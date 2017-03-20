Блокада Донбасса: за и против

Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о прекращении торгового сообщения с оккупированными территориями от 15 марта может иметь негативные последствия для страны. Такого мнения придерживаются некоторые официальные представители западных государств, а также часть украинских обозревателей. При этом ряд украинских экспертов считает: проблема определения статуса неподконтрольных Украине районов назрела уже давно, и подобное решение было естественным и необходимым.

В частности, представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффан Зиберт заявил, что его страна не поддерживает решение СНБО о прекращении грузоперевозок с оккупированными территориями Донбасса.

Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс

​«Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности: ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс», – цитирует Зиберта Громадське.

Ведущая немецкая газета Deutsche Welle также отметила, что данное решение «идет вразрез с Минскими договоренностями и толкает Донбасс в объятия Москвы».

Введение Украиной экономической блокады еще больше толкает Донбасс в объятия Москвы

​«Стороны конфликта – сепаратисты и поддерживающий их Кремль, равно как и власти в Киеве, политически тоже подливают масла в огонь, что шаг за шагом цементирует раскол Украины. И, как назло, Киев только ускорил этот процесс… Однако на самом деле это может сыграть на руку сепаратистам и России, ведь теперь они скажут, что Киев отвернулся от людей на Донбассе… Введение Украиной экономической блокады еще больше толкает Донбасс в объятия Москвы. А, значит, отделение территорий на востоке Украины приближается», – считает издание.

На официальном сайте посольства Франции в Украине также появилось сообщение об обеспокоенности «последними событиями на востоке Украины, которые идут в разрез с реализацией Минских соглашений».

При этом МИД Франции признает, что «напряженность усиливается вследствие недавних решений российских властей признать официальные документы, которые выдает власть, де-факто существующая в восточной части Украины, а также в результате незаконной экспроприации украинских предприятий в некоторых районах Донецкой и Луганской областей». Однако на сайте посольства отмечается, что Франция обеспокоена также решением украинского правительства о временной блокаде перевозок товаров через линию разграничения.

Исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер при ответе на вопрос о транспортной блокаде Донбасса заявил, что внимательно следит за ситуацией и рассчитывает, что она будет урегулирована мирно таким способом, который сохранит территориальную целостность Украины. При этом представитель Госдепа упомянул, что блокада может иметь «потенциально серьезные последствия» для Минских соглашений.

Тем временем в ряде украинских СМИ появились сообщения о финансовых последствиях решения СНБО для Украины. Так, некоторые издания со ссылкой на расчеты Министерства финансов указывают, что потеря 40 предприятий ОРДЛО в результате запрета на перемещение товаров через линию разграничения на Донбассе лишит украинский бюджет около 2 млрд гривен налоговых поступлений. При этом на официальном сайте украинского Минфина таких расчетов не приводится.

Еще одним убытком может стать неполучение Украиной очередного кредита Международного валютного фонда. Так, из повестки заседаний совета директоров МВФ исчезло упоминание о выделении транша Украине, ранее намеченное на 20 марта. При этом МВФ распространил уведомление для прессы, в котором говорится о переносе заседания.

«Короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы», – говорится в нем.

Мнения публицистов по поводу блокады разделились. Украинский бизнесмен Карл Волох отмечает, что решение СНБО принесло Кремлю множество козырей на пропагандистском фронте. Такого же мнения придерживается и российский политолог Дмитрий Орешкин. При этом другой известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что решение по официальной блокаде ОРДЛО – это «очень правильный шаг», поскольку Россия ранее уже сорвала Минские соглашения, сделав ряд шагов по фактическому признанию субъектности оккупированных территорий (признание паспортов, официальное введение российского рубля, замыкание экономики на Россию).

Это решение – демонстрация того, что игра в Минские соглашения закончена

​«Это решение – демонстрация того, что игра в Минские соглашения закончена, что Россия не планировала их выполнять и теперь нарушает. Это ведет к более реалистичному признанию ситуации Украиной. Теперь есть все основания рассматривать эти территории, как временно оккупированные, так же, как и Крым», – считает Пионтковский.

Такого же мнения придерживается и заместитель директора украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь.

«Давно назрела потребность четко определить статус ОРДЛО согласно нормам международного права. То, что Кремль дал команду Захарченко «национализировать» предприятия, которые до сих пор работали в «гибридном» статусе с украинской регистрацией, только подтверждает эту необходимость. На данный момент, кстати, разрабатывается закон об оккупированных территориях, и я принимаю участие в работе группы, пишущей его проект», – сообщил Михаил Самусь в интервью Крым.Реалии.

По словам эксперта, пока рано подводить итоги о плюсах и минусах принятого решения, но бесспорно одно – распоряжение Совета нацбезопасности, скорее всего, ускорит процессы в конфликте с Россией.

Не исключается, что Путин пойдет на признание «ДНР/ЛНР» по осетинскому варианту. Это «закроет» минский процесс

​«Не исключается, что Путин пойдет на признание «ДНР/ЛНР» по осетинскому варианту. Это «закроет» минский процесс и откроет новую страницу российско-украинского конфликта. Эта страница будет значительно менее «гибридной» и, на мой взгляд, для Украины это будет даже легче, с точки зрения четкого определения дальнейшей стратегии развития страны. При этом не стоит забывать о том, что сейчас разворачивается в Беларуси. Обострение обстановки там также требует большого внимания Москвы. Надеюсь, что и признание «ДНР/ЛНР» и белорусские события будут пожирать все больше ресурсов щедрого на экспорт агрессии Кремля», – предположил Самусь.