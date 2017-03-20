В Москве и других городах России прошли праздничные мероприятия, посвященные «третьей годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России». Помимо представителей патриотических движений и школьников, в акциях принимала участие и профессиональная массовка.

О том, что россиянам готовы платить за их «патриотизм», стало известно еще накануне праздничных мероприятий.

Олег Пшеничный

Крым за 300 рублей

Maria Stroeva-Voličková

Надо еще и одеться опрятно.. Не, мороки много

Сергей Кузнецов

А если боярышник будут бесплатно раздавать? Тут надо все взвесить!)

Андрей Бут

Цена трех часов (180 минут) проявления патриотизма, любви к вождю и России, солидарности с новыми соотечественниками из Крыма примерна равна стоимости десятиминутного посещения американского Макдональдса.

Дресс-код и требования к участникам обоих перфомансов примерно одинаковы.

Вот ведь какой ВЫВОД напрашивается неприятный:

Любовь к родине, Путину и Крыму совокупно у среднего россиянина стоит дешевле в 18 раз, чем любовь в американским биг-макам…

Азат Касимов

У супруги в муниципиальном учреждении, прости господи, надеюсь выговорил, пришла сверху разнарядка, по два человека от отдела рапрваить на сей всероссийский праздник…

Alexander Khoteev

Как дешев нынче патриотизм

Саша Злая

Чет маловато за ликование. Чтоб ликовать нормально, надо выпить хорошо, закусить. Тетки чтоб сисястые прыгали, вдохновляли. А на триста только чипсов купить с колой. Совсем государство граждан не уважает!

Виктор Андропов

Да... Массовка нынче не в цене... Какие то жалкие 5 $, за 3-4 часа срама –​ участия в шабаше, по случаю воровства целого полуострова

Артур Романов

Закончатся деньги, закончится и 86%. Все просто

Сергей Пятин

1 мая 1991 на праздничный митинг на Красной площади собрались более 100 тысяч человек, а через несколько месяцев СССР не стало! Обычная совковая практика, кто помнит на 1 мая, 9 мая, 7 ноября сотни тысяч маршировали по разнарядке, типа народ и партия едины, а в кармане каждый держал фигу

hueviebin1

...Потому что ни один человек в трезвом здравии не будет откладывать свои дела ради лично ему и даром ненужного Крыма. А отчитаться наверх надо, вот и приходится прибегать к старому дедовскому методу «для галочки», устраивая показуху с искусственно натянутыми улыбками принудительно согнанных радоваться студентов и бюджетников.

Беда гибридных и авторитарных режимов в том, что, выстраивая вокруг себя картонные декорации, они забывают, что такой материал легко воспламеняется от одной брошенной спички

​Как же смешны авторитарные и гибридные режимы со своим пластмассовым миром и бесконечной показухой, за которой нет ничего, кроме желания низшего начальства выслужиться перед начальством высшим. Единственное, что у них реального в этом мире –​ это личные дворцы, стоящие в центре напрочь выдуманного мира. Беда гибридных и авторитарных режимов в том, что, выстраивая вокруг себя картонные декорации, они забывают, что такой материал легко воспламеняется от одной брошенной спички. Еще никто не смог уберечь себя уходом в создание альтернативной реальности: декорации лишь оттягивают конец, но отнюдь не отменяют его…

Елена Пехота

А Путин, говорят, не будет. Маловато для него 300 руб видать:-)

Президент России, действительно, в этом году не стал принимать участия в праздничных мероприятиях. Интернет-общественность теряется в догадках.

Ехидные новости

Удивительно, но на празднование трехлетия "воссоединения" с Крымом Медведев заболел, а Путин просто не пришел

Пeрзидент Роисси‏

Владимир Путин впервые пропустит торжества по случаю присоединения Крыма. Ему не заплатили 300 рублей за участие в митинге

Pavel Pryanikov

"В день третьей годовщины присоединения Крыма к РФ Путин не выйдет к участникам торжеств и не поедет в Крым"

Кругом измена, трусость и обман

В ходе акций информация о проплаченной массовке подтвердилась. Журналистам удалось заснять на камеру, как после московского концерта организаторы расплачивались с участниками праздничных мероприятий.

