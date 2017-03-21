Садри Максуди: «Мой духовный отец – Исмаил Гаспралы»

Специально для Крым.Реалии

Еще при жизни его называли «отцом нации русских мусульман». Имя Исмаила Гаспринского (Гаспралы) – великого крымскотатарского общественного деятеля, просветителя, издателя, реформатора тюркского мира – почитаемо и сегодня. О нем написано множество книг, тысячи страниц текстов. В советское время его труды были запрещены, а изучение обширного наследия стало делом крамольным.

Исмаил Гаспринский (Гаспралы) родился 8 (21) марта 1851 года недалеко от Бахчисарая, в деревне Авджикой. В первой половине жизни он много учился: сельская мусульманская школе-мектебе, Симферопольская мужская гимназия и Воронежский кадетский корпус. Обучение в престижной Московской военной гимназии стало возможным потому, что отец Гаспринского состоял на государственной службе и принадлежал к роду крымских мурз, приравненных к российскому дворянству. С 1867 года Гаспринский преподавал в Зынджирлы-медресе в Бахчисарае. Спустя три года он уехал во Францию, посещал лекции в Сорбонне, работал переводчиком и личным секретарем писателя Ивана Тургенева. Около года Гаспринский прожил в Турции, в Стамбуле, писал статьи для ряда русских газет.

Вернувшись в Крым, Гаспринский некоторое время работал учителем. Но уже в феврале 1879 года его избрали городским головой Бахчисарая – на этой должности он пробыл до марта 1884 года. В этот период он был уже зрелым интеллектуалом, способным осуществить свои планы по реформированию современной жизни. Эти идеи касались прежде всего развития мусульманской уммы.

Действенным ответом на волновавшие Гаспринского вопросы становится джадидистская (от «усул-и джадид» – «новый метод») реформа, которая, благодаря Гаспринскому, получила распространение среди мусульман России. Основные направления джадидизма находились преимущественно в плоскости стратегии просвещения. Это реформирование образования мусульман в соответствии с передовыми европейскими стандартами; создание единого тюркского литературного языка; усиление гражданской активности и улучшение положения женщины-мусульманки; создание гражданских, филантропических обществ, укрепление связей между тюрко-мусульманскими народами России.

В апреле 1883 года Гаспринский начал издавать газету «Терджиман» (Переводчик) в Бахчисарае. Газета, касавшаяся самых злободневных тем жизни людей, печаталась на крымскотатарском и русском языках. Она просуществовала до самой смерти Гаспринского в 1914 году, а затем еще четыре года выходила под редакторством его сына Рефата.

Гаспринский также издавал еженедельную газету «Миллет» («Нация»), журнал для женщин «Алем-и нисван» («Мир женщин»), редактором которого была его дочь Шефика, журнал для детей «Алем-и субьян» («Мир детей») на крымскотатарском языке, а также юмористическое издание «Ха-ха-ха!».

Считая язык основой общетюркской солидарности, Гаспринский пытался осуществить языковую реформу. Выработка своеобразного тюркского эсперанто на основе модернизированной версии крымскотатарского языка была важным шагом на пути к общетюркскому сближению. Еще одной сферой, нуждавшейся, в решительном реформировании была система образования. Гаспринский разработал «новый метод» школьного образования.

20-летний юбилей «Терджимана» в 1903 году превратился в общенациональный форум, закрепивший за Гаспринским статус «отца нации» российских мусульман.

Любопытные воспоминания о нем сохранились в книге Адиле Айда, посвященной отцу, – Садри Максуди. Максуди – выдающаяся личность татарского национального движения, ученый-правовед, востоковед.

Садри Максуди родился в 1878 году в деревне Ташсу Казанского уезда Казанской губернии в семье муллы. По окончании Парижского университета в 1906 годуон вернулся на родину, где включился в политическую деятельность, был депутатом II и III Государственных дум. Член Центрального комитета партии «Союз мусульман». На I Всероссийском мусульманском съезде его избрали членом исполкома Всероссийского мусульманского совета. После Февральской революции Максуди – член Казанского мусульманского комитета (создан 7 марта 1917 года), член Временного центрального бюро российских мусульман, участвовал в нескольких съездах российских мусульман в Казани.

