе за свой народ.

Оригинал публикации –​ на сайте Радио Азатлык