Владимир Гарначук

Каждый год они поганят праздник нагоном старух по 300 рублей

Елена Рыковцева

Даже интересно: что должно случиться в России, чтобы они перестали сгонять на свои "патриотические" акции палкой? Перестали заставлять, шантажировать, сулить деньги? Ну вот просто объявили бы очередной дурацкий митинг-концерт. Сколько придет, столько придет. Хотя бы узнали, сколько в стране убежденных патриотов. Но они этого не дадут узнать никогда)

Игорь Олейник

Все фейковое. Единство, праздники, рейтинги, выборы. Все насквозь фальшивое. Противно

Комментаторов удивила и программа праздничных мероприятий. Например, в Екатеринбурге, по информации российского ТВ, местные жители выстроились, образовав слово «Крым», и присели 1096 раз: столько дней «Крым находится в составе России».

Всеволод Махов

Жена прапорщика Иванова пожаловалась мужу, что за весь день ни разу не присела. Вечером она присела 1096 раз

Maxim Mirovich

Завтра небось такая крепатура будет, что и с кален не встанут

Володимир Шмалько

Когда завтра наступит крепатура, будут молить бога, чтобы к следующему марту Крым вернулся в Украину, дабы не приседать 1461 раз в 2018-ом))

Концепция опять изменилась. После вставания с колен приказано присесть

​Саша Сотник

...Платили ли им за приседания по отдельному путино-тарифу или объяснили необходимость выполнения упражнения оздоровительной составляющей мероприятия –​ "Вести" не уточнили.

Ни один радикулитник не пострадал. Все счастливы. Надо полагать, с приседающими щедро расплатились.

Концепция опять изменилась. После вставания с колен приказано присесть. Видимо, слишком резко встали, и чересчур высоко поднялись…

Владимир Голышев

...и сказали "КУ"

Михаил Глобачев

Еще выразительнее было бы упасть-отжаться тысячу раз

Сергей Копылов

Сели за Крым – звучит правдиво

Большой радости на лицах участников праздничных мероприятий наблюдатели не заметили. При первой же возможности люди старались ретироваться с места проведения акции.

Асташов Александр

И чего радоваться? Ведь в сущности Украина потеряна. Это как бы ушла жена, но отжать у нее подаренные ей кольцо, серьги, и радоваться "приобретению"

Гуго Карлович

В мозгах россиян все идет по схеме:

1. Крым – наш

2. Крым – пох

3. Крым – нах

4. Крым – хох

Сейчас переходной этап между 2 и 3

Внук подпольщицы‏

Сегодня праздник! Большая задница празднует воссоединение с геморроем. Накатим?!?

В эти дни некоторые россияне в социальных сетях открыто выражают свою позицию по крымскому вопросу.

VASILY MAXIMOV‏

Посетил крымнашистский шабаш у МГУ. Имею сообщить лишь одно: Крым – это Украина

Максим Кац‏

Вообще аннексия Крыма – одна из самых позорных страниц российской истории. Нам придется долгие годы восстанавливать репутацию после этого

Божена Рынска

Три года назад Украина приболела. И пока страна лежала, истекая кровью, вежливые соседи вежливо пробрались в хату и вынесли телик, который сами же когда-то по пьяни обменяли на старую винтовку. Горжусь соотечественниками и их умением выждать правильный момент, чтобы обнести хату соседа. Только дураки лезут воевать открыто и нарываются на [взбучку]. Настоящие мужики всегда улучат момент, когда сосед охромеет и свалится с температурой, и только тогда цапнут то, на что давно зарились

Бумажный самолет

...Как же удалось так сделать, чтобы целый народ праздновал акт воровства? Чтобы люди радовались тому, что автономная русская республика, драгоценная часть Русского Мира, перестанет существовать? Что Крым пойдет под ярмо и кнут к одному из самых омерзительных режимов мировой истории? Одно дело быть в смертной западне самому, и совсем другое – радоваться, что в ту же западню угодил за тобой брат.

А ведь люди радовались...

Крым – это проклятие, это наша кара за коммунизм, и это очень очень надежный жернов на шее. Значит заслужили