Это герой, нашедший для своих действий нужные место и время. Он поднял дело единства татар на недосягаемую высоту

Историк Айдар Хабутдинов пишет: «Для описания жизни Садри Максуди наиболее уместен жанр античной трагедии. Это герой, нашедший для своих действий нужные место и время. Подобно Прометею, он поднял дело единства татар на недосягаемую высоту, и в первый – и пока в последний раз – объединил нацию в рамках единой автономии. Он дал ей имя, начертал Конституцию и создал ее Милли Идарэ (правительство) и Миллет Меджлисе (парламент)… Максуди был великим учеником. И действительно, кто еще из татар может похвастаться такими гениальными Учителями, как Исмагил Гаспринский, Лев Толстой, Ахмад Мидхат, Эмиль Дюркгейм и Анри Бергсон?! За десять лет подросток – выпускник старометодного медресе – вырос в политика европейского уровня».

Именно из этого периода жизни Садри Максуди сохранились его воспоминания об Исмаиле Гаспринском – одном из его Учителей. В своей книге Адиле Айда посвящает Гаспринскому немало страниц и глава под названием «Садри в Крыму». Как же юный казанский татарин оказался в Крыму?

Адиле Айда пишет: «Чтобы способствовать обрусению казанских тюрок, русское правительство открыло в 1872 году в Казани учительскую школу. Сюда набирали татарских детей и готовили из них преподавателей русского. Предполагалось, что таким образом татары сами будут способствовать собственному обрусению». В 1895 году вместе со старшим братом Хади Садри Максуди приезжает в Крым.

В Бахчисарае он знакомится с Исмаилом Гаспринским. Как пишет Адиле Айда, «поездка Садри с братом в Крым и знакомство там с Исмаилом Гаспралы явились очень важным событием в его жизни, может быть, самым важным». Автор останавливается «на жизни и человеческих качествах великого человека по имени Исмаил Гаспралы». Она подробно описывает этапы его биографии:

В «Терджимане» печатаются известия из всех уголков земного мира при равном уважительном отношении к любому сообщению

«По возвращении в Крым он пытается выпускать газету на тюркском языке, однако русские власти не дают разрешения… В 1883 году Исмаил Гаспралы наконец вырывает разрешение на издание газеты на тюркском языке, и еженедельная газета под названием «Терджиман» начинает, как солнышко, освещать тюркский мир. Материалы в газете составлены научно, продуманно, с учетом национального чувства. В «Терджимане» печатаются известия из всех уголков земного мира при равном уважительном отношении к любому сообщению… К тому времени, как Хади Максуди прибывал преподавать в медресе «Зынджирлы», газета «Терджиман» выходила уже много лет, а слава Гаспралы охватила весь тюркский мир».

В Бахчисарае юный Садри не только учился в прославленном Зынджирлы-медресе, но имел возможность общаться с выдающимся крымским татарином, который «просветлял его молодой ум, давал советы и наставления».

Гаспринский внушил Садри, что все тюрки – одна большая семья, научил его любить каждого тюрка

Главная мысль, которую Гаспринский привил тогда еще совсем юному Садри, – о тюркском единстве. Как пишет дочь Максуди, «он внушил Садри, что все тюрки – одна большая семья, что казанские и крымские тюрки родственны башкирам и киргизам, даже христиане-чуваши и шаманисты-якуты являются тюркам братьям. Надо сказать, что у казанских интеллигентов, поскольку они были самыми цивилизованными среди российских тюрок и возглавляли почти все медресе, было некоторое высокомерие по отношению к казахам и узбекам. Гаспралы совершенно ликвидировал эту склонность у Садри Максуди, научил его любить каждого тюрка». Позднее, уже в советское время, идея Гаспринского и его сподвижников о единстве тюркских народов была официально признана крамолой и стала одной из причин запрета и забвения даже имени – не говоря о наследии – великого крымскотатарского мыслителя.

Общение с Гаспринским не прекратилось и после того, как юноша покинул Крым. Еще долгие годы Гаспринский помогал Садри советом, поддерживал морально и материально. Он же посоветовал Садри отправиться на учебу во Францию: «Уж если ты хочешь учиться, поезжай в Париж. Все, у кого мозги на месте, уехали туда. Франция – самая цивилизованная страна мира, а Парижский университет – лучший в мире. Если ты выучишься там, будешь иметь авторитет и здесь, и у себя на родине», – наставлял юного Садри Гаспринский. Так и случилось…

Молодой Садри привязался к Гаспринскому, и, как пишет Адиле Айда: «Относился к нему с глубоким восхищением и бесконечной любовью». Всю свою долгую жизнь Садри Максуди не уставал повторять: «Мой духовный отец – Исмаил Гаспралы»...

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